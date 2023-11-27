主页 topics 供应链风险管理 什么是供应链风险管理 (SCRM)？
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复杂零件的供应链系统

发布日期：2023 年 12 月 2 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
什么是 SCRM？

供应链风险管理 (SCRM) 是发现和解决公司供应链中潜在漏洞的过程。SCRM 旨在最大限度地减少这些风险对公司运营、声誉和财务业绩的影响。

 供应链风险管理为什么很重要？

供应链管理对于业务运营至关重要。但在全球化过程中，供应链变得越来越复杂且相互关联。公司依靠由供应商、制造商、分销商和物流专业人员组成的庞大生态系统，向世界各地的客户提供商品和服务。

然而，这种复杂性也意味着供应链中断可能发生的点更多 – 这是许多人在全球新冠疫情期间学到的教训。此类中断可能会减缓运营速度、导致材料或资源短缺、损害品牌声誉或影响盈利能力。

实施供应链风险管理战略是公司增强弹性抵御不确定性并确保业务连续性的一种方式。通过积极的准备，公司可以避免或最大限度地减少中断，降低成本，提高质量并提高客户满意度。SCRM 还帮助公司遵守法规、保护品牌声誉并促进可持续发展。
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哪些风险可能会影响供应链运营？

内部和外部供应链风险可能来自各种来源，包括自然灾害、地缘政治事件、供应商破产、质量问题和网络攻击。
全局事件

地震、飓风或洪水等自然灾害可能会扰乱供应链。政治和经济发展也是如此，包括战争和地缘政治不稳定、贸易争端、罢工以及从货币估值到燃料价格的各种波动。风险管理流程制定的应急计划可以限制此类事件的影响。
供应商风险

健康的供应链依赖于健康的供应商合伙关系。提供商的财务稳定性欠缺、产能限制或其他问题可能会导致不稳定。如果供应商的可靠性存疑，依赖该供应商的公司可能会决定寻求多样化来源或研究备用方案，以确保材料或组件的稳定供应。
网络安全威胁

数字系统和通信技术通常用于管理订单、库存和分销，这使得供应链越来越容易受到网络攻击。 勒索软件攻击和恶意软件可能会停止生产、延迟分发并证明代价高昂。敏感供应链数据的泄露可能会暴露专有信息或客户数据，从而导致声誉受损和法律后果。

网络攻击还可能被用来扰乱运输和物流、破坏关键基础设施、窃取知识产权、制造假冒产品或进行金融欺诈。SCRM 评估数字系统和数据隐私中的漏洞，帮助组织制定安全和响应计划。
需求波动

随着需求、偏好和选择的演变，消费者需求的变化比以往任何时候都更快（且更难以预测）。准确预测需求可能会对盈利能力产生重大影响，因此风险缓解可能包括优化库存水平，并在生产计划和分销渠道方面实现灵活性，以满足不断变化的需求。
道德和社会责任

了解供应链对于识别与人权、劳工侵犯和环境影响有关的不道德行为至关重要。当供应商的行为不符合国际监管标准或公司的价值观时，可能会对所有人产生影响。这方面的风险管理要求对整个供应链的做法进行尽职评估，并对替代方案进行全面评估。
减少供应链风险
有效的供应链风险管理框架可能包括以下四个步骤：
 
  • 识别：公司希望发现可能影响整个供应链实力的潜在问题或薄弱环节。可以通过进行风险评估来完成风险识别，该评估考虑内部和外部因素，例如供应商的位置、运输路线、政治稳定性和天气模式。
 
  • 评估：一旦发现潜在漏洞，公司便可确定其发生的可能性，及其对供应链的短期和长期影响。数据和研究可以帮助供应链风险评估：风险评分、情景分析和专家判断等定量和定性方法可用于比较历史数据并根据当前指标和风险因素进行预测。
 
  • 缓解：一旦知道并分析了风险，公司可能会决定制定策略来解决这些风险，快速锁定最重要的问题。风险缓解战略可涉及供应商多元化、改善库存管理、加强沟通、投资技术和制定应急预案。
 
  • 监控：SCRM 是一个持续的流程，这意味着企业可能需密切关注供应链运营并定期审查相关政策和 SCRM 程序。这种方法可能涉及跟踪关键绩效指标、进行审计、建立牢固的供应商关系和让利益相关者参与。目标是限制风险敞口，确保做出知情决策。
供应链风险管理有哪些优点？

