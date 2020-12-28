通过负责任的采购实现区块链和可持续性

钴是锂离子电池的重要原材料，其开采给人类带来了巨大的痛苦。全球超过 60% 的钴供应来自刚果民主共和国 (DRC)，其中约 45% 来自大型采矿作业。其余 15% 来自刚果民主共和国的小规模矿山，那里的儿童和成人在恶劣危险的条件下手工开采矿石。
正是这样的工作条件，以及采矿区的环境破坏，让全世界的目光都聚焦于备受瞩目的汽车和电子行业。他们的产品——电动汽车、智能手机和笔记本电脑——依赖锂离子电池，也因此与钴资源密不可分。
如今，基于 IBM Blockchain Platform 构建并由 RCS Global Group 保障的负责任采购区块链网络 (RSBN) 正在为钴的负责任采购提供所需的透明度、信任度和安全性。更重要的是，我们为 RSBN 构建的底层基础设施可用于启动任何可持续采购举措。
区块链技术为可持续采购网络带来的优势已得到验证，其中包括：
传统上，矿工、冶炼厂、分销商和制造商依赖第三方审计来确认是否符合普遍接受的行业标准。对于 RSBN，RCS Global Group 通过其矿产供应链图析和审计实践来提供这种保证，并根据经济合作与发展组织 (OECD) 和负责任矿产倡议 (RMI) 制定的标准和最佳实践评估网络参与者。
RSBN 利用区块链共享的分布式账本来追踪从矿山到电池再到终端产品的生产过程，捕获供应链每一层级关于负责任采购程度的信息。下游公司可以获取经过验证的证据，证明他们支持并贡献于负责任采购实践，随后他们可以将这些证据分享给审计机构、公司治理机构甚至消费者。
在每一步，参与者都控制着谁可以查看哪些信息。一旦添加到账本中，认证和其他文件就无法被操纵、更改或删除。这些特性使区块链成为一个值得信赖的平台，用于在不同公司间共享数据，同时有助于防止欺诈。
诸如 RSBN 这样的网络，鼓励并促成了供应商与客户在复杂的矿产及其他冲突来源原材料供应链中的协作，所有参与者都能从中积累商业价值。例如，以下是 RSBN 参与者已获得的优势。
汽车制造商正积极准备在 2021 年至 2022 年间向市场推出更多电动汽车 (EV)，从而对锂电池及其所需的钴产生新的需求。通过参与 RSBN 等负责任采购倡议，企业能够宣称其产品既实现了可持续生产，也具备道路使用的可持续性。负责任的钴采购也有助于企业履行社会责任，参与消除贫困、支持人权和防止环境退化等相关事业。
矿山和冶炼厂位于供应链的顶端，这里是负责任采购工作的起点，也是真正挑战所在。要将手采矿钴排除在产品批次之外，需要流程变革、资金投入以及对反腐败的承诺。通过审计和认证展示其成果，这些公司更有机会成为电池制造商青睐的供应商。
消费者已经发声。在 IBM 最近的一项研究中，77％ 的受访消费者表示，从可持续或对环境负责的品牌购买商品很重要。电动汽车、智能手机和笔记本电脑等备受关注的产品，其价值与耐用的可充电锂离子电池密切相关。能够展示负责任的采购，有助于赢得客户、建立声誉价值并防止法律诉讼等潜在风险。
RSBN 是一个基于 IBM Blockchain Platform 构建、由 RSC Global 提供保障的即用型网络。RSBN 创始成员包括 Ford Motor Company、Volkswagen Group、全球电池制造商 LG Chem 和钴供应商华友钴业。Volvo Cars、Fiat Chrysler Automobiles 等涉及“冲突来源”矿产供应链的公司也是该协会的成员。
希望确保所使用的原材料经过审计并具备有记录的负责任采购标准确认的公司，可以作为单独公司或与整个供应链一起加入 RSBN，并迅速开始实现价值。或者，IBM Blockchain Services 可以利用支撑 RSBN 的资产和基础设施，为其他行业和原材料共同创造一个负责任的采购网络。立即咨询我们，了解如何开始展示组织的负责任采购合规性。
