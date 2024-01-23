隔日达、次日达，甚至当日送达。这些便利服务在不久前还不太现实，但现在对于世界主要经济体的在线购物者来说已是理所当然。但是，当电子商务使我们能够从不断扩大的卖家网络中获得无穷无尽的产品时，是什么实现如此快速的交付呢？
答案就是运输货物的货运公司。不仅取决于他们一次可以实际运输多少包裹；而且还涉及他们与卖家、飞行员、司机和客户交换有关订单、位置和跟踪的实时信息的能力。
在电子商务迅猛发展的土耳其，MNG Kargo 在运输和配送领域处于领先地位。2020 年，由于新冠疫情爆发，本已不断增长的市场在短短几个月内激增 60%。
MNG 的企业应用程序经理 Didem Yalcin 是负责人之一，负责确保公司以世界一流的能力应对不断增长的需求。“现在我们 50% 以上的订单来自电子商务，”Yalcin 说。但她解释说，即使在新冠疫情之前，“MNG 认为电子商务会快速增长。我们已经为此做好了准备。”她和她的同事将这种快速增长视为进一步让 MNG 从竞争对手中脱颖而出的机会。
他们寻求与更多电子商务提供商合作的方式，以增加 MNG 在土耳其整个货运行业的占有份额。与此同时，他们希望提高配送能力，确保能够将不断增长的货物量在客户期望的方便时间送达。
土耳其的电子商务市场已经快速增长，2020 年上半年增幅为 60%
MNG 现在提供当日送达服务，其中包含 700,000 个地址
MNG 认识到电子商务市场增长的关键是现代、灵活的应用程序集成。该公司正在使用 IBM Cloud Pak® for Integration 解决方案连接新卖家和新配送点，同时整合新功能以改进服务，包括加快交付速度。
借助 IBM Cloud Pak Software，MNG 能够采用混合云集成模型，包括云原生开发和微服务架构的潜力，以实现最大的灵活性和可扩展性。“集成点正在增加，”Yalcin 说道，“每个人都在进行数字化转型，需求也在不断增加。但是货运流程很复杂，有五六个主要步骤，很难适应。因此，下一步我们希望转换为微服务。我们还没实现，但这是我们的目标。”
IBM Cloud Pak for Integration 的其他功能对于 MNG 的转型已经至关重要。以前，与合作伙伴建立基于 API 的连接基本上是手动进行的。服务请求需要通过电子邮件发送。对于每个合作伙伴，MNG 必须创建一个唯一代码并确保进行认证。该公司拥有 3,000 个电子商务合作伙伴，因此这些任务就很合乎情理了。现在，通过使用 IBM Cloud Pak 解决方案的 API 管理组件，它们已实现自动化，并且 MNG 可以管理所有现有 API 并从单个平台创建新 API。
此外，使用该解决方案的安全网关技术，MNG 推出了一个 API 开发者门户，用于与越来越多的电子商务提供商建立连接，包括亚马逊等主要参与者以及中小型企业。
在不断扩展的网络中实现这些连接支持在销售点和配送点之间提供快速、无缝的数据流。MNG 可以更快地获取订单信息，从而能够快速将订单并入其配送流中。但是，由于配送流中的包裹比以往任何时候都多，公司如何继续按时交付呢？
因此，MNG 才涉足挖掘集成的创新潜力。
据 Yalcin 称，公司认识到土耳其广大开发人员社区中蕴藏着巨大的创新潜力。因此，MNG 利用 API 门户举办了一次 API 编程马拉松，让第三方开发人员提出有关实施有价值的服务改进的想法和技巧。当然，这些开发人员也是消费者，他们对 MNG 及其竞争对手的服务有第一手经验。“他们为改善客户体验带来了出色的解决方案，”Yalcin 说道，“现在我们可以更灵活地做这些事情。我们可以根据需要调整交付速度。”
此次编程马拉松的获奖作品是通过再利用进行创新的典型示例。开发人员找到了一种扩展 MNG 配送能力的方法，即利用当今世界的一种寻常服务：拼车。他们将 MNG 的配送系统与伊斯坦布尔和安卡拉领先的拼车服务连接起来。当他们将这种整合服务投入生产时，MNG 将立即扩展其在土耳其两个最大的人口中心的配送能力。“我们可以在这些领域打造更好的客户体验，”Yalcin 说。
现在，为了最大限度地发挥拼车整合的优势，MNG 正在建设 15 个新的区域配送设施（称为迷你中心），每个设施每天支持约 1,700 次配送。这些本地化中心将帮助拼车司机高效地提取包裹并在其所在区域配送。
MNG 的 API 开发者门户每天处理 6 百万个 API 服务请求。这些请求包括全新电子商务整合，旨在开辟新的收入来源，扩大 MNG 在电子商务市场的影响力，并帮助确保任何时候都有更多的土耳其境内运输货物由 MNG 运输。
该门户还支持第三方开发人员轻松访问，因此 MNG 正在招募更多人才并培养更多开发人员，从而推动实现更多服务增强。
最后，MNG 与其不断扩大的电子商务合作伙伴、配送点和送货司机之间能够进行快速、安全的信息交换，从而支持加快配送速度。MNG 现在提供当日送达服务，其中包含 700,000 个地址。总体而言，尽管配送量呈指数级增长，但 MNG 仍保持着按时交付的成功率。
当然，我们并不会止步于这些成绩。“我们才刚刚开始，”Yalcin 说道，“这是我的首要任务，能够继续开展此类创新型项目，创造业务成果，这让我非常有动力。”
MNG（ibm.com 外部链接）成立于 2003 年，在土耳其各地提供端到端货运服务。它在全国各省设有超过 800 家分支机构，运营 25 个转运中心和 3,000 辆陆路运输车辆，拥有员工近 10,000 名。
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2021 年 2 月在美国制作。
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