从供应商寻源直至应付账款，IBM 利用经过优化的流程来助力采购部门转型，从而实现指数级别的价值释放。IBM 的采购顾问与客户协作建立智能工作流，将采购团队的专业知识、以指数级别迅猛增长的技术（如 AI 和自动化）以及内部和外部数据源相结合，一切均都在企业的混合云上实现。通过构建更智能的端到端采购工作流，我们帮助企业利用强大的洞察分析为员工赋能，让他们能够完成价值含量更高的工作，并推动寻源和采购战略举措的转型。