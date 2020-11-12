自然语言理解是自然语言处理的一个子集，它通过对文本和语音进行句法和语义分析来确定句子的含义。句法指的是句子的语法结构，而语义则暗示其预期含义。NLU 还建立了相关的本体：一种规定单词和短语之间关系的数据结构。虽然人类在对话中自然会这样做，但机器需要结合这些分析才能理解不同文本的预期含义。



我们区分同音异义词和同形异义词的能力很好地说明了语言的微妙之处。例如，请看以下两个句子：

爱丽丝正在逆着水流游泳。 报告的最新版本存放于其文件夹中。

在第一个句子中，"current" 是一个名词。它前面的动词 "swimming" 为读者提供了额外的上下文，使我们可以得出结论：这里指的是海洋中的水流。第二个句子也使用了 "current"，但作为形容词。它描述的名词 "version" 表示报告有多个版本，使我们能够确定这里指的是文件的最新状态。

这些方法也常用于数据挖掘中以了解消费者态度。特别是，情感分析使品牌能够更密切地监控客户反馈，使他们能够聚类正面和负面的社交媒体评论，并跟踪净推荐值。通过审查带有负面情绪的评论，公司能够更快地识别并解决其产品或服务中的潜在问题领域。