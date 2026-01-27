人工智能 IT 自动化

IBM 被评为 2025 年 HFS Horizons 采购与寻源服务领域领导者

IBM 在 HFS Horizons 报告中的领导地位不仅是一份荣誉，更体现了我们如何助力客户将采购重新构想为驱动业务价值的战略引擎。

发布日期 2026年1月27日
俯瞰视角：飞机飞越水域，集装箱货运码头清晰可见

如今，采购已超越降本增效。它关乎构建企业弹性、敏捷性，并在全组织范围内创造价值。正如 HFS 所指出的，下一阶段的核心在于协同运营——让技术、数据与人才协作共创更优成果。

在 IBM 采购运营部门，我们的使命始终清晰：帮助客户应对不断攀升的期望、日益紧缩的预算与日趋复杂的挑战。步入 2026 年，我们以焕新的活力与聚焦开启新征程，持续推动变革，为客户交付战略价值。《HFS Horizons：2025 年寻源与采购服务报告》（PDF 版）印证了我们赋能企业转型、创造实质性影响力的坚定承诺。

塑造采购未来的关键趋势

HFS Horizons 报告指出了重构采购运营的几大转变：

  • 规模化 AI：智能体与生成式 AI 正从试点走向生产环境，赋能引导式采购、谈判协理与合同风险分析。
  • 协同运营即服务：企业期望合作伙伴能在无需全面重构平台的情况下整合多元技术栈，使互操作性成为优先考量。
  • 结果驱动模式：服务提供商聚焦可衡量的业务影响——提升合规性、加速周期时长、深化供应商协作。
  • 直接采购增效：超越间接支出管控，寻源策略正借助情景建模向直接物料与物流领域纵深延伸。
  • 数据成为实质壁垒：低质量数据

IBM 如何革新采购运营

在 IBM，我们有意将 AI 与自动化深度融入从寻源到付款的全流程——从引导式采购、合同风险分析到智能发票处理，以此构建更智能、更敏捷的采购职能体系。

行业专家一致认为，我们正在变革采购运营的执行方式。HFS 实践领袖 Srini Vadepalli 指出：“IBM 正通过提升自动化程度和在寻源到付款价值链中增强 AI 智能体能力，推进采购协同运营，专注于为企业采购职能实现规模化业务成果。随着企业追求 100% 支出覆盖并致力于在复杂供应链中建立弹性，IBM 的方法将采购定位为一种智能化、自适应且重构体验的职能。这使得采购领导者能够专注于战略决策、合规管理及为企业创造价值。”

通过将技术与人员的专业知识和判断力相结合，我们能够提供既务实又具影响力的变革性成果。这种平衡的方法确保了人类洞察力与数字智能和谐共处，为客户带来更高的效率、效能和价值。

IBM 在采购转型中的差异化优势

HFS Horizons 报告将 IBM 定位为领导者，因其能够将先进技术与深厚领域专长相融合，将采购转变为战略职能。以下是 IBM 的突出特质：

  • AI 驱动的协同运营：IBM 在寻源到付款全流程中集成智能体与生成式 AI，实现智能化工作流，简化采购并增强决策能力。
  • 人力与数字融合模式：我们的方法将自动化与人类专业知识相结合，创造“数字礼宾”体验，提升用户参与度和运营敏捷性。
  • 模块化、互操作性解决方案：IBM 的平台战略支持跨多样技术栈的协同运营，帮助企业实现现代化，无需进行颠覆性的平台重构。
  • 生态系统协作：与 SAP Ariba、ServiceNow 等领先平台及创新者，以及 Zycus、Fairmarkit、Globality 等长尾支出合作伙伴（用于自主寻源）的紧密合作，确保了客户的灵活性与可扩展性。
  • 规模化创新：凭借大量研发投入和全球交付能力，IBM 将技术与咨询相结合，为复杂采购环境提供转型支持。
  • 自主采购愿景：IBM 正朝着自主工作流迈进，从长尾支出开始，逐步拓展至采购全生命周期，助力客户迈向下一代采购成熟度。

展望未来

下载完整的 HFS Horizons 报告，深入了解相关见解，了解 IBM 为何能引领采购运营的发展。

下载报告 (PDF)

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader