进行采购优化时，推动实现商业价值至关重要。具体来说，这意味着要打造工具，助力团队做出明智的采购决策，挖掘新的战略性和战术性采购机会，以及管理和培养供应商关系。为推动实现商业价值，就需要从在所有支出类别中保持一致的高质量数据中获得切实可行的洞察分析。
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) 是一家全球性的饮料公司，业务遍及全球 29 个市场，消费者规模超过 6 亿。CCEP 采购副总裁 Ralf Peters 了解到，数据透明度和一致性问题给他的团队造成了阻碍，导致无法顺利挖掘支出数据中隐藏的洞察，因而无法依据洞察采取有效行动。而且，建立用于指导采购决策的必要基线需要花费大量时间和精力，这让情况更加糟糕。
在 2017 年，CCEP 便阐明了以 AI 驱动的分析技术助力业务洞察、推动价值实现的愿景。正是在那时，CCEP 聘请 IBM Consulting 作为战略合作伙伴，助力其完成采购转型。
在经历了新冠疫情、供应链断裂、大宗商品价格上涨和地缘政治不稳定等重重困难之后，CCEP 与 IBM Consulting 之间建立了值得信赖的坚实盟友关系。
借助人工智能驱动的 IBM 采购分析即服务解决方案和 IBM Consulting 团队的深厚运营专业知识，CCEP 能够更深入地挖掘其采购数据，以提取战略洞察，将优化能力提升到一个新水平并提升业务价值。
以至关重要的类别策略为例。现在，该解决方案可用于对 98% 以上的直接和间接支出进行分类和分析，提供更深入、更细致的支出数据洞察。CCEP 现在能够从每个采购类别中发现新的成本节省机会和价值创造机会。
就像与 IBM 的关系一样，CCEP 的采购能力在过去六年中不断发展、成熟并带来了丰厚的回报。人工智能驱动的分析一直是这一演进的核心。CCEP 致力于构建 AI 动力，为此，它最近决定试用一款采用 IBM® watsonx AI 和数据平台的新解决方案。
CCEP 的转型努力已经产生了超过 4,000 万美元的整体商业效益，其中包括通过人工智能驱动的分析增强的 类别 管理和采购策略， 每年节省和避免的成本高达 500 万美元。
对于 Peters 来说，CCEP 取得的上述成果充分证明了与 IBM 无缝协作的重要意义。他表示：“通过与 IBM 合作，我们取得了巨大进步，能够充分发掘和利用采购过程中的价值创造机会”。“这为我们提供了以 AI 驱动创新的扎实基础，我们将在此基础之上持续发展。”
CCEP（ibm.com 外部链接）2023 年的销售额高达 183 亿美元，从销售额来看，CCEP 无疑是世界上最大的可口可乐装瓶公司。CCEP 总部位于英国，业务覆盖西欧和亚太地区的 29 个市场，消费者规模约 6 亿。
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美国出品，2024 年 6 月。
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