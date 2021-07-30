区块链在业务领域的应用对于相互交易的实体来说非常重要。 利用分布式账本技术，获得许可的参与者可以同时访问相同的信息，从而提高效率、建立信任并消除摩擦。区块链还能使解决方案迅速扩大规模，许多解决方案都能适用于各行各业执行多种任务。业务区块链的四个独特属性带来了这些优势：

共识：共享分类账只有在所有相关参与者验证交易后才会更新。

复制： 区块——事件记录——一旦获得批准，就会在该渠道所有参与者的分类账中自动创建。每个网络合作伙伴都能看到并共享 单一的“可信现实” 交易。

不变性：可以添加更多区块，但不能移除，因此每笔交易都有永久记录，这增加了利益相关者之间的信任。

安全性：只有经过授权的实体才能创建和访问区块。 只有值得信赖的合作伙伴才有访问权限。

了解区块链如何改变您的业务

业务领导者了解区块链如何帮助建立更高效的流程和新的财务模型。本实用指南包括行业特定的用例和洞察分析。免费预览，完整下载或购买印刷版本，节省 50% 的费用。