TietoEVRY 帮助 Heikkinen 和他的团队将 HSL 的票务和信息系统迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。该解决方案使 HSL 能够将现有系统中的应用程序和数据直接连接到其环境中的技术，而无需编写任何代码。

但功能远不止于此。“IBM 解决方案使我们能够取代传统虚拟机并开始使用微服务架构，”Heikkinen 说。“它提供了可扩展性、灾难恢复可能性、更快的生产部署和更快的测试。”

部署进行到一半时，因新冠疫情肆虐，芬兰的企业开始停工。HSL 的乘客量因此减少了约 35%，但其车队仍像以前一样运营。这意味着，尽管经济放缓，票务和信息仍需保持准确可靠。

幸运的是，TietoEVRY 完成了升级，没有发生任何意外中断，系统至今仍然非常稳定。他说：“我们现在唯一关心的问题是让乘客重新乘坐公共交通。”