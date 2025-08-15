从智能手机、平板电脑和笔记本电脑到电动汽车，世界越来越依赖于轻便、强大且紧凑的锂离子 (Li-ion) 电池进行通信、工作和移动。为了满足对便携式电源的需求，全球锂离子电池产量预计在五年内翻一番。这将增加对锂离子电池原材料（如钴、镍、锂和铜）的需求。
生产这些矿产的采矿部门面临诸多挑战，从环境健康和安全风险到人权问题，不一而足。在工业采矿以及涉及铜和钴开采的手工和小规模采矿 (ASM) 领域，这些问题十分显著。ASM 部门以恶劣和危险的工作条件而闻名，童工雇佣问题严重。
工业和 ASM 采矿部门的不当行为所造成的影响并没有逃过非政府组织 (NGO) 和监管机构的法眼。此外，价值链各环节的良心企业正携起手来，转而采用更负责任的采购和生产实践。
金融市场、非政府组织和消费者偏好正推动企业采取行动，改善电池材料供应链现状。欧盟电池法规等立法也是其中一个推动因素。
Nicholas Garrett 博士和同事 Harrison Mitchell 在刚果民主共和国 (DRC) 开展了一项研究，揭示了军阀如何通过向西方公司出售自然资源来为冲突提供资金，二人随即于 2008 年创立了 RCS Global Group。Garrett 博士担任集团 CEO。“事实证明，我们可以通过供应链从矿山到最终产品全程追踪这些资源”，Garrett 说。“相关企业看到他们可以获得这些信息，知道自己需要将这些资源排除在供应链之外。”
在收集和验证数据以及确保供应链企业以负责任的方式开展实践方面，RCS Global 是行业领导者。其审计人员会随时走访矿区、冶炼厂、精炼厂和制造厂。“我们采用经济合作与发展组织 (OECD) 等国际政府组织制定的标准，并应用行业或多方利益相关者倡议制定的关键负责任采矿标准”，Garrett 说。“过去 14 年里，RCS Global 在供应链各环节都建立了信任。”
全球锂离子电池需求预计将以每年 19% 的速度增长，到 2027 年市场规模将达到 2165 亿美元
随着电动汽车和 5G 技术的发展，到 2027 年，电池原材料市场规模预计将超过 520 亿美元
为了向客户提供电池通行证，RCS Global 与 IBM 合作，采用基于区块链的实物商品跟踪技术，进一步扩充了其在工业领域的世界级保证数据。
“RCS Global 所要解决的核心挑战是提高供应商生态系统的可见性，以及价值链中有关各参与者良好实践符合性的透明度”，Garrett 说。“与 IBM 的合作增强了 RCS Global 现有的物理产品跟踪能力，使客户能够实时了解产品层面的负责任实践符合性。”
2018 年，RCS Global 开始与 IBM 合作开发和试点测试负责任的采购区块链网络 (RSBN)。RSBN 现已全面部署。随着其不断发展壮大并证明其价值，越来越多参与者正加入其中。“我们以 IBM Blockchain Platform 为基础打造了经验证的企业网络，企业可以直接在区块链上相互交换信息”，Garrett 说。“这些企业已经过审核，符合负责任的实践要求。”
从电池原材料在 DRC 参与网络的工业矿场生产出来开始，RSBN 依靠 IBM® Blockchain Platform 追踪材料到冶炼厂、阴极工厂、锂离子电池工厂，最后到汽车或电子制造厂。除了提供端到端的可追溯性之外，基于区块链的 RSBN 平台还受益于 RCS Global 根据审核为每个参与者提供的责任评分。
“RCS Global 将我们在负责任的采购方面所积累的丰富经验带到了供应链的各个环节”，Garrett 说道。“通过我们的共同努力，参与企业可以将必要的人力保证工作与技术所带来的效率提高（尤其是在数据交换方面）相结合，从而提高风险管理的效率。这是技术造福人类的体现，使我们能够采用更有效的风险管理方法，从而对全球矿产行业产生更大的影响。”
记录原材料最初负责任生产证明，并针对采矿到最终产品进行不可更改的审计跟踪。
使用 RSBN 解决方案进行负责任采购的明显优势包括：
“区块链提供了一个值得信赖的安全环境，可以提高数据交换效率，从而降低成本并产生更多积极影响”，Garrett 说。“区块链和负责任采购的实施可能会改变游戏规则。它有助于公司之间增强信任，从而促进更广泛的合作。”
RSBN 聚焦一系列电池原材料的大规模采矿作业。我们的目标是与 Better Mining 等注重推进 ASM 领域良好实践的流程建立联系。仅就钴而言，ASM 钴产量占 DRC 钴总产量的 15-30% 左右。综合而言，Better Mining 在 40 多个 ASM 矿场开展业务。“Better Mining 下的现有数字可追溯性和保证数据包可以纳入区块链”，Garrett 说。这可确保遵守国际标准的小型运营商不会被排除在技术进步和经过验证的负责任网络之外。”
IBM Blockchain Platform 由 Linux® 基金会的 Hyperledger Fabric（一种专为企业区块链平台设计的模块化区块链框架）提供支持，使 RCS Global 能够将 RSBN 从电池金属扩展到其他原材料，为全球任何行业价值链中的企业提供服务。
“我们正在不断吸取与 IBM Blockchain 技术合作的经验教训”，Garrett 说。“我们下一步将研究如何有效地将 AI 纳入我们的流程，特别是研究其在非正规经济背景下可以增加的潜在价值。”
RCS Global Group（ibm.com 外部链接）是领先的供应链图析、负责任采购、负责任采矿、ESG 绩效和可追溯性服务提供商。RCS Global 以供应链各环节的自然资源价值链为核心，通过数据生成保证工作和数据驱动的技术解决方案推进客户和合作伙伴的持续改进目标。
