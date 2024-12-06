漏洞评估软件和解决方案

网络安全威胁在不断发展变化，而数据基础架构也是高度动态的，会随用户权限、角色或配置而变化，并且会定期发布新版本或补丁。许多组织的 IT 基础架构缺乏集中的可视化管理和控制措施，或者缺乏相关技能资源，无法系统性、持续性地对变更进行审核，以确定它们是否引入了安全薄弱环节或安全漏洞。
定期评估可帮助组织领先一步，在攻击者利用其操作系统中的弱点之前，抢先识别并解决这些薄弱环节。
漏洞评估是一个系统过程，可对数据基础架构、应用程序安全以及各个平台中的弱点进行识别、分类和优先级排序。Guardium Vulnerability Assessment 评估能识别弱点，这些弱点可能会被恶意参与者（例如使用恶意软件的黑客）加以利用，以访问敏感数据并利用网络漏洞。
漏洞评估如何进行？
利用漏洞评估解决方案，组织可以扫描其数字基础架构，包括本地和云端的资产，以发现潜在的安全薄弱环节。这种远见卓识让组织能够使用合适的漏洞扫描工具、采取恰当的缓解措施，在应用程序漏洞问题被利用之前抢先解决它们，从而确保业务连续性。
组织通过定期审查和更新其网络安全与风险评估策略（包括补丁管理和开源漏洞的解决）来了解新的漏洞。公司可以利用漏洞测试和安全工具，加强对未经授权访问的防御，并改善整体安全状况。
为了帮助确保合规性，Guardium VA 提供了包含漏洞报告的内置合规性工作流。它通过 API 和/或 CSV 文件上传将解决方案与其他漏洞管理工具集成，进一步加强与漏洞和风险的关联。可协助遵循《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)、支付卡行业 (PCI) 规定和《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 等法规。
存储信用卡详细信息或健康记录等敏感客户信息的企业需要遵循行业标准，经常进行安全检查。漏洞评估提供了进行基础架构漏洞扫描，以识别安全风险（例如补丁缺失、弱密码、配置错误和默认供应商帐户）的能力。这让组织能够修复这些漏洞，以确保合规性、降低审计失败和面临潜在罚款的风险。
尽管有多层安全措施，但内部威胁依然存在。漏洞评估测试可以扫描提升的权限、过多授权和授予用户（而不是角色或组）的特权。通过解决这些问题，组织可以最大程度地减少攻击面，因为它与由于未经授权或提升的权限而导致的内部威胁有关。
许多企业正在将其数据和应用程序迁移到云平台，这带来了新的风险和挑战。Guardium Vulnerability Assessment 可用于识别云环境中安全配置中的潜在弱点，恶意参与者可能会利用这些弱点来访问敏感设备。