AI 在客户服务中的应用

人工智能驱动的工具实现更快速、个性化且高效的服务。AI 助手、聊天机器人、虚拟智能体及智能路由系统运用自然语言处理 (NLP) 与机器学习 (ML) 技术解析客户需求。这些工具通过实时响应与交互学习持续优化，协同提供更流畅的客户服务体验。
全球62% 的高管认为 生成式 AI 将革新企业体验设计模式，个性化服务是本次变革的核心。 1生成式 AI 在客户服务中的应用使企业突破简单应答范畴，能提供主动建议、定制方案乃至预见性故障解决。
AI 工具可以与客户关系管理 (CRM) 系统集成，帮助公司提供真正个性化的支持，同时降低运营成本。
有效运用AI 需保持人性化交互。当交互显得机械或刻板时，客户能够察觉。许多企业选择使用 AI 辅助工具提升人工客户服务代理和代表的能力，而非替代人工。实现最优结果需融合 AI 的响应速度、数据洞察与人类特有的同理心及批判性思维。
组织的开放性也很重要。让客户知道何时使用 AI，并清楚他们的数据是如何被处理的，有助于建立信任，并保持尊重和负责任的体验。
AI 客户服务变得越来越智能。功能，如实时情感分析、语音 AI 和更先进的生成模型，使得更快、更直观地处理问题成为可能。这些创新正在帮助企业从被动应对问题，转变为通过周到、有效的支持建立长期忠诚度。
如今的客户期望通过数字渠道获得实时、个性化的支持，对延迟或不连贯的体验的容忍度较低。严重依赖人工客服的传统支持模型通常难以满足这些期望。这一缺陷导致等待时间过长且服务不一致。
AI 可以帮助企业满足现代需求，提供始终可用的智能帮助，快速解决问题，同时减轻人工客户服务团队的负担。
AI 正在将客户服务重塑为战略优势，因为客户体验通常决定忠诚度。AI 通过实时分析客户行为、预测需求、改善决策并在问题升级之前解决问题，为企业提供竞争优势。
这些能力使客户服务运营变得更快、更智能，将其从成本中心转变为支持业务增长和弹性的主动客户参与战略。
VCA 比基本的聊天机器人更先进。VCA 通常用于电子商务，存在于使用会话式 AI 的移动应用程序或智能设备中；会话式 AI 结合了 NLP 和 ML 来创建类似人类的交互。虚拟 AI 智能体可以处理更复杂的任务，例如下订单、解决帐户问题或提供产品建议（通常通过语音和文本完成）。
AI 可以发现某些异常情况（例如异常的帐户活动或即将失效的服务），并在客户意识到之前介入并提供帮助。预测性分析会查看您过去的行为，并将其与实时模式进行比较，以确定您下一步可能需要什么，例如订阅续订提醒或产品帮助。
AI 工具可以读懂客户消息中的语气和情感。他们使用情感分析技术评估语言线索，以了解某人的感受，他们是愤怒、沮丧还是快乐。这种能力有助于团队更快地响应不满意的客户，并更谨慎地处理棘手的对话。
客户无需挖掘无休止的帮助页面或常见问题解答，AI 可以根据他们搜索、查看或购买的内容，向他们推荐所需的确切指南、视频或解决方案。这些系统依赖于推荐引擎，即经过训练以识别偏好并推荐相关资源的算法。
AI 可以扫描、标记和组织大型支持内容库，从而创建知识库，帮助客户和客服快速找到准确答案。通过机器学习，它可以了解哪些文章最有帮助。某些系统使用生成式 AI 来即时创建量身定制的帮助内容或摘要。
服务交互后，Robotic Process Automation (RPA) 能自动发送跟进电子邮件、满意度调查、摘要及案例更新，无需人工输入。RPA 专注于自动化基于规则的重复性任务，从而优化运营并解放客服人员处理复杂事务。
AI 实时审查服务对话，标记潜在问题（如违规操作或客户不满）。借助实时分析与机器学习，系统帮助管理者即时指导客服人员并解决问题。
人工智能驱动语音识别使自动电话系统能够理解口语。交互式语音应答 (IVR) 系统可让用户自然地描述其问题，而不是强迫他们无休止地选择“按 1、按 2”菜单。结合会话式 AI，这些系统可以创造更直观、更少挫败感的电话支持体验，并提高联络中心的效率。
例如，英国一家大型零售和商业银行采用了 AI 系统，该系统可以接受用户提出的自然语言问题，并在聊天中主动回答这些问题。这一实施使一些回答的满意度提高了 150%。4
增强客服能力：通过处理简单的任务，AI 提高了人工客服的工作效率，使他们能够专注于更复杂或情绪敏感的问题。它还可以在对话过程中为客服提供实时洞察分析和建议的后续步骤。
美国国家经济研究局 (NBER) 研究显示：客户支持专业人员使用 AI 智能体后，工作效率平均提升 14%。5
