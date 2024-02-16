人工智能，或为模仿人类智能解决问题和决策能力而开发的计算机系统和机器学习的发展，影响着一系列业务流程。各组织使用人工智能 (AI) 来加强数据分析和决策、改善客户体验、生成内容以及优化 IT 运营、销售、营销和网络安全实践等。随着 AI 技术的改进和发展，新的业务应用程序不断涌现。

人工智能被用作一种工具，支持人类员工优化工作流程并提高企业运营效率。这些益处可通过多种方式实现，包括利用 AI 自动执行重复性任务、根据机器学习算法生成信息、快速处理大量数据集并提取有意义的洞察分析，以及根据数据分析来预测未来结果。AI 系统为多种类型的业务自动化提供支持，包括企业自动化和流程自动化，有助于减少人为错误并释放人力从事更高级别的工作。

根据 McKinsey & Company 的数据，自 2017 年以来，人工智能在企业运营中的应用已翻了一番。1这主要是因为可对 AI 技术进行定制，以满足组织的特有需求。63% 的 McKinsey 受访者预计，他们将在未来 3 年加大对 AI 技术的投资。2为在有效的商业战略中使用 AI，组织必须清晰了解其业务功能、AI 的工作方式以及可通过实施 AI 来改进企业的哪些方面。

虽然使用 AI 工具自动执行重复性任务和提高员工工作效率仍然很受欢迎，但企业也在超越这些用例，使用 AI 来协助更高级别的战略计划，从而帮助在更广泛的范围内提升商业价值。