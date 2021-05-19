发现并解决基础模型和大型语言模型 (FM/LLM)、MLSecOps 管道、AI 平台和生成式 AI (GenAI) 应用程序中的安全漏洞。
测试移动、Web、IoT 和后端应用程序。X-Force Red 可为任何平台提供人工渗透测试、安全代码评审、二进制代码分析和漏洞评估。
使用 X-Force Red 人工网络渗透测试，防止投机性攻击。我们的黑客可发现可能导致投机性攻击的漏洞，并通过测试揭示扫描程序无法发现的漏洞，例如逻辑缺陷、后门和错误配置。
按照黑客的观点，测试工程设计和安全性。X-Force Red 可以对设备进行逆向工程，以在开发期间发现漏洞，评估系统内外的源代码和数据，确定产品实施和外部库中的漏洞。
人类可能是安全工作中最薄弱的一环。确定人类行为的风险是社会工程学的关键方面。X-Force Red 项目可包括攻击者用于欺骗员工从而获取敏感信息的阴谋诡计。
我们提供云配置和基础架构审查，及时发现可能导致权限升级或未经授权访问敏感数据的关键配置错误。X-Force Red 黑客可以发现潜在的攻击路径和不安全的 DevOps 实践，例如共享秘密（特权凭据、API/SSH 密钥等）。他们还可发现并修复容器和互联环境中可被利用的漏洞。
范围明确的较小型项目，使用 X-Force Red 黑客，并且您拥有测试程序。
每月固定费用。加班或测试变更不收取任何费用。未使用的资金可结转。
可预测的每月预算。我们处理范围、时间表、测试和报告。