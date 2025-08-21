在满足监管合规要求后仍在努力优化安全管理的组织，更能赢得客户的信任，进而从竞争对手中脱颖而出。IBM® Security 解决方案提供一套自适应型的全方位数据隐私方法，基于零信任原则和业已验证的数据隐私保护，帮助您打造可信的客户体验，并且推动业务发展。
了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。
评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。
采用安全控件保护个人数据，提供值得信赖的体验。
高效响应，以便规避风险，纠正违规问题，并更轻松地应对大规模事件。
IBM Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。 利用覆盖所有环境的结构化和非结构化数据，进行准确、可扩展和集成的发现和分类。
IBM Guardium 软件提供集成化可扩展的高级数据安全防护。
IBM Verify 实现隐私感知型消费者身份与访问管理。
IBM QRadar SOAR 提升网络韧性并实现重复任务自动化。
保护存储数据安全并具备网络灾备能力的闪存存储解决方案，能够促进业务连续性、提高性能以及降低基础架构成本。
IBM Cloud Pak for Data 可提供工具构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。
通过 IBM OpenPages Data Privacy Management 自动化私有数据报告，提升合规精度、缩短审计周期、加速计划推进。
利用隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。
与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。
与数据隐私顾问合作管控安全风险和合规需求。