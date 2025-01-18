AI 素养：弥补人工智能技能差距

AI 素养的一个定义是理解人工智能各个方面（包括其能力、局限性和道德考量）并将其用于实际目的的能力。这可能要求学习者在理解人工智能技术和人工智能应用时运用批判性思维。
通信和新兴技术专家 Ignacio Cruz 写道，具备人工智能素养“不仅需要学习，还需要学会学习，即提出正确的问题来理解 AI 系统的工作原理”。
Cruz 补充道，AI 素养目标“可以跨越一个连续谱”，从对 AI 概念的基本了解到更复杂的能力，例如评估自动化决策中 AI 风险的能力。2
当今的传统观点表明，AI 素养技能不仅对员工很重要，而且对个人在体验 AI 对现实世界的影响时也很重要。
毕竟，现在许多人的日常生活都包括一系列与 AI 相关的活动，例如阅读 AI 编写的新闻标题、与客服聊天机器人互动、乘坐 AI 引导的车辆以及使用面向消费者的生成式 AI 应用程序（包括 ChatGPT）。
AI 教育项目首席运营官 Charlotte Dungan 在接受 Harvard Ed. Magazine 采访时表示：“当人们了解 AI 时，他们就能为自己和社区做出更好的决策。他们不必成为程序员也可以从了解 AI 的过程中获得益处，我认为每个人都应该获得这些信息。”3
虽然对 AI 素养构成要素的理解会随着 AI 本身的演变而变化，但近年来，AI 研究人员和教育工作者确立了几项基本原则。
一股指导力量是一群被称为“AI for K12”工作组的教育工作者和技术人员。该工作组是美国人工智能促进会 (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) 和计算机科学教师协会 (CSTA) 的一个联合项目，提出了 5 个“重要理念”来指导 AI 素养的教育标准：
在这些原则基础上，佐治亚理工学院的研究人员 Duri Long 和 Brian Magerko 创建了一个包含十几种能力的 AI 素养框架。
研究人员对 150 篇有关 AI 的论文（例如期刊文章和会议论文）进行了文献回顾，得出了上述结论。他们确定的能力包括：
研究人员还指出，数字素养是 AI 素养的先决条件，因为“个人需要了解如何使用计算机来理解 AI。”4
随着基于生成式 AI 的应用程序和工具的日益普及，一些专家特别强调生成式人工智能的素养。
康奈尔大学教学与创新中心认为，生成式 AI 素养包括识别何时使用生成式 AI、评估生成式 AI 输出的可靠性和有效性，以及与佐治亚研究所框架一样识别 AI 伦理问题的技能。5
生成式 AI 素养在高等教育领域尤为突出，教育工作者担心，生成式 AI 的使用可能会帮助学生“规避”学习体验。6
康奈尔大学研究中心忠告，大型语言模型 (LLM)“可能会帮助学习者撰写论文或报告，但它们无法教授学习者如何进行原创性研究、综合多个来源的信息、进行论证、表达观点或正确地引用信息源。因此，学生和教师都需要具备 AI 素养。”7
那么，获得人工智能素养需要什么呢？一些教育工作者现在表示，AI 素养教育应该从小学开始，而大学和企业要提供 AI 课程和专业发展计划，以帮助当今的成年人掌握 AI 知识。
MIT 与一家 STEM 教育非营利组织合作，为教授 5 至 18 岁学生的教育工作者开发简短的 AI 素养课程。
该计划名为“AI 日”，介绍了 AI 的概念和词汇，鼓励进行实践活动来展示 AI 的工作原理，探索 AI 的潜在优点和危害，并强调负责任 AI 技术的必要性。“AI 日”材料可以在 Creative Commons 许可下下载、使用和重新分发。
2022 年和 2023 年课程在各个学校实施后，研究人员对参与的教师进行了受访，并发现了令人欣喜的结果。
MIT 的 Cynthia Breazeal 和研究组织 Ed Researcher 的 Fiona Hollands 在一篇记录该计划的文章中写道：“在使用该内容仅几个小时后，教师们报告说，他们和他们的学生学到了 AI 的概念、AI 的工作原理和目前的使用方式，以及对社会的潜在好处和危害。了解更多有关 AI 的信息，让他们对 AI 给社会带来的潜在优点更加乐观，也增强了他们为塑造 AI 未来做出贡献的能力。”8