SCRM 最显著的好处之一是提高了弹性。通过识别潜在风险和制定应急计划，公司可以准备和应对意外事件，并确保其运营过程中的供应链安全。这不仅有助于公司保持运营连续性，还能确保他们满足客户需求并保持竞争优势。

有效的 SCRM 还可以通过识别浪费或效率低下问题来降低成本。例如，通过优化库存水平，公司可以降低储存成本和缺货风险。同样，通过简化物流流程，公司可以降低运输成本并缩短交货时间。

通过确保供应商符合质量标准和监管要求，公司可以避免昂贵的召回和法律处罚。这不仅保护了其声誉，还能确保零售商和客户获得高质量的产品和服务。

尽早发现和解决潜在问题有助于避免负面宣传，从而保护公司的品牌形象及其与利益相关者的关系。越来越多的公司越来越多地实践企业社会责任，并寻求实现环境、社会和治理 (ESG) 目标。SCRM 提供了一种支持可持续实践并确保供应链所有部分都限制环境影响的方法。
供应链风险管理面临哪些挑战？

由于多种因素，实施 SCRM 对公司来说可能具有挑战性。现代全球供应链非常复杂，因此很难从头到尾密切跟踪每个步骤的细节。

此外，如果公司无法获得有关供应商的可靠数据，就无法全面准确地评估风险。出于隐私考虑或担心失去竞争优势，一些供应商可能不愿意提供数据。即使他们提供足够的数据来识别风险，他们也可能不愿意采用新的做法或改变现有的做法。

实际上也需要付出代价：新技术、培训和实际监控都需要资金投入，有时会令小型企业难以承受。参与的利益相关者越多，维持对所有利益相关者进行尽职调查所需的预算就越大。
技术如何促进供应链风险管理？

先进技术为使用供应链分析提供全新的强大方法，并提高供应链的可视性和透明度
跟踪和监控

传感器、GPS 和物联网 (IoT) 设备可以在供应链的每个阶段提供丰富的实时信息。这些设备有助于跟踪产品生命周期的每个阶段，从原材料采购到生产，再到分销和最终使用。从各个环节收集的供应链数据有助于深入了解运营效率、潜在风险以及需要改进的领域，从而促进优化
自动化

自动化工具和机器人技术可以通过减少人为错误来提高供应链的效率。自动化系统还可以在危险条件下运行，从而降低风险。
区块链

区块链作为一种可供访问的不可变账本，可以提高整个供应链的透明度和可追溯性，使验证产品真伪和跟踪货物流向变得更加容易。
人工智能 (AI)

人工智能 (AI)机器学习 (ML) 算法可以分析大量数据，以确定最高效的运输路线，发现潜在的干扰或不一致情况，并深入了解对环境的影响。仿真软件可以帮助对潜在场景进行建模，以预测风险并制定应急计划。
云计算

云计算可以为数据存储和共享提供可扩展的解决方案，使供应链的每个阶段的协作和信息交换变得更加容易。
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公司内部的哪些角色在供应链风险管理中发挥作用？

SCRM 涉及组织内的各种角色。可以创建特定的风险管理团队来制定和执行整体战略，以识别、评估和缓解风险事件并监控供应链弹性。

此外，采购团队负责选择潜在供应商并管理现有供应商，确保他们符合质量和交付标准。运营团队管理生产、库存和物流，确保他们高效且具有弹性。IT 团队实施和维护支持 SCRM 流程的技术解决方案。
供应链风险管理与可持续发展有何关系？

SCRM 对于促进商业可持续发展的工作至关重要。它帮助公司识别和解决供应链中的环境和社会风险，包括与环境影响、废物、能源使用和劳工实践相关的问题。例如，采用跟踪能源使用情况的技术可以显著减少碳排放。

SCRM 还可以帮助公司减少浪费，从而推广循环经济原则。通过全面评估风险，公司能够更好地做出符合目标和价值观的决策。

制定应对潜在干扰的应急计划有助于公司避免产生浪费的情况，并使其即使在意外变化中也能继续追求可持续发展目标。全面的风险管理计划可以增强公司的企业责任声誉，这对公司的品牌形象至关重要。因此，供应链风险管理是完整的可持续发展战略的重要组成部分。
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