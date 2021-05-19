我们提供云配置和基础架构审查，及时发现可能导致权限升级或未经授权访问敏感数据的关键配置错误。X-Force Red 黑客可以发现潜在的攻击路径和不安全的 DevOps 实践，例如共享秘密（特权凭据、API/SSH 密钥等）。他们还可发现并修复容器和互联环境中可被利用的漏洞。