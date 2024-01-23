赫尔辛基都会区坐落在芬兰湾的一个半岛上，拥有超过 150 万人口。
赫尔辛基地区交通管理局 (HSL) 负责为整个地区采购公共交通车辆并协调车辆运营。HSL 为九个城市提供服务，并负责巴士、轻轨、火车、渡轮等的运营。
确保服务的连续性以及提供快速、高效的票务和信息，是 HSL 的核心使命。因此，当其现有的票务和服务基础设施即将达到报废标准时，HSL 首席信息官 Hannu Heikkinen 咨询了数字服务提供商和 IBM 业务合作伙伴 TietoEVRY，讨论下一步措施。
2019 年运送乘客 3.969 亿人次
赫尔辛基地区的总体可靠性评级为 99%
TietoEVRY 建议 Heikkinen 将 HSL 的票务和服务引擎从 IBM® Integration Bus 迁移到 IBM Cloud Pak for Integration，后者经过优化，可在任何云或 IT 环境的 Red Hat® OpenShift® 上部署。
这样，不仅可以无缝过渡到新软件，还能为 HSL 未来向集装箱化扩展奠定基础。“我们已经知道 IBM 技术非常出色，因此迁移到 IBM Cloud Pak 是自然而然的事情。这是迈向数字化和云的漫长旅程的第一步。”Heikkinen 说道。
TietoEVRY 帮助 Heikkinen 和他的团队将 HSL 的票务和信息系统迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。该解决方案使 HSL 能够将现有系统中的应用程序和数据直接连接到其环境中的技术，而无需编写任何代码。
但功能远不止于此。“IBM 解决方案使我们能够取代传统虚拟机并开始使用微服务架构，”Heikkinen 说。“它提供了可扩展性、灾难恢复可能性、更快的生产部署和更快的测试。”
部署进行到一半时，因新冠疫情肆虐，芬兰的企业开始停工。HSL 的乘客量因此减少了约 35%，但其车队仍像以前一样运营。这意味着，尽管经济放缓，票务和信息仍需保持准确可靠。
幸运的是，TietoEVRY 完成了升级，没有发生任何意外中断，系统至今仍然非常稳定。他说：“我们现在唯一关心的问题是让乘客重新乘坐公共交通。”
随着应用集成组件的全面投入使用，Heikkinen 和他的团队正在向 TietoEVRY 寻求帮助，以确定下一步工作。“迁移到 IBM Cloud Pak 为我们带来了许多新奇的技术优势，我们仍在不断了解的过程中。我们期待着利用 IBM 技术提供的一切功能和优势，”他说。
HSL 正在考虑的诸多工作事项中包括人工智能。“我们拥有大量可以利用的数据，而且每天都会收集更多数据。我们可以使用人工智能来个性化我们的服务，甚至在我们的应用程序的后端使用它。这些都是我们未来要采取的明确步骤，”Heikkinen 说道。
他总结说：“未来还有很多工作等待我们推进。”
HSL外部链接（链接位于 IBM.com 外部）成立于 2009 年，负责管理赫尔斯基尼地区九个城市的公共交通。其交通网络由第三方运营商组成，包括 11 条铁路线、2 条轮渡路线、11 条有轨电车路线、300 条公交路线、2 条地铁线路和 450 个城市自行车站。HSL 拥有约 400 名员工，其活动资金主要来自门票收入和市政拨款。
关于 TietoEVRY
TietoEVRY外部链接（链接位于 IBM.com 外部）是一家位于赫尔辛基的软件和 IT 服务组织。其服务包括应用程序开发、业务和技术咨询、云和基础架构服务、数据、人工智能、分析等。TietoEVRY 拥有约 24,000 名员工，业务遍及 90 多个国家/地区。其年营业额约为 30 亿欧元。
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美国出品，2021 年 4 月。
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