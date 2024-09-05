过去十年中，包括地震、火山爆发、灾难性风暴、疾病爆发和武装冲突在内的一系列不可预测事件暴露了全球供应链的深层脆弱性。这些事件为未来更大的挑战敲响了警钟。
错综复杂的供应链以准时化生产等概念为基础构建而成，旨在降低劳动力和运营成本。多年来，各公司不断优化其供应链，以相对可预测的供需模式来服务市场。但是，最近发生的一些前所未有的事件表明，通过这些选择创建的供应链较为僵化，在面对压力时将变得十分脆弱。
破坏全球化供应链中的单个环节可能会产生连锁反应，影响到距离中断点数千英里之外的客户。“供应链问题”已成为经济混乱的流行词汇。
IBM 供应链转型高级合伙人 Rob Cushman 表示：“近年来，供应链已经从甚少人提及的背景话题变成了董事会层面的热议话题。”“人们曾经很难理解这个概念。 正因如此，对供应链的思考正在从成本转向弹性和敏捷性，并最终推动增长。”
通过部署认知供应链，IBM 将供应链成本降低了 1.6 亿 美元，并增强了弹性和敏捷性
即使在新冠疫情高峰期间，IBM 仍保持了 100% 的客户产品订单履行率
在 IBM 开始探索转型战略，以提供出众的客户体验，进而提升客户忠诚度并推动发展之际，其供应链组织的全球覆盖范围、规模和复杂性构成了重大挑战。IBM 的员工遍布 40 个国家/地区，为分布在 170 多个国家/地区的数十万客户提供交付和服务呼叫。IBM 还与其多层全球网络中的数百家供应商合作，按照客户规范构建高度可配置且可定制的产品。
此前，IBM 供应链运行在分布于不同组织孤岛的旧版系统上，导致信息共享缓慢且不完整。员工还通过电子表格完成大部分工作，这阻碍了协作和实时数据透明度。
然而，在 IBM 供应链重新思考业务流程并转变技术平台的同时，IBM 在 AI、云、数据结构、物联网、边缘计算和其他工具方面也取得了重大进展。IBM 供应链副总裁 Ron Castro 表示：“我们看到了 IBM 在所有这些新技术方面取得的进步。所以，我们提出，‘为什么不利用自己的技术来推动我们的供应链向前发展？’”
Castro 表示：“我们开启这一旅程的背后原因是要回答这样一个问题，‘我们如何才能以最佳方式应对中断，确保不影响弹性和客户体验？’我们需要快速识别中断、分析数据、获得见解并确定最佳行动方案。”
IBM 供应链管理层设定了一个大胆的愿景，即搭建其第一个认知供应链。目标是建立一个敏捷供应链，该供应链可以广泛利用数据和 AI 来降低成本，超越客户期望，果断去除非增值工作或实现此类工作的自动化，并让供应链同事的体验获得指数级提升。
从一开始就引入了 IBM Consulting，以帮助开发推动转型所需的流程。IBM 数字供应链转型负责人 Debbie Powell 表示：“我们将自己视为 IBM Consulting 的‘零客户端’，我们拥有相应技术来完成我们需要完成的工作。需要改变的是文化和流程。我们还意识到，我们的很多知识都是封闭性的，且常常要依赖于某一个人。我们需要实现知识的数字化和民主化，以支持整个组织的决策。”
IBM Consulting 帮助 IBM 供应链团队利用设计思维方法来规划其数字化转型，并从顺序规划转向持续规划。IBM 供应链转型总监 Matthias Gräfe 表示：“我们在敏捷性和文化转型方面投入了大量精力，来为员工赋能，同时以可控方式调整工作流程。我们摒弃自上而下的方法，转而采用自下而上的方法来明确角色，即实际制定决策的人员。”
IBM 供应链转型合伙人 Takshay Aggarwal 说：“成功的数字化转型要求我们挑战数十年来神圣不可侵犯的传统工作方式，并赢得供应链同事的心，使变革深入人心。
从较高的层面来看，IBM 供应链数字化转型围绕着构建感知和响应能力展开。实现这一目标的方法是将数据民主化，并通过将认知控制塔、认知顾问、供需规划和抗风险解决方案结合起来，实现决策的自动化和增强。 Castro 说：“我们将认知控制塔视为单一可信信息源，您可以在其中访问所有数据，并有助于建议最佳行动方案。”“此外，还有助于从端到端供应链的信息中快速收集洞察分析。”
认知控制塔由 IBM Cognitive Supply Chain Advisor 360 Solution 提供支持，该解决方案在 IBM Hybrid Cloud 和 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 软件上运行。Cognitive Advisor 360 可实现实时、智能的供应链可见性和透明度。它还可以即时感知并响应需求变化，并简化自动管理供应商的过程。
该系统利用 IBM Watson 技术来支持自然语言查询和响应，从而加快决策速度，提供更多纠正问题的方案。Cushman 表示：“我可以用自然语言询问有关零部件短缺、订单影响、收入风险和权衡取舍的问题。通过一个按钮即可给出建议操作来解决问题，而这就是 Watson 的工作。它是增强型智能，因此我们可以为人们提供更有用的信息，以便快速制定数据驱动型决策。”
