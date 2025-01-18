AI 素养：弥补人工智能技能差距

维护团队使用无人机监测丹麦的桥梁状况。公用事业工人使用人工智能 (AI) 软件派遣现场工作人员清理澳大利亚的暴雨格栅。汽车生产员工部署计算机视觉检测生产缺陷（Ford 汽车装配厂）。1

各示例都是 AI 如何在某个行业或专业领域增强人类劳动力的成功案例。然而，在商业和行业中有效利用 AI 不仅仅需要公司将 AI 集成到他们的计算系统中。

这还要求从高管到现场工作人员都能成功使用 AI 工具。

这不是一个小问题：IBM 最近调查的近一半高管表示，他们的员工缺乏实施和扩展人工智能技术所需的 AI 技能和知识。

幸运的是，这一技能差距有一个解决方案：提高 AI 素养。