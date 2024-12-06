漏洞评估软件和解决方案

网络安全威胁在不断发展变化，而数据基础架构也是高度动态的，会随用户权限、角色或配置而变化，并且会定期发布新版本或补丁。许多组织的 IT 基础架构缺乏集中的可视化管理和控制措施，或者缺乏相关技能资源，无法系统性、持续性地对变更进行审核，以确定它们是否引入了安全薄弱环节或安全漏洞。

定期评估可帮助组织领先一步，在攻击者利用其操作系统中的弱点之前，抢先识别并解决这些薄弱环节。

漏洞评估是一个系统过程，可对数据基础架构、应用程序安全以及各个平台中的弱点进行识别、分类和优先级排序。Guardium Vulnerability Assessment 评估能识别弱点，这些弱点可能会被恶意参与者（例如使用恶意软件的黑客）加以利用，以访问敏感数据并利用网络漏洞。

漏洞评估如何进行？