人工智能 (AI) 在政府中的使用是指 AI 在政府事务中的实施，以及政府官员为规约私营公司和个人如何使用 AI 而制定的规章制度。

像其他先进技术一样，AI 和自动化不仅有可能改善世界各地公民的生活，而且还会产生重大风险。

鉴于 AI 的强大力量，以及可能被滥用从而让一部分人受益而惩罚另一部分人的情况，政府对 AI 的使用是一个颇具争议的话题。然而，各国政府都在大力投入 AI 技术，这既是机遇，也是风险。政府有机会利用 AI 来改善公民的生活并促进经济发展。AI 的固有风险在于，其他国家或地区可能会借此在战争和经济竞争中变得更强大。在某些零和博弈情景中，擅长 AI 的政府可能会让其他国家或地区处于劣势。

从联邦政府到地方政府，每一位当选官员都好奇如何能借助 AI 更好地开展工作。许多政府领导人认为，掌握并精通 AI 将为国家在与其他国家的竞争中提供优势，并保护自身免受潜在冲突的影响。

政府机构可以访问几个丰富的结构化和非结构化数据集，采用 AI 有助于提供更多洞察分析。了解数据可以帮助政府为其公民提供更高效的服务。

每个政府都可以采纳值得信赖的 AI，其为 AI 系统的安全部署和使用提供了指导。