Castro 表示：“我们开启这一旅程的背后原因是要回答这样一个问题，‘我们如何才能以最佳方式应对中断，确保不影响弹性和客户体验？’我们需要快速识别中断、分析数据、获得见解并确定最佳行动方案。”

IBM 供应链管理层设定了一个大胆的愿景，即搭建其第一个认知供应链。目标是建立一个敏捷供应链，该供应链可以广泛利用数据和 AI 来降低成本，超越客户期望，果断去除非增值工作或实现此类工作的自动化，并让供应链同事的体验获得指数级提升。

从一开始就引入了 IBM Consulting，以帮助开发推动转型所需的流程。IBM 数字供应链转型负责人 Debbie Powell 表示：“我们将自己视为 IBM Consulting 的‘零客户端’，我们拥有相应技术来完成我们需要完成的工作。需要改变的是文化和流程。我们还意识到，我们的很多知识都是封闭性的，且常常要依赖于某一个人。我们需要实现知识的数字化和民主化，以支持整个组织的决策。”

IBM Consulting 帮助 IBM 供应链团队利用设计思维方法来规划其数字化转型，并从顺序规划转向持续规划。IBM 供应链转型总监 Matthias Gräfe 表示：“我们在敏捷性和文化转型方面投入了大量精力，来为员工赋能，同时以可控方式调整工作流程。我们摒弃自上而下的方法，转而采用自下而上的方法来明确角色，即实际制定决策的人员。”

IBM 供应链转型合伙人 Takshay Aggarwal 说：“成功的数字化转型要求我们挑战数十年来神圣不可侵犯的传统工作方式，并赢得供应链同事的心，使变革深入人心。

从较高的层面来看，IBM 供应链数字化转型围绕着构建感知和响应能力展开。实现这一目标的方法是将数据民主化，并通过将认知控制塔、认知顾问、供需规划和抗风险解决方案结合起来，实现决策的自动化和增强。 Castro 说：“我们将认知控制塔视为单一可信信息源，您可以在其中访问所有数据，并有助于建议最佳行动方案。”“此外，还有助于从端到端供应链的信息中快速收集洞察分析。”

认知控制塔由 IBM Cognitive Supply Chain Advisor 360 Solution 提供支持，该解决方案在 IBM Hybrid Cloud 和 Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud 软件上运行。Cognitive Advisor 360 可实现实时、智能的供应链可见性和透明度。它还可以即时感知并响应需求变化，并简化自动管理供应商的过程。

该系统利用 IBM Watson 技术来支持自然语言查询和响应，从而加快决策速度，提供更多纠正问题的方案。Cushman 表示：“我可以用自然语言询问有关零部件短缺、订单影响、收入风险和权衡取舍的问题。通过一个按钮即可给出建议操作来解决问题，而这就是 Watson 的工作。它是增强型智能，因此我们可以为人们提供更有用的信息，以便快速制定数据驱动型决策。”

Castro 表示：“借助认知供应链，我们可以从旧版系统、内外部来源引入所有这些数据以及非结构化数据，以应用高级分析和 AI 的不同元素。”“由于系统可以响应自然语言，因此可以考虑提取数据并获得洞察和建议的能力，而无需成为旧版系统或 ERP 平台的专家。”

IBM 认知供应链技术架构还包括 IBM Edge Application Manager、 IBM Maximo Visual Inspection 和 IBM Track and Trace IoT，其中 IBM Track and Trace IoT 是一个集成式解决方案堆栈，可在整个供应链中端到端连接数据。Cushman 表示：“我们的采购、规划、生产和物流数据几乎实时连接。因此，我们能够与供应商共享入库信息、与外部制造合作伙伴共享制造状态更新，以及与客户共享交付信息。”

Cushman 说道：“我们增加了需求感知功能，因此该解决方案可以根据需求变化来刺激市场，预测未来。我们还将一款名为 Resilinc 的云端风险管理工具嵌入到我们的采购和入库零部件管理流程中。它实际上会利用 AI 进行爬网，如果出现中断，我们可以迅速采取行动以确保另一个供应源安全。”