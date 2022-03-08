主页 Consulting 采购 采购咨询和外包服务
通过更便捷地利用强大的数据、洞察分析和新兴技术，助力团队实现数字化转型，加速从寻源到支付的采购转型。
两位女士一边购物一边进行通讯
采购运营转型

从供应商寻源直至应付账款，IBM 利用经过优化的流程来助力采购部门转型，从而实现指数级别的价值释放。IBM 的采购顾问与客户协作建立智能工作流，将采购团队的专业知识、以指数级别迅猛增长的技术（如 AI 和自动化）以及内部和外部数据源相结合，一切均都在企业的混合云上实现。通过构建更智能的端到端采购工作流，我们帮助企业利用强大的洞察分析为员工赋能，让他们能够完成价值含量更高的工作，并推动寻源和采购战略举措的转型。

 智能采购助力更智能
优势
降低运营成本
通过智能工作流程重构采购职能，实现超自动化、融入敏捷性并利用呈指数发展的技术（包括 AI、数据分析和自动化）来提高运营效率、节省成本和提高弹性。
增加节省开支

利用企业内部和整个供应商网络的数据，提供无偏见的洞察分析，提高供应链的灵活性和响应速度并实现实时变更，从而最大限度提高议价能力并降低总体成本。

 提高利益相关者满意度
应对供应链责任、可持续发展和供应商多样性，通过使用创新工具、科技以及战略采购，满足客户和合作伙伴的期望，改善供应商关系并提高价值实现速度。
功能 从寻源到支付服务

IBM 通过必要的洞察信息和采购情报进行采购到付款及财务流程的转型。数字化流程可提高工作效率、加速取得结果、实现标准化，并提供优化成本节约和增长的平台，同时提升用户体验。

 采购 BPO 助力智能工作 数字化采购

IBM 实现了从购买到收货周期的转型，以确保通过单个愉快体验轻松获得内容，包括将所有支出自动路由到经优化的购买渠道。

 无需更换应用程序即可实现数字化 面向采购的 IBM B2B 商务

IBM 可提供一个数字网络，将相关的采购人员和经销商联系在一起，从而处理尾部支出和战略支出。此 B2B 网络仅包括可信和且可管理的供应商关系，内容丰富、相关且具有竞争力，同时符合企业的现有政策和程序。

通过 B2B 商务简化采购流程
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈
战略伙伴关系 SAP Ariba

借助 SAP Ariba 和 IBM Watson 的采购解决方案，改善从寻源到付款流程。

 深入了解 IBM 与 SAP Ariba 的合作关系 Celonis

利用 IBM 和 Celonis 对企业采购流程进行流程挖掘，并实现智能化和自动化。

 深入了解 IBM 与 Celonis 的合作关系
我们与 IBM 合作......提供战略性和战术性采购运营模型。通过变更、通信、电力采购团队和 IBM 引入我们的其他各方......这为我们带来了一些过来人的丰富经验。 Martin Lee CPO KPMG
相关解决方案 财务咨询和外包服务

通过正确组合人员、流程和技术，充分发挥各自优势，彻底实现财务职能转型，并探索全新的工作方式。

 了解更多 供应链咨询服务

构建弹性且可持续发展的供应链，为企业做好迎接未来工作的准备，提高透明度，并改善员工和客户体验。

 了解更多 可持续发展服务

合理搭配人员、流程和技术，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更加负责、盈利能力更强的企业。

 了解更多
订阅我们的每月时事通讯

接收我们的时事通讯，获取关于新兴趋势的深刻洞察分析。

 立即订阅 了解详情 联系我们的团队

与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与敬业创新者共同为工作和世界创造积极的变化。

 立即报名