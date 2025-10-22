AI 在产品开发中的应用

AI 是一项使计算机能够像人类一样学习、解决问题和决策的技术。自 2010 年代开始广泛融入核心业务流程以来，产品设计师和经理们一直在探索如何将其最佳应用于产品开发。
仅在过去的十年里，AI 驱动的系统已经改变了组织开发产品的方式，它简化了工作流程、自动化了重复性任务，并帮助实现更数据驱动的产品开发方法。包括 Microsoft、OpenAI (ChatGPT) 和麦肯锡在内的全球一些规模最大、最成功的公司已将 AI 融入其流程。
如今，最先进的 AI 产品开发工具可帮助设计师利用复杂算法和生成式 AI (gen AI) 模型生成新产品创意，并更快地进行原型设计和测试。这种方法缩短了产品整体的上市时间。
AI 正在从根本上改变产品开发流程，帮助比以往更快地洞察客户行为。它也在改变产品构思、原型设计、测试和部署的方式。以下将介绍 AI 如何被整合到产品开发的各个流程中。
AI 工具主要通过使用生成式 AI 系统来改进产品开发的第一阶段。这些系统基于能够创建文本、图像和视频等原创内容的 AI，可帮助团队更快地进行市场研究。
生成式 AI 工具能够筛选大型数据集，加速对 LinkedIn、X 和 Facebook 等社交媒体平台上用户行为的洞察。机器学习 (ML) 算法帮助产品经理识别挑战和客户偏好，从而为产品开发带来新的机遇。
例如，一些现代企业正在尝试使用完全整合到产品管理软件中的 AI 助手。这些先进的 AI 工具能实时分析客户反馈，帮助产品经理快速发现新产品开发的潜在领域。
构思或头脑风暴是产品开发生命周期的第二阶段，在过去十年中已深受 AI 的影响。特别是在 ChatGPT 及其他生成式 AI 工具发布后的两年里，这种影响尤为明显。
生成式 AI 工具可以帮助产品经理利用他们在第一阶段收集的研究成果。这些工具能够将洞察转化为可能符合市场需求的新产品创意。
在此阶段，AI 驱动的文本和图像生成器可协助团队构建潜在新产品的 AI 生成模型，供相关利益方审阅。尽管最初被视为可能取代设计师的工具，但生成式 AI 在过去三年已证明，它更像是一个合作伙伴。生成式 AI 通过处理机械性任务，有助于提升和加速创意过程。
在设计与原型制作阶段，AI 工具帮助产品设计师将新产品的概念转化为原型，其速度远快于人工操作。AI 增强的计算机辅助设计 (CAD) 系统能够比人类更快速、高效地创建复杂设计。自动执行设计和原型制作过程中的重复性环节，使工程师和产品设计师能更专注于创意和战略性决策任务。
AI 增强的模拟工具在此阶段也发挥着关键作用，帮助团队预测客户将如何使用他们的设计和原型。基于 ML 的模拟会彻底比较每种产品设计，帮助产品经理了解其设计在市场上可能的表现。
设计阶段完成后，AI 驱动的工具将自动化测试与构建阶段的某些环节，生成数百甚至数千个原型变体，相互进行性能测试。
当原型通过验证后，生成式 AI 在构建阶段至关重要，它能将以往手动完成的流程自动化，为质量保障 (QA) 团队节省大量时间。
随着测试阶段接近尾声，产品经理利用 AI 验证其决策，通过性能、用户体验 (UX) 及可持续性等指标来评估新产品。在产品开发生命周期的最后阶段——发布与迭代之前，AI 技术甚至被用于测试市场适应性和定价。
在发布与迭代阶段，AI 使得产品能够持续改进，通过收集真实世界数据为组织赢得竞争优势。
先进的 AI 系统旨在监控客户体验和市场采纳指标。其直接连接到产品开发流程，为新产品和产品新功能的开发提供信息。
ML 算法在此阶段再次发挥关键作用，能够突出数据中的任何异常，从而帮助产品经理更快地发现潜在问题，并识别用户行为与市场趋势中有意义的转变。
