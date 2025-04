AI 素养：弥补人工智能技能差距

虽然对 AI 素养构成要素的理解会随着 AI 本身的演变而变化,但近年来,AI 研究人员和教育工作者确立了几项基本原则。

一股指导力量是一群被称为“AI for K12”工作组的教育工作者和技术人员。该工作组是美国人工智能促进会 (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) 和计算机科学教师协会 (CSTA) 的一个联合项目,提出了 5 个“重要理念”来指导 AI 素养的教育标准:

“计算机使用传感器感知世界。”





“[AI] 智能体维护世界的模型/表示,并使用它们进行推理。”





“计算机可以从数据中学习。”





“让智能体与人类自在地交互是 AI 开发人员面临的一项重大挑战。”





“AI 应用程序既可以对社会产生积极影响,也可以带来消极影响。”

在这些原则基础上,佐治亚理工学院的研究人员 Duri Long 和 Brian Magerko 创建了一个包含十几种能力的 AI 素养框架。

研究人员对 150 篇有关 AI 的论文(例如期刊文章和会议论文)进行了文献回顾,得出了上述结论。他们确定的能力包括:

研究人员还指出,数字素养是 AI 素养的先决条件,因为“个人需要了解如何使用计算机来理解 AI。”4