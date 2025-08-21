防止“影子 AI”的使用 “影子 AI” 很容易不被察觉。了解如何检测“影子 AI”。

Gartner Market Guide for AI TRiSM 分享了有关团队协作的指南。

在满足监管合规要求后仍在努力优化安全管理的组织，更能赢得客户的信任，进而从竞争对手中脱颖而出。IBM® Security 解决方案提供一套自适应型的全方位数据隐私方法，基于零信任原则和业已验证的数据隐私保护，帮助您打造可信的客户体验，并且推动业务发展。

 
X-Force 2025 Threat Intelligence Index

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。

智能 AI 始于更智能的安全与治理

加入与某《财富》20 强医疗企业网络安全负责人的对话，聆听保障 AI 安全的最佳实践。

保护数据隐私的益处
了解数据风险

评估数据的使用情况和风险，确定是否履行了对客户的责任以及监管责任。
确保数据共享安全

采用安全控件保护个人数据，提供值得信赖的体验。
自动化事件响应

高效响应，以便规避风险，纠正违规问题，并更轻松地应对大规模事件。
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security 与 1touch.io 合作，为您提供隐私和安全的数据发现服务。 利用覆盖所有环境的结构化和非结构化数据，进行准确、可扩展和集成的发现和分类。

数据隐私解决方案 全面的数据保护

IBM Guardium 软件提供集成化可扩展的高级数据安全防护。

IBM Verify 实现隐私感知型消费者身份与访问管理。

IBM QRadar SOAR 提升网络韧性并实现重复任务自动化。

保护存储数据安全并具备网络灾备能力的闪存存储解决方案，能够促进业务连续性、提高性能以及降低基础架构成本。

IBM Cloud Pak for Data 可提供工具构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求。

通过 IBM OpenPages Data Privacy Management 自动化私有数据报告，提升合规精度、缩短审计周期、加速计划推进。

数据隐私服务
数据隐私政策服务

利用隐私服务，帮助您制定处理和使用受保护信息的规则。

数据安全服务

与数据安全专家协作，保护您最敏感的数据。

风险和合规服务

与数据隐私顾问合作管控安全风险和合规需求。

资源 《2025 年数据泄露成本报告》
AI 正在重塑商业格局，但同时也带来了新型风险。遭遇 AI 相关安全事件的企业中，97% 存在访问控制缺陷。
五种常见数据安全陷阱
浏览此电子书，了解如何改善数据安全性和合规性状况。
迎接数据隐私的未来时代
五大关键考量因素，助力您的组织前瞻布局持续演进的数据隐私格局。
后续步骤

