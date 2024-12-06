漏洞评估软件和解决方案

通过扫描数据源、检测漏洞、编排修复措施，改善数据安全状况
进行评估
漏洞评估的等距图示
什么是漏洞评估？

网络安全威胁在不断发展变化，而数据基础架构也是高度动态的，会随用户权限、角色或配置而变化，并且会定期发布新版本或补丁。许多组织的 IT 基础架构缺乏集中的可视化管理和控制措施，或者缺乏相关技能资源，无法系统性、持续性地对变更进行审核，以确定它们是否引入了安全薄弱环节或安全漏洞。

定期评估可帮助组织领先一步，在攻击者利用其操作系统中的弱点之前，抢先识别并解决这些薄弱环节。

漏洞评估是一个系统过程，可对数据基础架构、应用程序安全以及各个平台中的弱点进行识别、分类和优先级排序。Guardium Vulnerability Assessment 评估能识别弱点，这些弱点可能会被恶意参与者（例如使用恶意软件的黑客）加以利用，以访问敏感数据并利用网络漏洞。

漏洞评估如何进行？

  • 识别：它能扫描系统以查找已知漏洞。不妨将这一步视为一次全面的安全检查，旨在查找补丁缺失或配置过时等弱点。
  • 分类：一旦发现漏洞，就会根据其严重程度进行分类。一些漏洞可能非常严重，让攻击者能够获取系统的完全访问权限，而其他漏洞可能只会造成小小的不便。
  • 优先级排序：评估会根据漏洞的严重性和潜在影响进行优先级排序。首先解决可能会导致重大泄露、产生重大影响的严重漏洞。
  • 报告：最后会制作一份报告，详细列出已识别的所有漏洞，说明其严重程度，并给出关于如何进行修复的建议。
优势
主动式威胁检测

利用漏洞评估解决方案，组织可以扫描其数字基础架构，包括本地和云端的资产，以发现潜在的安全薄弱环节。这种远见卓识让组织能够使用合适的漏洞扫描工具、采取恰当的缓解措施，在应用程序漏洞问题被利用之前抢先解决它们，从而确保业务连续性。
增强安全框架

组织通过定期审查和更新其网络安全与风险评估策略（包括补丁管理和开源漏洞的解决）来了解新的漏洞。公司可以利用漏洞测试和安全工具，加强对未经授权访问的防御，并改善整体安全状况。
监管合规性保证

为了帮助确保合规性，Guardium VA 提供了包含漏洞报告的内置合规性工作流。它通过 API 和/或 CSV 文件上传将解决方案与其他漏洞管理工具集成，进一步加强与漏洞和风险的关联。可协助遵循《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)、支付卡行业 (PCI) 规定和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。
产品 Randori Recon
持续威胁暴露管理：利用 IBM Security Randori，主动了解不断扩大的攻击面、确定风险管理工作的优先级，并建立弹性。
Guardium Insights DSPM
探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险。
服务 漏洞管理服务
采用漏洞管理解决方案计划，识别可能暴露最关键 IT 资产的漏洞，进行优先级排序和修复管理。
渗透测试服务
针对 AI 模型、应用程序、网络、硬件和人员的渗透测试，旨在发现和修复组织内部的漏洞。
风险和合规服务
Active Governance Services (AGS) 是一种网络安全解决方案，可提供跨人员、流程和技术抵御网络攻击的服务。

用例

为安全审计做好准备 减少内部威胁 保护新的云环境

成功案例

Lionbridge 使用 IBM Security Randori，将 12,000 项资产的外部资产扫描时间从数月缩短到数小时，每年可节省 75 美元。 通过构建弹性安全计划维护客户信任，Lionbridge 借助 IBM Security Randori 攻击面管理和持续的自动化红队测试降低云转型风险。 这种由自动化和 API 提供支持的主动方法可确保安全不仅仅是一种响应，而是其运营框架不可或缺的一部分，使他们能够提前防范潜在的安全问题，并让客户保持最高信心。
资源 优先修复构成紧迫威胁的漏洞
了解当前漏洞优先级和修复的限制、最常见的目标漏洞以及 X-Force Red VMS 的策略。
2023 年《数据泄露的代价》报告
该报告提供了有关企业所面临威胁的宝贵洞察成果，以及升级网络安全和最大程度减少损失的实用建议。
The Total Economic Impact™ of IBM Security Randori
下载 Forrester Consulting 2023 年 6 月发布的分析报告，了解 IBM Security Randori 的财务影响，包括三年内 303% 的投资回报率。
相关解决方案 数据隐私解决方案
利用可在终端和 Web 服务器上发现和分类敏感数据的解决方案，加强数据隐私保护，建立客户信任并推动业务发展。
威胁检测和响应解决方案
使用 IBM 威胁检测和响应解决方案加强安全状况并加快跨网络设备和工作站的威胁检测。
AI 网络安全
借助 AI 驱动的解决方案提高安全团队的速度、准确性和生产力实现实时漏洞检测，并与 API 无缝集成从而增强网络安全性。
采取后续步骤

安排时间与 IBM 代表沟通贵公司的独特网络安全需求，并讨论 AI 驱动解决方案如何能提供帮助。

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