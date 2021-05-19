主页 Services 渗透测试 IBM X-Force Red 渗透测试服务
针对 AI 模型、应用程序、网络、硬件和人员的渗透测试，旨在发现和修复漏洞，保护最重要的资产免受攻击
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几名在办公室忙于项目的软件开发人员注视着电脑
识别并修复整个企业的关键漏洞

我们通过专业的人工测试人员，检查贵组织的应用程序、网络、AI 模型和硬件，以了解并主动应对潜在威胁。
利用攻击者思维保护关键资产

安排 X-Force 介绍会

功能 AI 测试服务

发现并解决基础模型和大型语言模型 (FM/LLM)、MLSecOps 管道、AI 平台和生成式 AI (GenAI) 应用程序中的安全漏洞。

 阅读解决方案简介 应用程序测试

测试移动、Web、IoT 和后端应用程序。X-Force Red 可为任何平台提供人工渗透测试、安全代码评审、二进制代码分析和漏洞评估。

 观看视频 网络测试

使用 X-Force Red 人工网络渗透测试，防止投机性攻击。我们的黑客可发现可能导致投机性攻击的漏洞，并通过测试揭示扫描程序无法发现的漏洞，例如逻辑缺陷、后门和错误配置。

 深入了解网络安全服务 硬件测试

按照黑客的观点，测试工程设计和安全性。X-Force Red 可以对设备进行逆向工程，以在开发期间发现漏洞，评估系统内外的源代码和数据，确定产品实施和外部库中的漏洞。

 深入了解硬件测试 社会工程

人类可能是安全工作中最薄弱的一环。确定人类行为的风险是社会工程学的关键方面。X-Force Red 项目可包括攻击者用于欺骗员工从而获取敏感信息的阴谋诡计。

 深入了解社会工程 专业服务：云测试

我们提供云配置和基础架构审查，及时发现可能导致权限升级或未经授权访问敏感数据的关键配置错误。X-Force Red 黑客可以发现潜在的攻击路径和不安全的 DevOps 实践，例如共享秘密（特权凭据、API/SSH 密钥等）。他们还可发现并修复容器和互联环境中可被利用的漏洞。

 下载云测试简介 下载容器测试简介
X-Force Red Labs
在设备上市之前和之后测试设备。 我们全球各个实验室的渗透测试专家能够对硬件的各个方面进行拆解、逆向工程、修改、破坏、利用和测试，在整个开发生命周期中帮助修复漏洞。
灵活性模型 三个计划可满足您的需求
Group 13
随机测试

范围明确的较小型项目，使用 X-Force Red 黑客，并且您拥有测试程序。
Group 5
订阅计划

每月固定费用。加班或测试变更不收取任何费用。未使用的资金可结转。
Group 17
托管服务

可预测的每月预算。我们处理范围、时间表、测试和报告。

渗透测试的行业用例

汽车行业 X-Force Red 黑客手动测试整个车辆系统，包括硬件、供应商组件、集成、互联服务、自主传感器控制和融合子系统。他们与您的工程师共同合作，及时发现影响车辆安全和互联网络可靠性的漏洞。
ATM 安全 X-Force Red 测试 ATM 软件和硬件的所有组件，包括应用程序、互联网络、套管、锁、防篡改系统等。然后，X-Force Red 与您一起制定修复计划，保护客户的敏感财务数据。您还可以了解您的 ATM 和互联基础设施是否符合 PCI DSS 等行业要求。
工业控制系统 在工业控制系统 (ICS) 中，不同实体的多个系统和多种技术集成在一起，以监测和控制关键的流程。X-Force Red 可以管理整个修复过程，帮助您了解哪些漏洞最重要，并在打补丁风险过大的情况下，提供降低风险的对策建议。我们还可以通过主动测试、被动测试、手动测试和基于工具的测试，帮助您最大限度地减少中断。 阅读博客文章

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