数字证书也称为可验证证书，提供了一种安全、即时的方式来验证身份，而无需纸质文件的麻烦。这种解决方案降低了身份欺诈的风险，同时允许用户仅共享必要的信息，从而保证其个人数据的安全和私密。

数字证书专为无缝集成而设计，可跨多个平台和服务工作，使验证更容易并提高整体用户体验。

