人工智能 (AI) 在政府中的使用是指 AI 在政府事务中的实施，以及政府官员为规约私营公司和个人如何使用 AI 而制定的规章制度。
像其他先进技术一样，AI 和自动化不仅有可能改善世界各地公民的生活，而且还会产生重大风险。
鉴于 AI 的强大力量，以及可能被滥用从而让一部分人受益而惩罚另一部分人的情况，政府对 AI 的使用是一个颇具争议的话题。然而，各国政府都在大力投入 AI 技术，这既是机遇，也是风险。政府有机会利用 AI 来改善公民的生活并促进经济发展。AI 的固有风险在于，其他国家或地区可能会借此在战争和经济竞争中变得更强大。在某些零和博弈情景中，擅长 AI 的政府可能会让其他国家或地区处于劣势。
从联邦政府到地方政府，每一位当选官员都好奇如何能借助 AI 更好地开展工作。许多政府领导人认为，掌握并精通 AI 将为国家在与其他国家的竞争中提供优势，并保护自身免受潜在冲突的影响。
政府机构可以访问几个丰富的结构化和非结构化数据集，采用 AI 有助于提供更多洞察分析。了解数据可以帮助政府为其公民提供更高效的服务。
每个政府都可以采纳值得信赖的 AI，其为 AI 系统的安全部署和使用提供了指导。
根据经济合作与发展组织 (OECD) 的数据，共有来自 69 个国家或地区和欧盟的 1,000 多项 AI 政策举措，其中包括近 800 项治理举措。1
虽然每个国家或地区都在推行自己的 AI 战略，但人工智能发展中存在着可能对每个国家或地区产生影响的固有风险。因此，各方建立了多个全球伙伴关系，让领导人齐聚一堂，讨论这些挑战并分享资源。
例如，联合国于 2023 年召集了 AI 咨询委员会2，成员包括政府官员、私营部门领导人和学术研究人员。此外，它还每年举办一次 AI 向善全球峰会。世界经济论坛3 也设立了一个 AI 特别工作组。
以下是正在接入 AI 的国家或地区：
美国政府对新兴的 AI 领域投入了资金和研究力量。
2023 年，时任美国总统 Joe Biden 发布行政令 (EO)4，要求联邦机构参与 AI 安全指南、标准和最佳实践的制定。白宫管理和预算办公室 (OMB) 于 2024 年 11 月底宣布，根据此行政令，第一项政府范围的政策5 持续取得进展，以利用 AI 并降低其风险。
这份行政令是美国政府更广泛目标的一部分，即建立明智的人工智能治理，利用任何机会，准备好应对挑战，同时保持对其他国家或地区的领先优势。
美国政府只是全球众多投资 AI 的政府之一。行业专家经常将 AI 霸权之争描述为中美之间的竞赛。6中国政府正在大力发展 AI 工具，并出台了有关公民使用 ChatGPT 等生成式 AI 工具的相关法律。7
英国成立了人工智能办公室8，该办公室后来于 2024 年 2 月并入科学、创新和技术部。
英国也于 2021 年宣布了一项十年计划9，力求通过投资研发、让各行业和地区更广泛地采用 AI 以及增加对 AI 公司的投资，使英国成为全球 AI 超级大国。
随着时间的推移，印度的 AI 政策在不断变化。2023 年 G20 峰会上，印方表示“将采取支持创新的监管/治理方法，实现 AI 优势最大化，并考虑相关风险。”
印度还积极推动将 AI 用于社会福利12，特别是在疾病 AI 检测和农业改良方面。
据《经济学人》报道13，掌权的自民党 (LDP) 希望日本成为“世界上对 AI 最为友好的国家”。日本允许企业在不受限制的条件下对所有类型的内容进行训练，且没有专门针对负责任使用 AI 的任何具体法律。尽管缺乏这些限制，日本并未被视为是 AI 发展的领先国家14，但它希望在未来几年内迎头赶上。
巴西政府正在采取措施15 提升其在南美的 AI 领导地位。该国最近宣布了一项耗资数十亿美元的计划，用于投资自主研发的 AI 技术，以减少对外部工具的依赖。
联邦、州/省和地方政府可以就计划如何使用 AI 制定明确的治理政策。政策中应说明在哪些情况下应该使用 AI，以及在哪些情况下不可接受使用 AI。政府也为各州/省提供指导，尽管后者可能会制定其自身关于 AI 使用的法律。
很多情况下，私营部门正在主导 AI 工具和系统的开发和部署。虽然私营部门可以开发自己的工具，但大多数政府显然需要采用一些由企业构建的技术。美国已开始探索类似“曼哈顿计划”的计划18，这将建立更紧密的公私合作，并资助 AI 开发。此外，顶尖大学和非营利组织正在进行大量 AI 研究，政府可能会从中受益。
政策制定后，负责执行的政府机构必须确保每个人都遵守规则。合规涉及政府机构本身及其管辖范围内的私营公司。合规的示例包括：建立并遵守规定 AI 使用方法的安全护栏和其他法律，以保护隐私，并避免任何类型的不平等应用。例如，银行或房地产公司不能使用在住房或贷款方面歧视特定群体的算法。政府可能需审核这些工具以确保合规。
政府部署了多种类型的 AI 技术来支持许多不同的人工智能用例。
计算机视觉利用机器学习和神经网络来帮助计算机解析来自图像、视频和其他视觉输入的信息，并将其转化为可操作的步骤。计算机视觉的核心组件是模式识别，计算机可以识别物体之间的相似性，从而决定屏幕上的内容。政府可以将计算机视觉用于几项关键职能。一个例子是面部识别，计算机视觉有助于识别刑事案件中的嫌疑人。它还可用于制定物流决策，例如分析交通模式，以确定在特定区域是否需要停车标志或交通信号灯。
