AI 在产品开发中的应用

AI 是一项使计算机能够像人类一样学习、解决问题和决策的技术。自 2010 年代开始广泛融入核心业务流程以来，产品设计师和经理们一直在探索如何将其最佳应用于产品开发。

仅在过去的十年里，AI 驱动的系统已经改变了组织开发产品的方式，它简化了工作流程、自动化了重复性任务，并帮助实现更数据驱动的产品开发方法。包括 Microsoft、OpenAI (ChatGPT) 和麦肯锡在内的全球一些规模最大、最成功的公司已将 AI 融入其流程。

如今，最先进的 AI 产品开发工具可帮助设计师利用复杂算法和生成式 AI (gen AI) 模型生成新产品创意，并更快地进行原型设计和测试。这种方法缩短了产品整体的上市时间。