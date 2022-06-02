2022 年 5 月 11 日，Unity 宣布第一季度财报后，其股价下跌 37%，尽管该公司收入增长强劲，利润率可观，客户增长良好，并且以美元计价的净扩张继续表现良好。

但是，Unity 财报中有一个数据点并不那么乐观。

该公司还透露，其运营收入增长仍在上升，但由于平台出现故障，降低了 Audience Pinpointer 工具的准确性，因此增长有所放缓。

Unity 平台的故障？不良数据。

Unity 将一个大客户的不良数据引入到了自己的机器学习算法中，该算法用于投放广告并允许用户通过游戏获利。这不仅导致增长放缓，而且还破坏了算法，迫使公司必须对其进行修复，以解决未来可能出现的问题。

该公司管理层估计，这对 2022 年业务的影响约为 1.1 亿美元。