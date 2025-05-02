AI 采购解决方案

通过人工智能驱动的自动化提高采购效率和投资回报率
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供应链的抽象表示

更智能、更快捷、更具成本效益的采购

凭借 IBM 无与伦比的咨询专业知识以及人工智能驱动型智能体和助手，将效率、降本和弹性提升到新的水平。以人工智能 (AI) 作为采购战略的核心，您的企业便能在面对潜在挑战时抢占先机，在瞬息万变的环境中蓬勃发展，且无需牺牲合规性或敏捷性。

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诚邀参加 2025 年 Gartner 供应链研讨会

IBM 是 5 月 5 日至 7 日在美国佛罗里达州奥兰多举行的 2025 年 Gartner 供应链研讨会的白金赞助商

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优势

 
端到端采购转型

融合咨询服务与 AI 解决方案的优势，实现弹性运营模式、可持续发展以及大型资本项目采购，推动组织业务增长，实现长远发展。
利用先进的 AI 技术提升采购效率

运用 IBM 的框架、工具和方法简化智能体的创建，涵盖预构建技能、智能体设计、低代码构建器和模块化组件，以简化采购流程并实现自动化。
借助 AI 驱动的数字化员工队伍赋能

通过共同创造和部署生成式人工智能 (gen AI) 用例取得切实成果，使团队能够借助员工队伍赋能，充分发挥 AI 的潜力。
实现规模化协作

无需拆除和更换现有系统，可无缝整合至 80 多个领先的企业应用程序，实现向人工智能驱动型生产力和规模化协作的平稳过渡。

IBM 被 HFS Horizons 评为“领导者”

在 2024 年 HFS Horizons 关于寻源与采购服务提供商的报告中，IBM 位居榜首。

 

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面向采购的 AI 解决方案
A 1200 x 1200 graphic for waitlist notification for Watson Orchestrate
watsonx Orchestrate

利用由 IBM watsonx Orchestrate 驱动的自动化技术和生成式 AI 实现采购流程转型，提升团队效率。

 探索 watsonx Orchestrate
Flat-style retail industry illustration for IBM watsonx Assistant
采购咨询服务

借助预构建的 AI 助手和智能体以及 IBM 无与伦比的咨询专业知识，充分释放 AI 驱动型采购的强大力量。

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Bar graph with lines showing their relationship with products on a conveyor belt.
供应链咨询服务

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现实世界中的 AI

了解 IBM 如何利用 AI 技术帮助客户简化采购流程。

Coca Cola displayed in rows at a box store/supermarket.
基于 AI 驱动的洞察实现采购优化
watsonx orchestrate - use cases illustration - 2 procurement - NO text version - us en
由 IBM watsonx Orchestrate 驱动的 D&B Ask Procurement
Image of farmland with cows and electric windmills in the background
可持续能源驱动未来

Guidebook cover - abstract representation of supply chain
IBM Supply Chain 打造了第一条认知供应链
采取后续步骤

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