生成式 AI 影响所有领域，尤其是政府及其与公民的关系。政府会在多种情况下使用生成式 AI。例如，政府已经开始在其内部工具中引入技术，以帮助公务人员更准确、更高效地完成工作。IBM 帮助海伦斯基市部署虚拟助理，帮助忙碌的员工更快、更准确地回答选民的问题。
生成式 AI 工具可以帮助这些员工更快地找到相关的部门信息，并向虚拟助理提问以了解他们的选择。其次，这些机构可以推出面向公众的聊天机器人，供公民查询以获取信息。
这些对于直接与公民互动的组织特别有用。人工智能驱动的聊天机器人也是国会议员与选民互动的强大工具。生成式 AI 的第三个用途是，帮助政府实现应用程序和代码的现代化。生成式 AI 可以帮助将现代代码与大型机等旧式技术连接起来，确保它们运行良好。
IBM 商业价值研究院的一项研究发现，全球大多数公民受访者都认为，政府应将生成式 AI 用于“客户服务、税务和法律咨询服务以及教育目的”。
智能自动化利用业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA) 等自动化技术来改善整个政府的决策和行动。例如，政府可以使用智能自动化来处理公民身份或补助金申请。它还可以通过识别简历中列出的具有合适技能的候选人来帮助加快员工招聘。
除了为计算机视觉提供动力之外，机器学习还可以加速和改进其他 AI 技术，产生强大的输出。它有助于更有效地收集和分析数据，为政府机构提供从其收集的数据中获得更多可操作的洞察分析的机会。
自然语言处理 (NLP) 是一种教授计算机理解人类语言并使用其进行交流的技术。它是生成式 AI 的核心组件，为聊天机器人和虚拟助理提供理解提示命令并采取行动的能力。NLP 可以帮助政府官员对提交的信息（例如援助请求）进行分类，并找到需要解决的最紧迫问题。它还可以帮助政府机构筛选社交媒体和其他在线论坛19 了解选民面临哪些问题。
光学字符识别 (OCR) 是一种将文本图像转换为机器可读格式的技术。该技术有助于将国会图书馆的内容数字化，以建立可搜索的数据库，并在文件丢失或损坏时创建冗余备份。其他政府机构也使用它来将其历史文献上线。
有多个政府服务领域受益于 AI。其中包括：
政府可以利用 AI 来识别现有代码中的错误，并使用更新的语言将其现代化。例如，人事管理局 (OPM) 计划利用 AI 对其旧版 IT 系统进行现代化，以便更好地为退休人员提供服务。
气候风险和其他地缘政治挑战要求各国政府加强对即将发生事件的准备。AI 可以帮助政府查看历史天气和当前环境数据，更好地预测洪水、飓风或野火等潜在问题。IBM 直接与美国宇航局合作，将 NASA 的卫星观测结果转换为可以跟踪自然灾害等环境变化的定制地图。
AI 可以帮助患者获得更好的治疗结果，同时降低成本20。具体而言，医疗机构可以使用 AI 来分析药物试验数据，以加快药物的发现和审批速度。他们还可以使用 AI 来最大限度地减少与文书工作和审批流程相关的手动任务。AI 还可以收集和分析公共健康信息，以便更好地检测潜在的流行病或其他健康问题。
许多联邦政府是其境内商品和服务的最大购买者，均设置了具体的规则来规定他们可以在哪里以及向谁购买这些物品。AI 采购可以收集潜在供应商的信息，并帮助政府根据其既定标准选择合适的组织。
使用 AI 的政府具有几项优势。
使用 AI 的政府可以执行更强大的预测性分析，帮助他们完成重要任务，例如外部威胁检测、健康危机和通货膨胀等金融问题。通过了解可能很快发生的情况，政府可做出更明智的决策，最大限度地减少这些问题的影响。
政府采用 AI 的主要原因之一是，他们认为 AI 可以帮助他们提高效率，并为公民提供更好的服务。减少收集和解析数据、批准请求和回答市民问题所需的手动工作，所有这些都会对改善他们的生活产生连锁反应。例如，AI 可以更快地收集法律文件的信息以及处理和寄出护照等物品。
使用 AI 可以通过多种方式帮助经济发展。首先，效率的提高降低了政府成本，节约下来的经费既可以回馈给消费者，也可以用于支付国家债务。其次，政府对 AI 进行投资意味着私营 AI 和科技公司可能会获得赠款或以其他方式向政府出售服务。第三，想从政府获得业务的公司也需要采用 AI，从而进一步为提供 AI 服务的公司创造更多的经济机会。
AI 可以为政策制定者提供更多信息，并使之能够查询生成式 AI 来了解可能的战略，从而改善政府运营。政府可以使用 AI 模型更快地确定预算，并将资金分配给有资金需求的机构和非营利组织。
负责任地使用 AI 对于任何需要应对该技术所带来之挑战的政府都至关重要。
大多数（即便不是全部）专家认为，人类将能够创造人工通用智能 (AGI)。这种理论认为，AI 最终将达到人类的认知水平，实际上能做任何人类能做的事情，而且往往不需要真人操作人员。AGI 带来了许多不可思议的优势，例如地球上每个人都可以联系到自己的 24 小时全年无休 AI 医生，他们可以实时提供诊断并帮助预防未来疾病。
人们还担心 AI 会变得过于强大或迅速演变为超级智能，机器开始做出有利于自己而不是人类的决策。虽然 AGI 和超级智能预计不会很快实现，甚至可能根本不会实现，但它表明了政府必须密切参与 AI 开发和监管的原因。
