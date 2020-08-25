

尖端科技的迭代创新催生了多项具有行业影响力的变革成果。人工智能与机器学习正推动超自动化技术从概念走向落地，而增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 等沉浸式技术，也即将实现可感知的动觉交互界面与多触点体验模式。

这些前沿技术的实际应用价值，远超数年前业界对它们的预期。它们正颠覆各行业的传统运营模式，同时也推动物流与供应链企业发生变革，尤其在货物监控领域的革新效果更为显著。

物流与运输行业是尖端科技的核心应用阵地，超过 95% 的成品在其运输生命周期中，都会通过集装箱进行流转运输。

物联网与区块链技术凭借各自的远程监控能力和去中心化特性，有望成为重塑行业格局的关键力量。前者能够帮助企业实时追踪在途货物的状态与完好情况，后者则可搭建安全高效的框架，用于数字化合同存证与快速交易结算。

此外，这两项技术还能形成互补，相互强化功能优势。物联网可搭建起一张覆盖广泛的互联设备网络，而区块链则能为这些设备提供安全可靠的数据接入与共享平台。二者的融合为物流企业打造了一套理想解决方案，助力企业实现车队远程管理、货物状态监控，以及产品按期交付的目标。