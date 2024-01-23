主页 Case Studies 赫尔辛基地区交通管理局 保证赫尔辛基的正常运转
IBM Cloud Pak® for Integration 帮助 HSL 为未来做好准备
一辆巴士正在过桥

赫尔辛基都会区坐落在芬兰湾的一个半岛上，拥有超过 150 万人口。

赫尔辛基地区交通管理局 (HSL) 负责为整个地区采购公共交通车辆并协调车辆运营。HSL 为九个城市提供服务，并负责巴士、轻轨、火车、渡轮等的运营。

确保服务的连续性以及提供快速、高效的票务和信息，是 HSL 的核心使命。因此，当其现有的票务和服务基础设施即将达到报废标准时，HSL 首席信息官 Hannu Heikkinen 咨询了数字服务提供商和 IBM 业务合作伙伴 TietoEVRY，讨论下一步措施。

乘客人数

 

2019 年运送乘客 3.969 亿人次

高可靠性

 

赫尔辛基地区的总体可靠性评级为 99%
我们早就知道 IBM 技术非常出色，因此迁移到 IBM Cloud Pak 是自然而然的事情。这是迈向数字化和云的漫长旅程的第一步。 Hannu Heikkinen Chief Information Officer Helsinki Regional Transport Authority

TietoEVRY 建议 Heikkinen 将 HSL 的票务和服务引擎从 IBM® Integration Bus 迁移到 IBM Cloud Pak for Integration，后者经过优化，可在任何云或 IT 环境的 Red Hat® OpenShift® 上部署。

这样，不仅可以无缝过渡到新软件，还能为 HSL 未来向集装箱化扩展奠定基础。“我们已经知道 IBM 技术非常出色，因此迁移到 IBM Cloud Pak 是自然而然的事情。这是迈向数字化和云的漫长旅程的第一步。”Heikkinen 说道。
一项至关重要的服务

TietoEVRY 帮助 Heikkinen 和他的团队将 HSL 的票务和信息系统迁移到 IBM Cloud Pak for Integration。该解决方案使 HSL 能够将现有系统中的应用程序和数据直接连接到其环境中的技术，而无需编写任何代码。

但功能远不止于此。“IBM 解决方案使我们能够取代传统虚拟机并开始使用微服务架构，”Heikkinen 说。“它提供了可扩展性、灾难恢复可能性、更快的生产部署和更快的测试。”

部署进行到一半时，因新冠疫情肆虐，芬兰的企业开始停工。HSL 的乘客量因此减少了约 35%，但其车队仍像以前一样运营。这意味着，尽管经济放缓，票务和信息仍需保持准确可靠。

幸运的是，TietoEVRY 完成了升级，没有发生任何意外中断，系统至今仍然非常稳定。他说：“我们现在唯一关心的问题是让乘客重新乘坐公共交通。”
IBM 解决方案使我们能够取代传统的虚拟机，并开始使用微服务基础架构。它提供了可扩展性、灾难恢复可能性、更快的生产部署和更快的测试。 Hannu Heikkinen Chief Information Officer Helsinki Regional Transport Authority
更多优势值得期待

随着应用集成组件的全面投入使用，Heikkinen 和他的团队正在向 TietoEVRY 寻求帮助，以确定下一步工作。“迁移到 IBM Cloud Pak 为我们带来了许多新奇的技术优势，我们仍在不断了解的过程中。我们期待着利用 IBM 技术提供的一切功能和优势，”他说。

HSL 正在考虑的诸多工作事项中包括人工智能。“我们拥有大量可以利用的数据，而且每天都会收集更多数据。我们可以使用人工智能来个性化我们的服务，甚至在我们的应用程序的后端使用它。这些都是我们未来要采取的明确步骤，”Heikkinen 说道。

他总结说：“未来还有很多工作等待我们推进。”
HSL HRT 徽标
关于赫尔辛基地区交通管理局 (HSL)

HSL外部链接（链接位于 IBM.com 外部）成立于 2009 年，负责管理赫尔斯基尼地区九个城市的公共交通。其交通网络由第三方运营商组成，包括 11 条铁路线、2 条轮渡路线、11 条有轨电车路线、300 条公交路线、2 条地铁线路和 450 个城市自行车站。HSL 拥有约 400 名员工，其活动资金主要来自门票收入和市政拨款。

关于 TietoEVRY

TietoEVRY外部链接（链接位于 IBM.com 外部）是一家位于赫尔辛基的软件和 IT 服务组织。其服务包括应用程序开发、业务和技术咨询、云和基础架构服务、数据、人工智能、分析等。TietoEVRY 拥有约 24,000 名员工，业务遍及 90 多个国家/地区。其年营业额约为 30 亿欧元。
解决方案组件 IBM Cloud Pak® for Integration Red Hat® OpenShift®
采取下一步行动
数字化政务让一切变得简单 应用程序现代化：初始过程中该做什么 采用新技术：选择任务关键型工作负载
脚注

© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504

美国出品，2021 年 4 月。

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