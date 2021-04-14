NFT 也是一种在线代币和资产类别——其他可代币化的资产还包括稳定币、证券型代币、代币化证券等。NFT 的独特之处在于可以交易（艺术品和收藏品）或抵押（医疗记录或数字历史），而这正是人们感兴趣的方面。由于 NFT 也是有价值的物品，并且会进入市场，因此它们需要一种可替代的代币，如实用币或稳定币，以便以可衡量的方式衍生价值。这些交易平台通常需要接入银行支付通道，或整合数字交易所、DeFi生态系统等加密基础设施，以实现交易与资产转移的顺畅运作。

这解决了NFT在经历类似DeFi（去中心化金融）的爆发式增长后，出现的短暂而急速繁荣的复杂问题。此类技术以去中心化为基本前提，以代币化和钱包架构为核心基础，催生了令人惊叹的创新成果：其巨大潜力体现在金融普惠、新型商业模式和全球可接入市场的构建NFT 的特点是独一无二的加密代币，对持有者（身份证、健康记录）或市场（艺术品、收藏品）具有一定的内在价值。