LLMOps 平台可以提高图书馆管理效率，降低运营成本，只需更少的技术人员即可完成任务。这些运营包括数据预处理、语言模型训练、监控、微调和部署。与机器学习运维 (MLOps) 一样，LLMOps 建立在数据科学家、开发运维工程师和 IT 专业人员的合作基础上。

LLMs，例如 OpenAI 的 ChatGPT（使用 GPT-4）和 Google 的 BERT，代表了一类新的、更先进的自然语言处理 (NLP) 模型，可以快速回答自然语言问题、提供摘要并遵循复杂的指令。

LLMOps 平台将数据科学和软件工程带入协作环境，用于数据探索、实时实验跟踪、提示工程以及模型和管道管理。LLMOps 自动执行机器学习生命周期中的操作和监控任务。