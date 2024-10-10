有一句名言是这样说的：“理论上，理论与实践是一致的。但实际上并非如此。”要想掌握预防和应对网络攻击的方法，最好的途径是模拟实战，开展“红队演练”。如果不通过实战来检验哪些安全策略真正有效，就很有可能把资源白白浪费在无效的技术和方案上。

只有在与试图击败您的对手直接对抗时，您才能真正了解哪些策略有效，哪些无效，哪些地方需要加大投入，哪些投入是浪费。

红队演习期间，组织会利用其安全控制措施、防御手段、实践和内部利益相关者与发起攻击模拟的专门对手进行对抗。这便是红队评估的真正价值所在。此类评估可为安全领导者提供针对其组织网络安全状况的真实评估，并深入了解黑客可能会如何利用不同的安全漏洞。毕竟，您无法向民族国家攻击者询问自己有何疏忽，或是他们的哪些手段非常行之有效，于是您很难获得实际评估该计划所需的相关反馈。

此外，每一次红队行动均会创造一个衡量和改进的机遇。我们可从较高层次了解一项投资（例如，安全工具、测试人员或意识培训）是否有助于减轻各种安全威胁。

此外，红队成员还可帮助公司从“发现并修复”的心态发展为“绝对防御”的心态。放任攻击者肆意攻击您的网络安全可能会令人感到恐惧，但黑客已在尝试开启您安全基础设施中的每个“门把手”。因此，最好的办法便是抢在他们之前找到未上锁的门。