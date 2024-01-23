可再生能源转型是应对气候变化的关键武器，而 Iberdrola 正处于这场革命的最前沿。Iberdrola 为欧洲、美国、巴西、澳大利亚和墨西哥等国家的超过 1 亿客户提供服务，在推动企业和社区为全人类打造更加环保和可持续的未来方面发挥着主要作用。

Iberdrola 采购服务总监 Ramón Zumárraga 表示：“可持续发展是刻在我们 DNA 里的内容。因此，我们的使命是为尽可能多的人提供经济实惠的清洁能源，同时确保我们的业务模式具备环境可持续性、竞争力和盈利能力。我们承诺将在 2030 年实现欧洲碳中和，在 2050 年实现全球碳中和。在这一承诺的基础上，我们希望所有供应商与我们共同采取积极措施，应对气候变化，而创新技术将有助于我们实现这一目标。”

Iberdrola 制定了宏伟目标，计划确保其 70% 的核心供应商能够在 2022 年之前贯彻落实有效的可持续发展策略和标准。为了实现这一目标，公司寻找各种途径来改善供应商关系，监控和衡量进展，并做出更明智、更高效的采购决策。

Zumárraga 继续解释：“多年来，我们一直依赖高度定制的本地供应商关系管理系统，但维护和管理这一基础设施的成本和时间投入日益增加。”

此外，对于公司范围内的采购，供应商关系管理 (SRM) 解决方案的管制功能受到一定限制，最为关键的是，它不能够根据可持续性标准来评估新供应商和现有供应商的能力。

“我们现有的供应商关系管理（SRM）平台难以更新，导致我们无法跟上采购流程不断增长的需求，”Zumárraga 评论说，“因此，某些内部流程必须通过电子邮件手动执行。鉴于新要求的快速推出，以及我们对可持续发展的坚定承诺，继续以这种非标准的方式执行这些流程可能会妨碍我们实现环境、社会和治理方面的宏伟目标。同样，手动处理采购流程也可能增加我们团队结算合同的风险，因为这些合同可能违反有关网络安全或劳工风险的内部政策。”