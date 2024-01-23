答案就是运输货物的货运公司。不仅取决于他们一次可以实际运输多少包裹；而且还涉及他们与卖家、飞行员、司机和客户交换有关订单、位置和跟踪的实时信息的能力。

在电子商务迅猛发展的土耳其，MNG Kargo 在运输和配送领域处于领先地位。2020 年，由于新冠疫情爆发，本已不断增长的市场在短短几个月内激增 60%。

MNG 的企业应用程序经理 Didem Yalcin 是负责人之一，负责确保公司以世界一流的能力应对不断增长的需求。“现在我们 50% 以上的订单来自电子商务，”Yalcin 说。但她解释说，即使在新冠疫情之前，“MNG 认为电子商务会快速增长。我们已经为此做好了准备。”她和她的同事将这种快速增长视为进一步让 MNG 从竞争对手中脱颖而出的机会。

他们寻求与更多电子商务提供商合作的方式，以增加 MNG 在土耳其整个货运行业的占有份额。与此同时，他们希望提高配送能力，确保能够将不断增长的货物量在客户期望的方便时间送达。