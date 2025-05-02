凭借 IBM 无与伦比的咨询专业知识以及人工智能驱动型智能体和助手，将效率、降本和弹性提升到新的水平。以人工智能 (AI) 作为采购战略的核心，您的企业便能在面对潜在挑战时抢占先机，在瞬息万变的环境中蓬勃发展，且无需牺牲合规性或敏捷性。
融合咨询服务与 AI 解决方案的优势，实现弹性运营模式、可持续发展以及大型资本项目采购，推动组织业务增长，实现长远发展。
运用 IBM 的框架、工具和方法简化智能体的创建，涵盖预构建技能、智能体设计、低代码构建器和模块化组件，以简化采购流程并实现自动化。
通过共同创造和部署生成式人工智能 (gen AI) 用例取得切实成果，使团队能够借助员工队伍赋能，充分发挥 AI 的潜力。
无需拆除和更换现有系统，可无缝整合至 80 多个领先的企业应用程序，实现向人工智能驱动型生产力和规模化协作的平稳过渡。
利用由 IBM watsonx Orchestrate 驱动的自动化技术和生成式 AI 实现采购流程转型，提升团队效率。
借助预构建的 AI 助手和智能体以及 IBM 无与伦比的咨询专业知识，充分释放 AI 驱动型采购的强大力量。
通过智能工作流和 AI 驱动的洞察分析，优化您的供应链、采购和制造运营。
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