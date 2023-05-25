标签
人工智能

AIOps 和自动化的五个主要优点

插图：AIOps 与自动化的优势

如果您是一位 IT 专业人员——无论您是高管还是动手实践的工程师——您都清楚您的 IT 运维所承受的压力。您肩负着优化支出、提升运营效率以及引入创新技术的责任。但您使用的工具是否在拖慢您的脚步？

AIOps（IT 运维人工智能）这一术语由研究机构 Gartner 提出。它是指将人工智能 (AI) 功能（例如，自然语言处理机器学习模型）应用于自动化和简化运维工作流。

在这篇博客文章中，我们将通过数据驱动自动化的视角审视传统的 IT 运维问题，并探讨 AIOps 的优势。这是解决应用程序性能欠佳、客户体验不佳等关键问题，提升如平均修复时间 (MTTR) 等指标，并应对 IT 团队技能挑战以增强系统弹性的有力途径。

我们将向您展示，由 AI 驱动的解决方案如何帮助您的 IT 团队从“故障修复”模式转向一个更预测性、更主动的模式。这一模式旨在应对动态挑战，实现更快的问题修复，为您的组织带来切实的底线效益，并助您实现数字化转型。

1. 从性能盲区到更强的可观测性与更优的协作

云服务、微服务容器及混合云环境的激增，可能导致传统 IT 运维团队难以监控和管理这些复杂环境中的潜在问题。其结果是产生监控盲点、虚假警报，以及问题识别与解决的延迟。而每一秒都至关重要——IDC 近期的一项调查发现，当创收性生产服务受影响时，每小时的停机成本平均高达 25 万美元或更多。

借助 AIOps，您可以利用可观测性工具的优势，为所有应用相关方提供近乎实时的数据粒度与基数。更好的可见性、沟通与透明度意味着团队能够以更敏捷、更快速响应的方式精准定位问题。例如，Enento Group 在对现有本地系统进行现代化改造时，就利用可观测性技术在一处集中监控其所有应用程序。这种方法使他们能够满足服务级别协议 (SLA)，并实现 99.99% 的可用性。

当今复杂多样的网络也同样受益于 AIOps 和实时性能监控。BT Business 实现了全新水平的可见性，并将监控系统数量整合减少了 80%。这不仅使集成更简便，还大幅降低了软件许可成本。

2. 从“人力无法跟上”到更快的 MTTR

平均而言，各组织在混合云环境中使用的应用程序超过 1,000 个。同时，我们正淹没在数据的海洋中，但企业数据中被利用的甚至不足三分之一。传统 IT 基础设施无法跟上分析所有信息的步伐，这意味着即使有可能，也难以发现改进与创新的机会。

AIOps 的优势在于，您拥有能够穿透 IT 噪声，同时关联来自多个 IT 环境运维数据的工具。这意味着您可以进行异常检测、执行根本原因分析并提出解决方案，其速度与准确性都超越人力所能及。IT 团队可以从修复工作转向部署工作，为业务交付更大价值。例如，ExaVault 选择了一套可观测性解决方案，用以即时洞察应用程序性能问题，将 MTTR 降低了 56.6%。

3. 从过度支出到成本优化

传统 ITOps 管理应用的常见做法，往往是在云上过度支出以规避性能风险。难怪各组织表示，其在 2022 年有 32% 的云支出被浪费了。但在当下，每一分钱都至关重要，这种浪费性支出也会对环境产生影响。

AIOps 的优势在于能够通过软件（而非人工干预）做出关键决策，优化云成本。应用程序能够在需要时，持续且自动地获得其恰好所需的资源。例如，Providence 在短短 10 个月内，安全地将其大部分工作负载迁移至 Azure，并通过优化行动实现了超过 200 万美元的成本节约——这一切都是在确保应用性能（即使在需求高峰期间）的前提下完成的。

4. 从负面环境影响至更可持续的 IT

数据中心占全球用电量的 1% 至 1.5%。如上文所述，IT 团队过度分配资源以缓解应用程序性能风险的情况并不少见。然而，这种传统方法既损害企业利益，也损害环境，并且客户正在关注您对 ESG 承诺的重视程度。根据  Nielsen 的数据，75% 的千禧一代愿意改变购买习惯，转而选择环保产品。

可持续发展方面，AIOps 工具使您能够实施 FinOps 云财务管理规范，并自动优化您的云和数据中心环境。这反过来减少了能源消耗，降低了闲置机器产生的浪费。例如，BlueIT 在转向 AIOps 后，减少了其客户环境中的浪费。在执行了由人工智能驱动的资源建议后，一位客户成功将其内存和 CPU 的过度分配减少了 10%。

5. 从员工忧虑（与 IT 应急演练）到更高生产力的团队

寻找、留住并培训合适的 IT 人员是一项首要问题。由于自动化和新技术的发展，预计到 2025 年，50% 的员工需要提升技能或学习新技能。传统 ITOps 过于依赖个人的人工干预、手动努力（如追查故障）或基于过往有效经验的组织内部知识。

AIOps 的优势在于，它让员工能够使用持续学习的工具，确保知识不会因人员退休而流失。由人工智能驱动的主动事件管理有助于识别误报，并优先处理最紧急的警报。这使 IT 团队有能力在潜在问题导致运行缓慢、服务中断或客户体验不佳之前就予以解决。

例如，Electrolux 通过更快的平均检测时间 (MTTD)，将 IT 问题解决周期从三周加速至仅一小时，并通过自动化修复任务每年节省了超过 1,000 小时。

随着我们的系统日益复杂，IT 挑战（以及您将面临的压力）肯定不会减少。但通过采用 AIOps 解决方案（及其带来的 AIOps 优势）来升级您的 IT 运维，您将获得由人工智能驱动的自动化能力，构建起能够实现秒级响应的 IT 体系，减少停机时间，提升应用程序性能，降低运营成本，并取得更大的数字化转型成功。

立即开始

探索 IBM AIOps 解决方案，了解 AI 和 IT 如何协同提供数据驱动洞察，助力 IT 领导者推动卓越业务表现。
相关解决方案
IBM watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解 AI 解决方案
AI 咨询与服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示