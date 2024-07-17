进行采购优化时，推动实现商业价值至关重要。具体来说，这意味着要打造工具，助力团队做出明智的采购决策，挖掘新的战略性和战术性采购机会，以及管理和培养供应商关系。为推动实现商业价值，就需要从在所有支出类别中保持一致的高质量数据中获得切实可行的洞察分析。

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) 是一家全球性的饮料公司，业务遍及全球 29 个市场，消费者规模超过 6 亿。CCEP 采购副总裁 Ralf Peters 了解到，数据透明度和一致性问题给他的团队造成了阻碍，导致无法顺利挖掘支出数据中隐藏的洞察，因而无法依据洞察采取有效行动。而且，建立用于指导采购决策的必要基线需要花费大量时间和精力，这让情况更加糟糕。

在 2017 年，CCEP 便阐明了以 AI 驱动的分析技术助力业务洞察、推动价值实现的愿景。正是在那时，CCEP 聘请 IBM Consulting 作为战略合作伙伴，助力其完成采购转型。