全天候可用：聊天机器人和虚拟助理等人工智能驱动的系统全天候可用，无论是通过网站、移动应用程序还是传统的呼叫中心，均可在客户需要时为客户提供支持。例如，前面提到的一家全球露营公司的现代化改造使所有平台的客户参与度提高了 40%。3
更高的情绪智能：通过情感分析，AI 可以检测客户沟通中的沮丧或满意等情绪，使公司能够做出更深思熟虑的回应并优先考虑紧急情况。
跨渠道一致性：AI 有助于确保客户在全渠道平台（包括聊天、电子邮件、社交媒体或电话）中获得一致的答复和体验。
成本效益：AI 自动化减少对常规咨询和重复性任务的额外人力依赖，显著降低成本。
更强的质量控制：AI 可以实时监控服务交互，并为客服确定指导机会，或标记需要重新审视的对话，从而不断提高服务质量。
响应时间更快：AI 即时回复客户问询，大幅缩短等待时间，优化服务效率。
更高的可访问性：借助语音助手和多语言聊天机器人等 AI 工具，有残疾或语言障碍的客户可以更轻松地获得支持服务。
客户洞察升级：AI 工具收集分析海量客户数据，助力企业精准把握行为模式、偏好及痛点，持续改进产品服务。
个性化体验：通过分析客户数据和行为，AI 可以根据客户的个人需求提供高度个性化的建议、响应和支持旅程。
例如，IBM 与一家德国媒体公司合作部署生成式 AI 驱动的助手，强化客户服务与产品推荐能力。客户如今获取的个性化产品建议精准匹配其偏好，响应速度较以往提升十倍。这项创新使客户满意度提高了约 15%。6
主动支持：AI 可以预判客户潜在问题，在其察觉前提供解决方案，有效提升客户满意度与忠诚度。
可扩展性：借助 AI，企业可以同时处理大量客户请求，并简化运营，而无需雇用庞大的支持团队，从而在不牺牲服务质量的情况下更轻松地实现业务增长。
客户服务 AI 实施要点及建议方案：
部署 AI 解决方案前，企业需明确具体目标（如缩短响应时长、扩展服务规模或提升个性化水平），确保实施效果可量化。
AI 应增强而非替代人工客服支持。它最适合处理日常任务；而对于复杂、情感化或敏感的情况，则需要客服人员提供细致入微的关怀和同理心。
客户应该知道他们何时与 AI 交互以及何时有人类提供服务。清晰性能够建立信任并设定期望，尤其是在高风险或情绪化的情况下。
高效的 AI 依赖清晰、准确且具代表性的客户数据。劣质数据将引发无关响应或偏见输出，须定期审核更新。
AI 模型需从历史数据、实时客户反馈及客服人员输入中持续学习优化。
AI 应与现有客户服务平台（如 CRM 系统）协同运作，确保客服人员掌握完整背景信息，客户也能够享受到跨渠道的无缝体验。
AI 应使用可用的客户数据来实现交互个性化。客户喜欢感觉被认可并收到相关的回复，而不是笼统的答复。
须考量隐私、透明与偏见防范等伦理问题。AI 应遵循 GDPR 等数据法规，并避免强化有害的假设或刻板印象。
即使先进的 AI 也可能犯错或产生偏见性回复。定期测试、人工监督及内置审查机制有助于降低这些风险。
员工需要理解 AI 工具的工作原理以及如何与之协作。培训应侧重于何时介入、如何解读 AI 建议以及如何管理人机协同工作流。
AI 系统应能随业务发展而扩展，并能适应不断变化的需求、客户量及服务策略，无需频繁返工。
通过关键绩效指标 (KPI) 追踪 AI 表现，例如解决率、客户满意度 (CSAT) 和问题升级频率。运用这些洞察分析定期完善和优化 AI 策略。
在客户服务中使用生成式 AI，提高效率，增强座席能力。
通过会话式 AI 将标准支持转变为卓越的客户服务，随时随地提供即时、准确的定制服务。
构建出色的 AI 客服聊天机器人，利用生成式 AI 增强客户体验并提高品牌忠诚度和保留率。
1 工作中的生成式 AI，美国国家经济研究局，2023 年 11 月。
2 AI 对客户服务的影响，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2025 年 3 月 23 日。
3 使用人工智能驱动的客户助手推动重新构想的客户体验，IBM Consulting，2024 年在美国制作。
4AI 驱动答案，同理心驱动服务© 版权归属 IBM 公司，2024 年。
5 《CEO 生成式 AI /客户服务指南》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2025 年 1 月 7 日修订
6 利用生成式 AI 增强客户服务，© Copyright IBM Corporation 2024。