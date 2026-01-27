IBM 被评为 2025 年 HFS Horizons 采购与寻源服务领域领导者

在 IBM，我们有意将 AI 与自动化深度融入从寻源到付款的全流程——从引导式采购、合同风险分析到智能发票处理，以此构建更智能、更敏捷的采购职能体系。

行业专家一致认为，我们正在变革采购运营的执行方式。HFS 实践领袖 Srini Vadepalli 指出：“IBM 正通过提升自动化程度和在寻源到付款价值链中增强 AI 智能体能力，推进采购协同运营，专注于为企业采购职能实现规模化业务成果。随着企业追求 100% 支出覆盖并致力于在复杂供应链中建立弹性，IBM 的方法将采购定位为一种智能化、自适应且重构体验的职能。这使得采购领导者能够专注于战略决策、合规管理及为企业创造价值。”

通过将技术与人员的专业知识和判断力相结合，我们能够提供既务实又具影响力的变革性成果。这种平衡的方法确保了人类洞察力与数字智能和谐共处，为客户带来更高的效率、效能和价值。