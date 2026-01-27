IBM 被评为 2025 年 HFS Horizons 采购与寻源服务领域领导者

IBM 在 HFS Horizons 报告中的领导地位不仅是一份荣誉，更体现了我们如何助力客户将采购重新构想为驱动业务价值的战略引擎。
如今，采购已超越降本增效。它关乎构建企业弹性、敏捷性，并在全组织范围内创造价值。正如 HFS 所指出的，下一阶段的核心在于协同运营——让技术、数据与人才协作共创更优成果。
在 IBM 采购运营部门，我们的使命始终清晰：帮助客户应对不断攀升的期望、日益紧缩的预算与日趋复杂的挑战。步入 2026 年，我们以焕新的活力与聚焦开启新征程，持续推动变革，为客户交付战略价值。《HFS Horizons：2025 年寻源与采购服务报告》（PDF 版）印证了我们赋能企业转型、创造实质性影响力的坚定承诺。
HFS Horizons 报告指出了重构采购运营的几大转变：
在 IBM，我们有意将 AI 与自动化深度融入从寻源到付款的全流程——从引导式采购、合同风险分析到智能发票处理，以此构建更智能、更敏捷的采购职能体系。
行业专家一致认为，我们正在变革采购运营的执行方式。HFS 实践领袖 Srini Vadepalli 指出：“IBM 正通过提升自动化程度和在寻源到付款价值链中增强 AI 智能体能力，推进采购协同运营，专注于为企业采购职能实现规模化业务成果。随着企业追求 100% 支出覆盖并致力于在复杂供应链中建立弹性，IBM 的方法将采购定位为一种智能化、自适应且重构体验的职能。这使得采购领导者能够专注于战略决策、合规管理及为企业创造价值。”
通过将技术与人员的专业知识和判断力相结合，我们能够提供既务实又具影响力的变革性成果。这种平衡的方法确保了人类洞察力与数字智能和谐共处，为客户带来更高的效率、效能和价值。
HFS Horizons 报告将 IBM 定位为领导者，因其能够将先进技术与深厚领域专长相融合，将采购转变为战略职能。以下是 IBM 的突出特质：
下载完整的 HFS Horizons 报告，深入了解相关见解，了解 IBM 为何能引领采购运营的发展。