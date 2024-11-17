保险业中的 AI 是指利用 AI、自动化和其他先进技术来改善保险业的承保范围和服务提供。

与其他金融服务行业一样，保险业也需要大量数据。这些数据可以帮助保险公司决定为哪些人提供何种保险，以及应该收取哪些保费。人工智能可以增强保险商的决策能力，从而更好地关怀客户，并提高盈利能力。

保险业历来广泛运用数据和算法，比如在计算保费时，以及在承保过程中处理个人和非个人数据，以此来评估风险并确定保险产品的价格。而 AI 的出现，则以更大的规模和更快的速度提升了这些方面的能力。

采用新技术服务客户的保险科技公司的兴起，既可以向传统保险公司提供服务，也可以在业务上对其构成挑战。

AI 技术可以帮助那些为个人和公司提供保险的组织。因此，保险提供商和保险生态系统中的其他组织应考虑制定几项人工智能驱动计划，以实现这一强大技术的优势。