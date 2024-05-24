一旦时间序列变得平稳并且自相关的性质被确定，就可以拟合 ARIMA 模型。ARIMA 模型有 3 个关键参数，通常称为 p、d 和 q。

p：ARIMA 自回归部分的阶数

d：涉及的差分阶数

q：移动平均部分的阶数

其通常按以下顺序书写：ARIMA(p, d, q)。许多编程语言和软件包会提供 ARIMA 函数，可以使用要分析的时间序列和这三个参数进行调用。大多数情况下，数据被拆分为训练集和测试集，以便在训练后可以测试模型的准确性。一般不可能仅通过查看时间图来判断什么样 p 和 q 值最适合数据。不过，通常可以使用 ACF 和 PACF 图来确定适当的 p 和 q 值，因此这些图是使用 ARIMA 的重要项

在模型中使用 AR 项的粗略规则是：

ACF 图显示自相关性衰减向零

PACF 图迅速缩减到零

平稳序列的 ACF 在滞后 - 1 处显示为正

在模型中使用 MA 项的粗略规则是：

滞后 - 1 时负自相关

ACF 几个滞后之后急剧下降

PACF 逐渐减小，而不是突然减小

您可能会遇到一些经典的 ARIMA 模型类型。

ARIMA(1,0,0) = 一阶自回归模型：如果该序列是平稳的且自相关的，则也许可以预测为其先前值的倍数加上常数。如果仅使用今天的冰淇淋销量可以直接预测明天的冰淇淋销量，那就是一阶自回归模型。

ARIMA(0,1,0) = 随机游走：如果时间序列不平稳，则最简单的模型是随机游走模型。随机游走与随机数列表不同，因为序列中的下一个值是对序列中前一个值的修改。这通常是我们对股票价格差分值进行建模的方式。

ARIMA(1,1,0) = 差分一阶自回归模型：如果随机游走模型的误差是自相关的，也许可以通过在预测方程中增加一个因变量的滞后期来解决问题，即回归 Y 对滞后一期 Y 的一阶差分。

不带常量的 ARIMA (0,1,1) = 简单的指数平滑模型：这用于没有季节性或趋势的时间序列数据。它需要一个单一的平滑参数来控制历史观测值的影响率（用介于 0 和 1 之间的系数值表示）。在该技术中，值接近 1 表示模型很少关注过去的观测值，而较小的值表示预测时会更多考虑历史记录。

带常数的 ARIMA(0,1,1) = 带增长的简单指数平滑模型。这与简单指数平滑法相同，不同之处在于有一个加法常数项，它使时间序列的 Y 值随着时间序列的前进而增长。

当然，ARIMA 模型可以通过许多其他方法进行拟合，因此我们经常计算多个模型并进行比较，以了解哪种模型与我们的数据拟合最好。所有这些都是一阶模型，这意味着它们映射的是线性过程。也有映射二次过程的二阶模型和映射更复杂过程的高阶模型。