通过负责任的采购实现区块链和可持续性

诸如 RSBN 这样的网络，鼓励并促成了供应商与客户在复杂的矿产及其他冲突来源原材料供应链中的协作，所有参与者都能从中积累商业价值。例如，以下是 RSBN 参与者已获得的优势。

汽车制造商正积极准备在 2021 年至 2022 年间向市场推出更多电动汽车 (EV)，从而对锂电池及其所需的钴产生新的需求。通过参与 RSBN 等负责任采购倡议，企业能够宣称其产品既实现了可持续生产，也具备道路使用的可持续性。负责任的钴采购也有助于企业履行社会责任，参与消除贫困、支持人权和防止环境退化等相关事业。

矿山和冶炼厂位于供应链的顶端，这里是负责任采购工作的起点，也是真正挑战所在。要将手采矿钴排除在产品批次之外，需要流程变革、资金投入以及对反腐败的承诺。通过审计和认证展示其成果，这些公司更有机会成为电池制造商青睐的供应商。

消费者已经发声。在 IBM 最近的一项研究中，77％ 的受访消费者表示，从可持续或对环境负责的品牌购买商品很重要。电动汽车、智能手机和笔记本电脑等备受关注的产品，其价值与耐用的可充电锂离子电池密切相关。能够展示负责任的采购，有助于赢得客户、建立声誉价值并防止法律诉讼等潜在风险。