从供应商寻源直至应付账款，IBM 利用经过优化的流程来助力采购部门转型，从而实现指数级别的价值释放。IBM 的采购顾问与客户协作建立智能工作流，将采购团队的专业知识、以指数级别迅猛增长的技术（如 AI 和自动化）以及内部和外部数据源相结合，一切均都在企业的混合云上实现。通过构建更智能的端到端采购工作流，我们帮助企业利用强大的洞察分析为员工赋能，让他们能够完成价值含量更高的工作，并推动寻源和采购战略举措的转型。
利用企业内部和整个供应商网络的数据，提供无偏见的洞察分析，提高供应链的灵活性和响应速度并实现实时变更，从而最大限度提高议价能力并降低总体成本。
IBM 通过必要的洞察信息和采购情报进行采购到付款及财务流程的转型。数字化流程可提高工作效率、加速取得结果、实现标准化，并提供优化成本节约和增长的平台，同时提升用户体验。
IBM 实现了从购买到收货周期的转型，以确保通过单个愉快体验轻松获得内容，包括将所有支出自动路由到经优化的购买渠道。
IBM 可提供一个数字网络，将相关的采购人员和经销商联系在一起，从而处理尾部支出和战略支出。此 B2B 网络仅包括可信和且可管理的供应商关系，内容丰富、相关且具有竞争力，同时符合企业的现有政策和程序。
借助 SAP Ariba 和 IBM Watson 的采购解决方案，改善从寻源到付款流程。
利用 IBM 和 Celonis 对企业采购流程进行流程挖掘，并实现智能化和自动化。