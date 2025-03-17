执行权限升级攻击的黑客首先获得对较低级别用户或访客帐户的访问权限。在系统内时，他们利用网络安全防御中的漏洞和弱点来升级其权限。

威胁参与者从低级别的帐户开始，因为它们更容易被劫持。低级帐户比特权用户帐户更多，这意味着整体攻击面更大。低级别帐户的安全控制措施也往往较少。黑客通过凭据盗窃和网络钓鱼等技术接管这些低级帐户。

低级帐户为黑客提供了落脚点，但在他们进入后，并不能做太多事情。组织有意限制了这些帐户的权限，使他们无法访问敏感数据或与关键资产交互。

因此，攻击者寻找从系统内部获得特权访问权限的方法。

从广义上讲，他们有两种方法可以做到这一点：他们可以提高他们窃取的帐户的权限，或者劫持权限更高的用户（例如系统管理员）的帐户。通过特权访问，攻击者可以与可能包含敏感信息的应用程序、数据库和其他资源进行交互。

黑客在执行侦察并寻找机会提升其权限时，可能会长时间隐藏在系统中。在此期间，他们可能会安装后门，以便在被发现时重新进入网络。