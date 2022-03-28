数字渠道和新通信技术的发展可支持企业采用全渠道方式为客户提供支持。这样一来，企业就可以管理跨多个渠道的交互，例如客户服务中心、网络聊天、短信、消息传递、电子邮件和社交媒体。例如，客户支持沟通可能会从 Twitter 开始，然后通过短信继续，以电话形式结束 - 所有这些都在无缝、互联的体验中完成。客户不必在每次渠道互动中停下来解释自己的问题。

随着技术的进步，客户的期望也发生了变化。根据 Forrester 最近进行的研究，到 2022 年，数字接触点将影响美国 57% 以上的零售额。如今，客户期望高效的店内互动、任何渠道的无缝体验以及快速的订单和取货通知。

此外，新冠疫情也加速了各行各业向数字化的转变。B2B 和 B2C 企业都不得不更新孤立的销售方法和复杂的购买流程，力求提供流畅的客户支持和体验1。