三分之一的可攻击网络资产处于未受管理或未知状态，这存在意外泄露数据的风险，并为攻击者提供了容易得手的目标。随着企业通过收购迅速扩张，并让远程工作者能够通过云从外部访问内部系统，保护这些数据安全的挑战只会越来越艰巨。对手正在利用这种更高的变化率，将攻击时间从几个月缩短到几天。

IBM X-Force Randori Attack Targeted 服务让您能够持续测试、验证和改善您的安全状况。这些服务能够添加目标驱动的活动和行动后报告，从而扩展攻击面管理的优势。IBM 会根据您的目标建立一支合乎道德的红队，同时来自不同背景的顶级网络安全专家会帮助提供灵活、全面的安全性评估。这项服务每个月都会提供为期一周的演习，以人为主导来模拟有针对性的威胁参与者。他们会专注于贵组织的高价值资产，尝试绕过现有防御措施并找出差距。

在一个月中的其余时间里，行动人员会执行全面的侦察任务——筛选数据、查明漏洞并制定防御策略。这些洞察分析旨在帮助您加强安全，预防、检测和应对真实世界中的攻击技术。

