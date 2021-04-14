当一项资产可与另一项相同的资产相互替换时，该资产就被视为可替换资产。例如，货币可以被转换为其他形式、形态或用于其他目的。在加密货币领域，大多数原生资产（如比特币和以太坊）除了其核心用途或提供实用性之外，还具有相同的功能，它们还是可替代的代币。根据这个定义，非同质化代币或 NFT 颠倒了可替代性的定义，为我们提供了一个独特的视角，即其他对我们来说也像货币一样有价值，并且可以用可替代单位来衡量的事物。
NFT 解决了独特性和独一无二的资产类型问题。这方面的例子不仅包括流行的收藏品，如数字艺术、音乐和其他数字收藏品（我们珍视和珍惜这些收藏品），还可以包括其他实用物品，例如数字身份证、医疗记录、信用记录等，它们都是独一无二的，对我们很有价值，并且可以在区块链支持的数字网络中发挥作用。
因此，区块链是一种底层技术，它通过执行数字分类账提供交易系统，并通过智能合约执行参与规则，同时它还扩展了不可篡改性、交易记录和透明度等原则，以促进验证和资产流动，并内嵌信任系统。
NFT 也是一种在线代币和资产类别——其他可代币化的资产还包括稳定币、证券型代币、代币化证券等。NFT 的独特之处在于可以交易（艺术品和收藏品）或抵押（医疗记录或数字历史），而这正是人们感兴趣的方面。由于 NFT 也是有价值的物品，并且会进入市场，因此它们需要一种可替代的代币，如实用币或稳定币，以便以可衡量的方式衍生价值。这些交易平台通常需要接入银行支付通道，或整合数字交易所、DeFi生态系统等加密基础设施，以实现交易与资产转移的顺畅运作。
这解决了NFT在经历类似DeFi（去中心化金融）的爆发式增长后，出现的短暂而急速繁荣的复杂问题。此类技术以去中心化为基本前提，以代币化和钱包架构为核心基础，催生了令人惊叹的创新成果：其巨大潜力体现在金融普惠、新型商业模式和全球可接入市场的构建NFT 的特点是独一无二的加密代币，对持有者（身份证、健康记录）或市场（艺术品、收藏品）具有一定的内在价值。
具有内在价值的 NFT，本质上是一种通过简易验证机制来证明数字资产存在性、真实性与所有权的代币。同质化代币的价值基础多元，主要包括网络经济活动总量（如加密货币）、实际效用（如智能合约与交易网络处理）、以及设定价值（如稳定币与证券型代币）等维度。NFT 既代表可转让实体，也代表我们所珍视的不可转让代币。
我们开始真正实现区块链的承诺——通过构建能够以更低摩擦、更少中介的方式流转价值的网络，逐步推动金融的数字化、代币化与民主化进程。现在需要思考的问题是：商业实体、个人和企业如何理解其变革性和颠覆性影响，并开始将这些新的业务模式整合到现有和新的商机中？
IBM Blockchain Services 可帮助您将想法变为现实。深入了解区块链和数字资产在您业务中的应用情况。
IBM Blockchain Platform 的 Hyperledger Fabric 支持版本为 Hyperledger Fabric 提供 SLA 和 24x7 全天候企业支持，Hyperledger Fabric 是 Linux 基金会企业区块链平台的事实标准。
IBM Blockchain 帮助供应链合作伙伴通过许可的区块链解决方案分享可信数据，提高透明度和信任度。
IBM Consulting 是一家全球咨询公司，始终与客户并肩协作，以便设计、打造和运营高绩效业务。