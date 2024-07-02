生成式 AI 正在改变当今采购组织的运作方式，它以不同于以前任何工具的方式简化了流程，并改变了采购领导者的运作方式。

生成式人工智能，通常缩写为生成式 AI，是一种可以根据用户的提示创建原创内容（例如文本或图像）的 AI。生成式 AI 的使用将对采购产生重大影响，因为其一些主要功能是创建采购订单和分析文档，例如投标申请书 (RFP) 和合同。

它可以做什么

生成式 AI 在采购中的应用可简化采购职能，如自动执行重复性任务和分析海量数据。新技术可以创建支出分析并优化现金流和支出管理。它还可以汇总文件、实时分析价格和支出数据，从而大大提高运营效率。

最后，生成式 AI 可以帮助简化采购团队、内部利益相关者和供应商之间的互动。借助生成式 AI，团队可以创建类似人类的对话，并为用户提供量身定制的有用响应。采购已准备好接受生成式 AI 带来的转型，但这将取决于组织调整其 AI 模型的能力和意愿。

应对挑战

IBM 商业价值研究院 (IBV) 最近的一份报告发现，59% 的首席采购官 (CPO) 认为将生成式 AI 应用于预测性支出和采购分析非常重要。然而，第一个挑战是说服他们支持新技术，这需要向 CPO 展示 AI 的可能性以及他们可以战胜的挑战。

另外，首席供应链官 (CSCO) 和首席运营官 (COO) 看到了生成式 AI 和采购在可持续性方面存在的机遇。

IBV 报告《面向 CEO 的生成式 AI 指南》发现，77% 的 CSCO 和 COO 表示，生成式 AI 可以识别潜在的地缘政治和气候风险，并建议采取积极的风险化解措施。四分之三的受访者还表示，生成式 AI 可以跨生态系统实现更好的可见性、洞察力和决策，这对可持续性和合规性非常重要。

凭借强大的数据基础和开放的思维，生成式 AI 可以为整个组织提供更大的改进空间，并帮助 CEO 快速应对干扰并降低风险。