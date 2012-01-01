由于客户期望获得易于导航的个性化服务，保险业对快速实现数字化转型的需求日益增长。IBM watsonx 生成式 AI 助手能够实现顺畅无阻的自助服务，助力客户轻松选择合适的保单、提出理赔或支付账单。
Allianz 80% 最常见的客户请求均由 IBM watsonx Assistant 实时处理。
60% 的保险公司预期非传统产品能够产生与传统产品相当的收入。
60% 的企业领导者在疫情期间加速数字化转型计划。
借助 AI 助手消除呼叫中心等待、降低成本并帮助焦虑的客户快速恢复状态，CodeObjects 每分钟可节省约 1 美元，总共节省数十万美元。
Allianz 收到的客户请求中，有近 50% 是在呼叫中心工作时间之外收到的，因此该公司通过更好地全天候满足客户需求，提供了更高水平的服务。
Frankie 是一名虚拟健康保险顾问，通过回复日常查询与客户交互，帮助实时客服专注于更复杂的问题并改善整体客户体验。
根据 G2 Crowd、IDC 和 Gartner 的评估，IBM 的 watsonx Assistant 是同领域最优秀的聊天机器人构建器之一，具有领先的自然语言处理 (NLP) 和集成功能。
我们的增强型意向检测模型比以前的模型更快、更准确，将传统的机器学习、迁移学习和深度学习技术合并在一个在运行时具有高度响应能力的内聚模型中。根据一项研究（ibm.com 外部链接），此模型也比 IBM 主要竞争对手的模型更准确，比 Google Dialogflow 高 5.6%，比 Microsoft LUIS 高 14.7%。
我们的模型不仅超越了竞争对手，而且 IBM 的 watsonx Assistant 使我们能够非常轻松地开始使用大量资源，例如模板、一键集成、指导教程、SME 等。IBM watsonx Assistant 可适应客户的各种需求。
watsonx Assistant 将控制权交到客户手中，让他们能够回答自己的基本咨询并学习如何执行与您的产品或服务相关的各种功能。这可以大规模推广，让您的人力资源专注于处理优先级更高的业务。
当客户确实需要人工干预时，watsonx Assistant 会使用智能人工代理转接功能，确保将客户准确地转接到合适的人员。借助 watsonx Assistant，客户可以就必要的相关客户数据进行人工交互，以快速解决问题。这意味着客户可以更快、更有效地获得所需服务，而不会因长时间等待和错误的呼叫转接而感到沮丧。
利用 watsonx Assistant，无需开发人员。这一直观平台通过易用的拖放界面和最低的运营成本，帮助您在几分钟内快速入门和熟悉运用。轻松定制您的聊天机器人，使其符合品牌的视觉形象和个性，然后通过简单的剪切和粘贴操作将其直观地嵌入到银行网站或移动应用程序。watsonx Assistant for Insurance 内置 IBM 安全性、可扩展性和灵活性，能够理解任何书面语言，且专为安全可靠的全球部署而设计。立即启用，让您的团队能够更好地取悦保险客户、增加销售和保留机会，获享更高效、更有效的全球员工队伍等优势，且无需聘请专家。
是的，您可以通过部署到 Facebook Messenger、Intercom、Slack、Twilio 短信、WhatsApp、Hubspot、Wordpress 等应用程序，为客户提供全渠道体验。我们的无缝集成可以在客户需要时将客户接入您的电话和交互式语音响应 (IVR) 系统。
在当今快节奏、数字至上的保险世界中，速度和客户体验是 watsonx Assistant 绝对能够提供的两个优先优势。无论是有关实时自然灾害的紧急移动应用程序查询、账单支付通知，还是只是关于询问新车的价格，既然 watsonx Assistant 聊天机器人可实时提供帮助，就不应强迫客户花费时间等待与人工客服交谈。
IBM watsonx Assistant for Insurance 利用自然语言处理 (NLP)，将客户参与度提升到独特的人类级水平。IBM 先进的人工智能技术可轻松利用丰富的保险系统数据，通过强大的主题理解和 AI 支持的智能搜索功能，在正确的时间提供正确的答案。
您能想象在个人层面上实时有效地吸引每位客户的潜在好处吗？如果您能够在全球范围内扩展您的团队以直接与每个客户合作，根据其独特情况调整适合的保险产品和服务，将会如何影响客户体验？正确的智能聊天机器人可以立即对保险公司提供的客户满意度产生积极影响！