IBM商业价值研究院 (IBV) 在其 2025 年全球银行业展望报告中，为那些希望将 AI 工具和实践融入其运营的银行提供了一份指导。2其中一些关键行动包括：

调整商业模式，充分利用金融服务数字化的优势。通过转变服务客户的方式来调整您的业务战略。扩展供嵌入式金融服务的能力，让客户能够随时随地办理银行业务。借助 AI 增强咨询建议，在个人金融、企业金融以及投资银行等专业领域，开拓新的服务收入来源。重新审视支付业务，将其作为获取新数据的支柱，以加强整个生态系统的人工智能驱动的风险管理。

利用 AI 驱动运营效率。专注于高影响力的工作负载，对其进行简化和提升，使其能无缝地适应数字化环境。积极拥抱 AI，重构端到端业务流程，以推动效率与创新。以混合云为目标进行设计，以优化成本、简化运营。

更新您的风险管理文化 - 让每个银行家都成为 AI 风险管理者。利用 AI 加速软件开发，切勿忽视其带来的复杂性风险 - 应投资建立清晰的平台治理体系，从而在创新规模化的同时，有效管理安全性、合规性与系统韧性。将数据治理置于优先地位，以保障机密性、完整性与可用性，从而确保AI 模型建立在稳健的框架上，以降低数据泄露、法律不确定性和模型偏差等风险。

实施与技术进步同步的智慧教育项目。我们认为，AI 既是一种自动化优势，也是增强能力的机会，使银行家能够重新构想他们在数字化转型行业中的贡献。

这一点对业务领域和技术部门同样适用。银行可能难以找到具备合适技能的人才，因此，对那些常常被困于常规任务、跟不上快速创新步伐的员进行再培训，已是刻不容缓。

要么用 AI 引领，要么被时代抛弃。在 AI 时代，银行必须明确阐明其业务战略，以在竞争中脱颖而出 - 仅仅依靠技术创新远远不够。要从“用 AI 来创新”转变为“基于 AI 去创新”，需要一种“AI 优先”的思维，即将 AI 平台作为所有业务与运营战略的核心。