顶尖气候科学家、各国政府和联合国等国际组织认识到,我们正在进入气候紧急状态。为了避免不可逆转的生态破坏,专家发出警告:人类必须赶快采取行动,防止全球气温危险升高。 可再生能源转型是应对气候变化的关键武器,而 Iberdrola 正处于这场革命的最前沿。Iberdrola 为欧洲、美国、巴西、澳大利亚和墨西哥等国家的超过 1 亿客户提供服务,在推动企业和社区为全人类打造更加环保和可持续的未来方面发挥着主要作用。 Iberdrola 采购服务总监 Ramón Zumárraga 表示:“可持续发展是刻在我们 DNA 里的内容。因此,我们的使命是为尽可能多的人提供经济实惠的清洁能源,同时确保我们的业务模式具备环境可持续性、竞争力和盈利能力。我们承诺将在 2030 年实现欧洲碳中和,在 2050 年实现全球碳中和。在这一承诺的基础上,我们希望所有供应商与我们共同采取积极措施,应对气候变化,而创新技术将有助于我们实现这一目标。” Iberdrola 制定了宏伟目标,计划确保其 70% 的核心供应商能够在 2022 年之前贯彻落实有效的可持续发展策略和标准。为了实现这一目标,公司寻找各种途径来改善供应商关系,监控和衡量进展,并做出更明智、更高效的采购决策。 Zumárraga 继续解释:“多年来,我们一直依赖高度定制的本地供应商关系管理系统,但维护和管理这一基础设施的成本和时间投入日益增加。” 此外,对于公司范围内的采购,供应商关系管理 (SRM) 解决方案的管制功能受到一定限制,最为关键的是,它不能够根据可持续性标准来评估新供应商和现有供应商的能力。 “我们现有的供应商关系管理(SRM)平台难以更新,导致我们无法跟上采购流程不断增长的需求,”Zumárraga 评论说,“因此,某些内部流程必须通过电子邮件手动执行。鉴于新要求的快速推出,以及我们对可持续发展的坚定承诺,继续以这种非标准的方式执行这些流程可能会妨碍我们实现环境、社会和治理方面的宏伟目标。同样,手动处理采购流程也可能增加我们团队结算合同的风险,因为这些合同可能违反有关网络安全或劳工风险的内部政策。”

200 多个产品和服务目录 为了让所有业务部门放心采购,Iberdrola 将创建 200 多个产品和服务目录 150 亿欧元 Iberdrola 使用 SAP Ariba,在产品和服务方面的支出高达150 亿 欧元

利用云计算的力量 为了提高采购效率并加强采购治理,Iberdrola 选择淘汰其本地 SRM 系统并转向全云SAP® Ariba®解决方案。 SAP Ariba(也即 Iberdrola 内部的“IBuy”)计划为公司的采购团队配备托管在 SAP 云环境中的全套采购和供应链管理解决方案。 Imanol Barquin 是 Iberdrola 负责采购数字化转型和流程的 SAP Ariba 实施项目总监,他表示:“我们考虑了各种 SRM 解决方案,SAP Ariba 凭借其灵活性、功能性和可扩展性脱颖而出。事实上,我们可以轻松地对 SAP Ariba 与我们现有的 SAP ERP 解决方案的集成,这也是一个大优势,因为这样我们就能更轻松地对采购与核心业务流程进行集成,例如产能和资源规划、财务等。” Zumárraga 补充道:“借助 SAP Ariba,我们可以保留现有本地解决方案的复杂特性,并添加新特性和功能。SAP Ariba 帮助我们设计引导式采购协议和强化的报告功能,同时还支持与第三方工具的 API 连接,例如我们的供应商可持续发展评分解决方案。这一事实给我们留下了特别深刻的印象。 “SAP 团队竭尽全力确保我们能够充分利用 SAP Ariba 中的第三方集成。例如,SAP 团队帮助我们轻松地对供应商可持续发展评分解决方案和 SAP Ariba 进行集成,并支持我们根据特定需求进行配置。” 为确保 SAP Ariba 实施过程中的最佳实践,Iberdrola 向IBM Consulting™寻求支持。利用 IBM 从其他全球公司成功部署 SAP Ariba 生成的模板,组合团队设计了 Iberdrola 新 SAP Ariba 环境的原型,并按照精心策划的瀑布模型方法逐步配置解决方案。 Barquin 表示:“作为 SAP 的长期战略合作伙伴之一,我们知道 IBM 拥有必要的专业知识和经验,可以确保我们能够快速有效地实现向 SAP Ariba 的迁移。IBM 拥有成功实施 SAP Ariba 的广泛产品组合,而且对帮助 Iberdrola 实现采购业务转型有着浓厚兴趣,因此在我们考虑合作的服务供应商中脱颖而出。” 他继续说道:“IBM 提供了最具竞争力的建议,他们的团队出色地解释了如何优化迁移到 SAP Ariba 的过程,并解决了从本地解决方案迁移到云平台的复杂性。IBM 为我们的每一步流程提供了支持,我们很高兴看到 IBM 团队的高层全力确保该项目顺利、成功地运行。” 经过对 SAP Ariba 原型版本的设计和测试,并根据 Iberdrola 的需求定制了各种实施模板,IBM 帮助 Iberdrola 成功部署了 SAP Ariba Source-to-Contract 模块。该模块将为采购团队提供完全数字化和自动化的解决方案,可用于创建、管理和执行新合同和既有合同。随后,IBM 配置了 SAP Ariba Procure-to-Order,以支持 Iberdrola 采购团队和更大组织范围内的引导式采购。 Zumárraga 解释道:“得益于 IBM 的出色支持,我们在不到一年的时间内成功将旧版 SRM 解决方案(包括 Zumárraga 20 年的内部定制开发成果)迁移到 SAP Ariba。”

