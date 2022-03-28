全渠道客户服务是指通过设备和接触点的无缝集成网络为客户提供帮助和建议。拥有强大的全渠道客户服务的企业，无论通过哪种沟通渠道，都能为客户提供始终如一的良好体验。
数字渠道和新通信技术的发展可支持企业采用全渠道方式为客户提供支持。这样一来，企业就可以管理跨多个渠道的交互，例如客户服务中心、网络聊天、短信、消息传递、电子邮件和社交媒体。例如，客户支持沟通可能会从 Twitter 开始，然后通过短信继续，以电话形式结束 - 所有这些都在无缝、互联的体验中完成。客户不必在每次渠道互动中停下来解释自己的问题。
随着技术的进步，客户的期望也发生了变化。根据 Forrester 最近进行的研究，到 2022 年，数字接触点将影响美国 57% 以上的零售额。如今，客户期望高效的店内互动、任何渠道的无缝体验以及快速的订单和取货通知。
此外，新冠疫情也加速了各行各业向数字化的转变。B2B 和 B2C 企业都不得不更新孤立的销售方法和复杂的购买流程，力求提供流畅的客户支持和体验1。
良好的客户体验是高质量客户服务的核心。确保客户可以使用其首选渠道并获得一致的购买体验，是全渠道客户支持的核心所在。
考虑由此产生的优势：
在客户服务方面，客户希望在所有接触点都能获得单一品牌体验。全渠道方法为企业的客户服务带来了额外优势，具体包括：
成功的全渠道客户服务对于买家满意度和维系率至关重要。如果企业不能确保数字和线下接触点的连续性，客户就有可能流失到能够保证连续性的竞争对手那里2。
根据 Forrester 的《全渠道成熟度评估》，使用三个维度来衡量您的全渠道系统是否成功：
对全渠道系统进行评估十分必要，以确定哪些方面行之有效，哪些方面需要改进。制定战略将帮助企业规划全渠道客户服务的后续步骤。
在考虑策略时，务必要了解客户的期望和行为。客户需要的不仅是效率和便利，他们还想控制整个互动流程。此外，随着科技不断发展，客户行为也发生了变化。许多客户通过多种渠道和设备以数字方式开始他们的购物体验。
企业必须应对满足客户需求所需的变化。其中的很多变化包括管理库存、培训员工以及从客户感知转变为客户主导。
改进全渠道客户服务的战略可包括以下策略：
各行各业的 B2B 和 B2C 企业均使用全渠道客户服务。如果您最近通过 BOPIS 购买了一件商品，那么您就参与了该组织的全渠道运营。Target、Amazon 或 Home Depot 等熟悉的零售商均采用强大的全渠道系统，其中包括智能手机上的应用程序。
采用全渠道战略的其他行业包括：
多渠道是一个客户服务和体验系统，由多个沟通渠道组成。多渠道和全渠道的两大不同之处在于：
多渠道本质上并没有错，因为它确实使用各种渠道让企业在购买过程中与客户建立联系。然而，研究表明，客户将继续要求有凝聚力的用户体验（全渠道运营可以提供）。
如果零售商采用全渠道运营来销售高度复杂的产品，则可能面临一些挑战，从而使从销售到客户服务的每条途径都变得更加困难。如果产品较为复杂，通常需要有训练有素、知识渊博的销售代表来协助客户。不过，视频、3D 动画和增强现实等富媒体的使用为企业开辟了一条路径，让客户能够实现自助服务并提高参与度1。
在转换到全渠道运营的数字化流程时，传统的零售模式和客户服务方法也是一个棘手的难题。B2B 世界向数字系统的转变本质上带来了价格透明度，客户可以在店内购物的同时在线查看最优惠的价格。如果企业不能始终如一地维护信息，就会面临失去客户的风险。
除此之外，组织还会遇到与库存管理和员工培训相关的难题，这也会影响到客户服务。如果组织尝试全渠道服务，但店内和网上商品库存相互孤立，那么供应问题也在所难免。他们应该采取基于企业范围的库存和订单管理方法。
此外，企业在实施全渠道战略时难以培训面向客户的员工。虽然全渠道客户服务是有益的，但部分企业忽视了以客户为中心的员工在客户旅程中的价值。由于全渠道支持更多客户自助服务，销售代表和员工有机会为那些需要更多关注的客户或购买提供更优质的客户体验。培训这些员工是全渠道客户服务的一个重要方面，但经常遭到忽视。
