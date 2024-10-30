SageMaker 由 Amazon Web Services (AWS) 创建，可自动执行 ML 部署的每个阶段涉及的很多劳动密集型任务，从而降低工作流的复杂性并加速整个机器学习生命周期。这样可以实现更快的迭代和更高的准确性，最终提高机器学习计划的商业价值。

SageMaker 提供了一套 ML 工具。例如，Autopilot 支持基于特定的数据集训练人工智能 (AI) 模型，并根据精度对每种算法进行排名，而 Data Wrangler 可以加快数据准备速度，从而提高开发 ML 模型的初始阶段的效率。

SageMaker 还包含几个应用程序编程接口 (API)。这些 API 允许数据科学家和开发人员创建可用于生产的 ML 解决方案，而无需执行复杂的基础设施管理。