构建更智能、更可持续的采购流程 通过将采购流程迁移至 SAP Ariba,Iberdrola 降低了与供应商支出相关的风险,并提高了采购效率。如今,Iberdrola 使用 SAP Ariba 开展了 9,000 多个采购项目,并管理着 20,000 多家供应商关系。目前已有 4,000 名用户经常使用该解决方案 ‑ 随着 Iberdrola 在更多业务部门推广 SAP Ariba,预计这一数字还会继续增长。 Barquin 评论指出:“SAP Ariba 将帮助我们降低在 Iberdrola 员工支出和未经审查的供应商采购方面的风险。”通过 SAP Ariba 构建引导式采购协议并创建供应商预审批的产品和服务目录,我们可以达成这一目标,这是我们之前的解决方案无法实现的。目前为止,我们已经为 IT 部门推出了新的目录和引导式采购协议,并计划针对 Iberdrola 内的其他部门再推出 200 个目录。” 通过指导性采购协议以及预审批的产品和服务目录,Iberdrola 可以确保每个部门按照正确的合同条件以统一的价格进行采购。这一新功能还为公司提供了所有采购、费用和合同条款的详细数据,Iberdrola 可以利用这些信息在未来达成更具成本效益的供应商协议。 Zumárraga 补充道:“目前我们所有的采购合同都在 SAP Ariba 中进行,因此我们的采购团队不再需要通过电子邮件敲定协议。SAP Ariba 提供直观的用户界面,可以帮助我们的采购部门更高效地工作,并为我们超过 250 名采购员的团队提供更详细的数据,以促成更明智的采购决策。此外,SAP Ariba 可确保将最佳实践融入我们所有的采购和采购决策中。” 他继续解释道:“通过 SAP 云技术来支持我们的采购活动,我们拥有了更大的灵活性和可扩展性,同时也使 Iberdrola 摆脱了本地系统的运行成本和维护负担。在 IBM 的帮助下,仅通过迁移到 SaaS 采购解决方案,我们已经实现了显著的节约。我们期待在继续提高采购活动效率的过程中取得更多的改进。” 利用 SAP Ariba 的 API 连接性,Iberdrola 与 IBM 合作实施了一个第三方解决方案,帮助公司对供应商在可持续发展和负责任的公司治理方面的承诺进行评分。 Zumárraga 解释道:“将 SAP Ariba 与我们的供应商可持续发展评分工具进行集成,有助于我们详细了解供应链对环境的影响。利用这些信息,我们可以确保所有供应商都像我们一样致力于环境可持续发展,并确保他们按计划达成我们的 2022 年目标。” 他继续说道:“对于最初未能达成我们可持续发展目标的供应商,我们将使用我们的评分工具为其列出一系列明确的行动,他们可以采取这些行动来提高其商业模式的可持续性。通过这种方式,我们可以推动积极的变革,不仅是在 Iberdrola 内部,而且是整个能源行业。” 展望未来,Iberdrola 已完成其英国业务的概念验证,目前正在探索使用IBM Watson®技术进行详细的尾部支出分析,以发掘新的节约项目。利用 IBM Watson 和相关 IBM AI 功能,Iberdrola 发现了进一步降低采购成本的巨大空间。同样,该公司正在与 IBM 开展合作,探索如何通过扩展 SAP Ariba 中机器人流程自动化的应用范围、消除手动工作并提高整个采购流程的效率,进一步提升整个供应链的效率。 Zumárraga 总结道:“我们期待提升与 IBM 和 SAP 的合作关系,加倍努力为全球更多人提供可负担的清洁能源。得益于 IBM 和 SAP 的支持,我们有能力更好地发挥关键作用,为后代子孙创造一个更可持续的未来。”