尖端科技的迭代创新催生了多项具有行业影响力的变革成果。人工智能与机器学习正推动超自动化技术从概念走向落地，而增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 等沉浸式技术，也即将实现可感知的动觉交互界面与多触点体验模式。
这些前沿技术的实际应用价值，远超数年前业界对它们的预期。它们正颠覆各行业的传统运营模式，同时也推动物流与供应链企业发生变革，尤其在货物监控领域的革新效果更为显著。
物流与运输行业是尖端科技的核心应用阵地，超过 95% 的成品在其运输生命周期中，都会通过集装箱进行流转运输。
物联网与区块链技术凭借各自的远程监控能力和去中心化特性，有望成为重塑行业格局的关键力量。前者能够帮助企业实时追踪在途货物的状态与完好情况，后者则可搭建安全高效的框架，用于数字化合同存证与快速交易结算。
此外，这两项技术还能形成互补，相互强化功能优势。物联网可搭建起一张覆盖广泛的互联设备网络，而区块链则能为这些设备提供安全可靠的数据接入与共享平台。二者的融合为物流企业打造了一套理想解决方案，助力企业实现车队远程管理、货物状态监控，以及产品按期交付的目标。
物联网技术为车队运营赋予了全程透明化能力，助力企业实时监控在途货物的位置与状态。这项技术在追踪易腐货物的运输轨迹与储运条件时，价值尤为突出。
企业会在货物上加装全球定位系统与温度传感器等设备，用以追踪货物的实时位置与状态数据。这些数据通过网关传输至管理平台，车队运营方与货物处理人员可在平台上对货运全程进行监控与管理。借助这一技术，企业能够实现运输作业的全程可视化，进而做出科学决策，提升供应链运转效率，保障产品按期交付。
即便货物在各个港口之间转运，企业也能获取关于货物位置与状态的关键数据。传感器还能助力企业结合供需状况、气象预报、路线方案以及货物类型，对车辆调度进行智能化管理。企业可据此制定科学决策以保障货物运输顺畅，同时通过电脑或智能手机查看货物实时位置，进而预估货运的送达时间。
对于易腐货物的收货方而言，预计到达时间 (ETA) 固然至关重要，但他们更希望货物送达时保持新鲜、完好无损。在整个运输过程中，有源货物监控系统能够帮助工作人员确保货物在交付客户前始终处于新鲜状态。集装箱内的气流、温度、湿度、凝露等多项参数能加以实时追踪，以此保障货物的储运条件全程达标。
物联网在航运流程中还可拓展至其他应用场景。搭载双向交互功能的物联网解决方案，能够支持车队管理人员对集装箱的部分功能实现远程操控。例如，集装箱内若出现潮气、积水与凝露，就可能损坏货物包装，进而滋生霉菌与细菌。
车队管理人员可远程操控制冷机组内置的蒸发器，清除仓储区域的凝露与潮气，从而在不影响机组制冷能力的前提下，避免货物品质受损。
物联网系统还可用于防范挂式卡车的货物失窃问题。将重量监测传感器嵌入货车车轴后，系统便能实时监测货物重量，并同步数据至车队运营方。一旦货物重量出现异常下降，系统会立即向工作人员发送警报，提示可能存在货物失窃情况。
物流行业的多数单证文件目前仍以纸质形式为主，并且即便部署了物联网系统，若不结合区块链技术，也无法充分发挥物联网的全部效能。
区块链技术能够支持生成智能提单 (BoL)，这类单证以数字化形式存储，并可在货物转运相关的各方主体间共享。基于此，所有相关方均可借助物联网传感器采集的数据，核验数字提单中载明的各项条款是否得到严格遵守。此外，由于区块链采用去中心化的不可篡改账本存储数据，一旦信息录入，便无法被人为篡改。
各方无需再使用信用卡来促成交易，转而可通过加密货币钱包完成结算。由此，传统的纸质化作业模式全面实现数字化，不仅精简了合同的物理载体，还降低了货物监管相关的运营成本。
物联网与区块链技术的融合，为货物监控与安全领域带来了极具突破性的应用价值。该市场规模预计将实现高速增长，2019—2024 年的复合年增长率高达 92.92%，市场规模将从 2019 年的 1.131 亿美元，攀升至 2024 年的 30.21 亿美元。
显然，托运人及全球航运生态与供应链中的所有参与方，均已洞察到这两项技术的广阔前景，而这场行业转型与数字化变革也已悄然开启。物联网与区块链的协同应用，不仅能提升供应链运转效率，更可助力车队运营方实现货物装卸作业的无缝化管理。