毫不意外，AI 已成为大学生的热门学习领域。2024 年的一项全球调查发现，超过 70% 的受访学生认为大学应该提供更多关于 AI 素养的课程以及有关有效使用 AI 工具的培训。9
各大学正在努力满足这一需求，一些大学不仅开设 AI 课程，还授予以 AI 为重点的本科和研究生学位。10
一些大学主办的 AI 课程可免费向公众在线提供，其中包括哈佛大学、宾夕法尼亚大学和麻省理工学院的课程。麻省理工学院通过其负责任的社会赋权和教育 AI (RAISE) 计划，与 Google 建立了合作伙伴关系，提供专为教育工作者设计的免费 AI 课程。11
和大学一样，企业在提供 AI 培训方面面临着越来越大的压力。然而，这种压力不仅来自员工需求，还来自一个严峻的现实：迫在眉睫的 AI 技能短缺，尤其是在生成式 AI 方面。
McKinsey 的研究人员在 2024 年调研报告中总结道：“基于 AI 的人才转型不是企业简单地通过招聘就能解决的，因为它会影响整个组织及其工作方式。”研究人员发现，生成式 AI 技术的早期采用者非常注重技能提升和再培训。12
根据 IBM 商业价值研究院 2024 年的一份报告，很多 CEO 表示，在未来三年中，自己 35％ 的员工队伍将需要再培训和技能重塑，高于 2021 年的 6％。
企业并不满足于只向自己的员工提供 AI 培训。Amazon、Microsoft、Intel 和 IBM 等公司都免费在线提供的 AI 课程和学习资源。
例如，IBM 提供 SkillsBuild，这是一个向学习者授予数字证书的在线课程计划。热门课程包括“人工智能导论”和“掌握提示写作的艺术”，IBM 致力于到 2026 年培训 200 万名 AI 学员。
IBM 还提供了名为 AI 学院的系列视频，其中每集的主题包括将 AI 模型与用例匹配、混合云中的 AI 准备情况等，还提供了“AI 实际应用”播客。
IBM 企业社会责任副总裁兼首席影响官 Justina Nixon-Saintil 预测，AI 和其他技术学科的终身学习将成为“新常态”。
“当务之急是 AI 技能，但很快对量子技能的需求也会越来越大，同时对网络安全技能的需求也会持续存在。”Nixo-Saintil 最近解释说。“终身学习对于想要在就业市场上保持竞争力的人来说至关重要。”
解锁利用强大的数据基础来扩展 AI 的 4 种策略。
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1 “面向可持续未来的技能：绿色和数字技能如何交叉并将改变未来的工作。”Burning Glass Institute 和 IBM。2024 年 4 月。
2 “AI 素养：政府未来实现 AI 和自动化的先决条件。”IBM 政府业务中心。2024 年 1 月 11 日。
3 “学生们：AI 是你们世界的一部分。”Harvard Ed.Magazine。2023 年 5 月 24 日。
4 “什么是 AI 素养？能力和设计考虑因素。”AI Unplugged。2020。
5、7 “生成式人工智能”康奈尔大学教学创新中心。2025 年 1 月 9 日访问。
6 “用于教育和教学法的生成式人工智能。”康奈尔大学。2023 年 7 月 18 日。
8 “在采用 AI 之前建立 AI 素养。”The Science Teacher。2024 年 3 月 19 日。
9 “调研：86% 的受访学生已经在学习中使用 AI。”Campus Technology。2024 年 8 月 28 日。
10 “大学正在兜售 AI 学位课程。以下是确定是否物有所值的方法。”CNBC.com，2024 年 3 月 2 日。
11 “Google 和 MIT 为教育工作者提供免费的 AI 课程。”Forbes.com2024 年 4 月 16 日。
12 “生成式 AI 的下一个转折点：从员工实验到组织转型。”McKinsey.com。2024 年 8 月 7 日。