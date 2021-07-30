什么是业务区块链？

业务区块链建立在一个共享的、不可更改的分类账上，该分类账经过许可，以提高可信赖的合作伙伴之间的效率。这使企业能够更顺畅和高效地进行交易。

 区块链如何服务于业务？

区块链在业务领域的应用对于相互交易的实体来说非常重要。 利用分布式账本技术，获得许可的参与者可以同时访问相同的信息，从而提高效率、建立信任并消除摩擦。区块链还能使解决方案迅速扩大规模，许多解决方案都能适用于各行各业执行多种任务。业务区块链的四个独特属性带来了这些优势：

共识：共享分类账只有在所有相关参与者验证交易后才会更新。

复制： 区块——事件记录——一旦获得批准，就会在该渠道所有参与者的分类账中自动创建。每个网络合作伙伴都能看到并共享 单一的“可信现实” 交易。

不变性：可以添加更多区块，但不能移除，因此每笔交易都有永久记录，这增加了利益相关者之间的信任。

安全性：只有经过授权的实体才能创建和访问区块。 只有值得信赖的合作伙伴才有访问权限。

业务区块链的应用

在全球各行各业，区块链都在帮助业务转型。通过消除重复工作，加强信任，从而提高效率。区块链正在彻底改变供应链、食品配送、金融服务、政府、零售等领域。
区块链确保食品安全

我们都要吃饭，都会对食品安全或新鲜度产生怀疑。如果我们可以通过了解从农场到餐桌的每一步来取代这些疑虑呢？现在，许多公司都在这样做，分享并使用基于 IBM Blockchain Platform 的  IBM Food Trust 的数据。

了解种植者、加工商、分销商和零售商如何确保食品更安全、延长保质期、减少浪费，以及如何更好地获取影响我们所有人的共享安全信息。
区块链追踪运输过程的每一步

想一想您今天用过的所有东西。它是怎么来的？如今的供应链是一个由关系、调度、系统和数据组成的复杂网络。即使是最小的错误也可能导致延误，并产生巨大的连锁反应。

通过将供应链中的文书工作数字化和自动化，IBM Blockchain 有助于更好地管理跨组织和跨国界的文件。包括托运人、港口、海关服务、物流供应商、银行、保险公司等，所有这些都是实时和绝对精确的。
区块链让信任无处不在

无论是人与人之间，还是组织与组织之间，只要有更多的信任，人际关系就越密切。从珠宝、保险到食品，IBM Blockchain 可以将这种信任提升到一个全新的水平。通过帮助共同交易的各方在私有分布式分类账上验证和共享不可变的交易记录。

这种共享的真实记录可以减少文书工作和纠纷，让客户更满意，并带来全新的经营方式。
用例

了解各行各业的创新者如何通过建立在 IBM Blockchain Platform 上的用例实现业务转型。

 Vertrax：助力多云部署取得成功

石油和天然气供应链是协调和竞争的复杂相互作用。但是，极端天气和其他突发事件会造成严重破坏，整个供应链都会受到影响。Vertrax 区块链基于 IBM Blockchain Platform 构建，并部署在 AWS 上供多云用户使用，可为这些事件带来新的洞察分析，从而更快地做出响应。
阅读文章 we.trade：利用区块链简化跨境贸易

总体而言，中小型企业是一支充满活力的经济力量。他们个人努力获得发展所需的贸易融资，因为银行捉襟见肘，无法满足他们的需求。通过 we.trade，欧洲领先的银行现在利用区块链效率来降低与中小企业贸易融资请求相关的大部分成本和风险。

 Golden State Foods：喜欢合作

当食品在供应链中运输时，谁又能真正确定其确切状况呢？利用区块链、物联网和认知分析。其中一个例子是 Golden State Foods，其首席技术官 Guilda Javaheri 和她的团队为快餐店提供了食品到达顾客手中每个环节的可视性。

Blockchain Platform

屡获殊荣的 IBM Blockchain Platform 提供了适用于 Hyperledger Fabric 的一套最完整的区块链软件、服务、工具和示例代码。它提供了在各种云环境中创建、测试、治理和管理运行的区块链网络所需的一切。

区块链咨询

IBM Blockchain Services 拥有 500 多个客户项目和 1600 多名技术和行业专家，请了解 IBM Blockchain Services 为什么能在您的区块链之旅中成为排名第一的服务提供商。

食品供应区块链

IBM Food Trust 是同类网络中唯一一个通过许可、永久和共享的食品系统数据记录将整个食品供应环节的参与者连接起来的网络。您可以提高食品安全，提高效率，并提高您的盈利能力。

TradeLens

TradeLens 帮助监管全球集装箱物流，目前全球有 150 多家出口商、进口商、货运代理和海关当局在一个开放、中立的供应链平台上开展合作。

