生产这些矿产的采矿部门面临诸多挑战，从环境健康和安全风险到人权问题，不一而足。在工业采矿以及涉及铜和钴开采的手工和小规模采矿 (ASM) 领域，这些问题十分显著。ASM 部门以恶劣和危险的工作条件而闻名，童工雇佣问题严重。

工业和 ASM 采矿部门的不当行为所造成的影响并没有逃过非政府组织 (NGO) 和监管机构的法眼。此外，价值链各环节的良心企业正携起手来，转而采用更负责任的采购和生产实践。

金融市场、非政府组织和消费者偏好正推动企业采取行动，改善电池材料供应链现状。欧盟电池法规等立法也是其中一个推动因素。

Nicholas Garrett 博士和同事 Harrison Mitchell 在刚果民主共和国 (DRC) 开展了一项研究，揭示了军阀如何通过向西方公司出售自然资源来为冲突提供资金，二人随即于 2008 年创立了 RCS Global Group。Garrett 博士担任集团 CEO。“事实证明，我们可以通过供应链从矿山到最终产品全程追踪这些资源”，Garrett 说。“相关企业看到他们可以获得这些信息，知道自己需要将这些资源排除在供应链之外。”

在收集和验证数据以及确保供应链企业以负责任的方式开展实践方面，RCS Global 是行业领导者。其审计人员会随时走访矿区、冶炼厂、精炼厂和制造厂。“我们采用经济合作与发展组织 (OECD) 等国际政府组织制定的标准，并应用行业或多方利益相关者倡议制定的关键负责任采矿标准”，Garrett 说。“过去 14 年里，RCS Global 在供应链各环节都建立了信任。”