Castro 表示：“借助认知供应链，我们可以从旧版系统、内外部来源引入所有这些数据以及非结构化数据，以应用高级分析和 AI 的不同元素。”“由于系统可以响应自然语言，因此可以考虑提取数据并获得洞察和建议的能力，而无需成为旧版系统或 ERP 平台的专家。”
IBM 认知供应链技术架构还包括 IBM Edge Application Manager、 IBM Maximo Visual Inspection 和 IBM Track and Trace IoT，其中 IBM Track and Trace IoT 是一个集成式解决方案堆栈，可在整个供应链中端到端连接数据。Cushman 表示：“我们的采购、规划、生产和物流数据几乎实时连接。因此，我们能够与供应商共享入库信息、与外部制造合作伙伴共享制造状态更新，以及与客户共享交付信息。”
Cushman 说道：“我们增加了需求感知功能，因此该解决方案可以根据需求变化来刺激市场，预测未来。我们还将一款名为 Resilinc 的云端风险管理工具嵌入到我们的采购和入库零部件管理流程中。它实际上会利用 AI 进行爬网，如果出现中断，我们可以迅速采取行动以确保另一个供应源安全。”
IBM 认知供应链的最大优势之一便是，它能使员工以分钟为单位即刻访问所需信息，以了解中断并减轻中断造成的影响。Cushman 表示：“获取大量不同的数据并让人们可以查看和理解这些数据，其效果会令人难以置信。”
Castro 表示：“实时获取的单一版本事实提高了决策和响应的速度。有助于我们从规划角度，针对执行团队和供应商的一切工作开展‘假设’情景分析。”
在瞬息万变的现实世界中，快速、明智的决策为我们带来竞争优势。 “过去，重大中断（例如主要机场关闭）需要几天时间才能了解直接影响。Powell 说：“我们目前的解决方案具有‘假设’功能，可以在几分钟内完成分析。 目前市场供应紧张，谁先获得信息，谁就是赢家。”
自从其认知供应链投入运营以来，IBM 降低库存成本、优化运输成本、更好的决策和节省时间，从而节省了 1.6 亿美元。“在缓解零件短缺时，过去每个零件号需要四到六个小时。”Powell 说。“我们已将其缩短到几分钟，并进一步缩短了几秒钟。”
“我的东西在哪里？”，这是供应链行业中一个常见的问题。要找到答案，可能需要在不同地区进行数小时的电话、电子邮件和 ERP 查询。Cushman 说：“我们构建了一个解决方案，您登录并输入订单，大约 17 秒内就能得到这个问题的答案。这是一个巨大转折，也是我们业务方式的一个重大改变。”
通过认知供应链平台，IBM 供应链团队还能够更快地创建新功能。Castro 表示，“几年前，我们踏上这段旅程时，曾需要一个长期而循环的路线图，其中包含一到两年的时间来进行重大能力升级。有了这个数字化企业，我们的团队现在可以在两到三周内完成部署。我们已经转向更加敏捷的开发。”
尽管新冠疫情造成了混乱，但 IBM 利用其认知供应链在必要时快速重新采购和重新安排零件，从而完成了 100% 的订单。 “过去两年，IBM 供应链并没有落后。我们兑现了承诺。 其他人对供应链问题怨声载道，而我们正在运送产品。”IBM 业务优化经理兼参谋长 Daniel Thomas 说道。“在时局极端混乱的情况下，我们兑现了承诺。”
Castro 表示：“保证供应很重要，但我们的许多客户也在寻求供应的可预测性。我们现在拥有的工具可以帮助我们解决这两个问题。借助工具，我们能够进行需求侧管理，以满足合理的客户期望。”
Aggarwal 表示：“我们有责任激励年轻的供应链领导者，他们会让 IBM 供应链在未来几年保持领先地位。今天进入劳动力市场的员工与前几代员工有着不同的经历。他们是数字原住民，在开展工作时希望获得消费级体验。在开启旅程时，我们积极让他们参与设计工作流程和数字功能。我们经历了试验和挫折，在设计和推出时也遭遇了多次失败。搭建认知供应链，并从失败和成功中吸取经验，这让我们的年轻领导者成为了认知供应链的拥护者，不断开拓创新出新的功能。”
Cushman 表示：“IBM 是唯一一家拥有价值数十亿美元供应链的全球服务公司，我们已将其转变为一个数据驱动型架构，来推动我们的业务发展。我们在与客户对话方面拥有丰富经验，因为我们自己也完成了这项工作。而这些都是为了让供应链提供出众的客户体验，以提高客户粘性，推动客户发展。”
Cushman 说道：“IBM Systems 团队与 IBM Consulting 团队合作，旨在推动我们自己的业务转型，并展示供应链领域呈指数级增长的技术所发挥的巨大作用，这是我们公司最辉煌的时刻之一。我们期待与全球客户和合作伙伴社区分享我们在实际应用中获得的经验和教训。”
IBM 是一家总部位于纽约州阿蒙克市的信息技术公司。该公司成立于 1911 年，提供云计算、人工智能、商业、数据和分析、物联网、移动和网络安全领域的硬件、软件和服务，以及业务弹性、战略和设计解决方案。IBM 在全球拥有超过 280,000 名员工，他们可通过 IBM Consulting、IBM Software 和 IBM Infrastructure 为超过 175 个国家/地区的客户提供服务。
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美国出品，2022 年 7 月。
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