AI 融入产品开发生命周期，使产品经理和开发团队能够利用 AI 能力来优化流程、更深入地洞察客户行为并加速创新。以下是在产品开发中使用 AI 为企业带来的主要优势。
通过利用 AI 工具优化过时的流程，产品开发团队已能显著缩短各类产品的上市时间。构思、原型设计和模拟均因 AI 而得到增强，帮助团队比以往更快速、更高效地进行头脑风暴、构建新产品并识别缺陷。
验证阶段——即团队测试新产品的产品开发阶段——已因 AI 而发生变革。如今，产品经理可通过 AI 增强的实时分析来验证产品质量，这些分析能准确呈现客户如何使用新产品。在软件产品开发周期中，AI 测试工具可运行数千次模拟，自动化过去需手动执行的质量保障流程。
自动化人工流程是 AI 技术助力企业的核心方式之一。诸如文档处理和合规监控等重复性、数据密集型的任务以往需要人工投入。AI 工具的广泛采用使组织能够将这些任务的某些环节自动化，从而释放宝贵的时间和资源。此外，AI 自动化的工作流程有助于最大限度地减少产品开发生命周期中人为错误的可能性。
AI 工具通过提供实时仪表板，帮助产品经理做出更数据驱动的决策。这些仪表板在开发生命周期的所有阶段提供关键指标的详细视图。即使产品已投放市场，这些仪表板也能持续提供关于客户如何使用产品的洞察。
在产品开发生命周期中使用 AI 的优势，促使各种规模的公司寻求新方法将其整合到核心流程和战略中。从设计与原型制作到从海量客户反馈数据中挖掘洞察，以下是 AI 在产品开发中的主要企业应用场景。
在产品设计阶段，AI 工具正被广泛用于帮助团队更快速地进行头脑风暴、尝试不同设计并验证假设。近年来，生成式 AI 与机器学习尤其有帮助，协助团队测试产品变体，甚至根据预定义指标生成新设计。
AI 驱动的预测分析 已经改变了企业开发新产品的方式。这一流程涉及使用 AI 工具，基于社交媒体、客户反馈和在线评论来分析产品在市场上可能的表现。AI 驱动的洞察能比人工研究更快地揭示客户偏好趋势，使企业能够更灵活、更适应性地调整策略。
AI 改善了现代供应链的诸多方面，通过先进的、AI 增强的预测工具，帮助库存管理者优化产品的供需。AI 系统分析来自供应商的实时数据，在供应不足时自动化产品的制造和运输流程。
AI 极大地提升了产品开发中的情感分析能力——即通过分析大量文本来判断其表达的是积极还是消极情绪的过程。
AI 情感分析工具全面收集来自社交媒体站点及其他平台的客户反馈，并根据产品经理设定的参数进行分析。ML 算法甚至能基于所分析的反馈，提出新产品创意或功能建议。
AI 引入产品开发工作流程，代表了组织对待这一学科的方式转变。从简化设计师的头脑风暴和原型制作方式，到自动化 DevOps 中编写和测试代码等耗时环节，它正在改变整个产品开发生命周期。
随着技术持续进步，以下三个领域似乎可能推动创新：
AI 融入产品开发的趋势，正从 取代人类创造力转向赋能和增强创造力。 智能体 AI——即能够像人一样推理、使用工具和解决问题的 AI 系统——是 这一努力的核心。
智能体 AI 的高度复杂性使其比生成式 AI 更具目标导向性。它还能承担研究和流程管理等复杂任务，为创意过程提供信息并加以改进。
低代码和无代码软件平台 让没有计算机编程背景的个人也能创建简单应用。这些平台正因 AI 而得到显著增强。
非编程人员正使用低代码和无代码平台以更低的成本构建日益复杂的应用程序。根据近期报告，今年将有 70% 的新企业应用程序构建在低代码和无代码平台上，比过去五年增长 25%。2
关于 AI 的担忧屡见报端，并且随着该技术日益融入企业日常依赖的工具，这类担忧似乎与日俱增。现代企业并非逃避技术，而是越来越多地寻求以负责任且合乎伦理的方式将其纳入自身流程。
在产品开发中的例子包括：设计师将公平性和透明性护栏编织进生成式 AI 工具；工程师在底层算法中构建能减少偏见的 AI 框架。