公民期望民选政府保护他们的权利，并消除歧视。由于 AI 模型源于人造数据，因此可以继承人类的偏见和成见。政府机构必须制定自己的安全协议，以保护公民的人权，并最大限度地减少 AI 对公民造成的任何伤害。
例如，人工智能驱动的预测性警务工具依赖于历史数据。如果原始数据是由不公平的种族分析产生的，它可能会持续产生负面影响，不成比例地针对少数族裔群体。
黑客攻击数据威胁到公共服务的正常运行时间，对于联邦政府而言，还会威胁到国家安全。使用 AI 应用程序可能会带来更大的风险。同时，政府可以利用 AI 来保护其整体数据。
对于某些公民而言，AI 只是他们在日常生活中用于高效获取答案并执行任务的一种简单工具。例如，当地居民如果想了解一项新法律将如何对他们产生影响，他们可能更愿意与聊天机器人互动。然而，也有其他人更喜欢通过电话与政府工作人员交流。随着政府采用 AI，并构建使用 AI 的工具，他们还必须满足不想使用 AI 工具的公民的需求。
1 National AI policies & strategies, OECD.AI Policy Observatory.
2 Members of the High-level Advisory Body on Artificial Intelligence, UN AI Advisory Board.
3 AI Governance Alliance, World Economic Forum.
4 Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligenc, WhiteHouse.gov, 30 November 2023.
5 Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, WhiteHouse.gov, 28 March 2024.
6 The US and China Are in an All Out Race for AI Domination, Bloomberg, 22 July 2024.
7 China finalizes first-of-its-kind rules governing generative A.I. services like ChatGPT, CNBC, 13 July 2023.
8 Office for Artificial Intelligence became part of Department for Science, Innovation and Technology in February 2024, GOV.UK.
9 National AI Strategy, HM Government.
10 Europe's Digital Decade, European Commission.
12 India’s AI Strategy: Balancing Risk and Opportunity, Carnegie India, 22 February 2024.
13 Japan is remarkably open to AI, but slow to make use of it, Economist, 24 October 2024.
14 Japanese companies lag in AI adoption, white paper says, Japan Times, 5 July 2024.
15 Brazil’s Ambitious AI Plan to Pioneering Technological Sovereignty, Latin American Post, 31 July 2024.
16 How the internet was invented, The Guardian, 15 July 2016.
17 20 Inventions We Wouldn't Have Without Space Travel, JPL, 20 May 2016.
18 US government commission pushes Manhattan Project-style AI initiative, Reuters, 20 November 2024.
19 Natural Language Processing (NLP): Applying Sentiment Analysis to Improve Government Customer Experience, Bureau of Fiscal Services.
20 These economists say artificial intelligence can narrow U.S. deficits by improving health care, CNBC, 28 November 2024.
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