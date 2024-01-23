采购转型：卓越为何重要

如果您的组织还未取得上述成果，那么它就是转型的理想“人选”。转型历程的第一步是了解业务现状，并使用该信息来确定今后的方向。有时，您很难腾出时间完成思考过程，以建立通往卓越的道路，尤其是当您身处复杂的组织，每天都要专注于支持他人对采购的需求时。

这时，与采购咨询服务合作有助于引导您的团队实现“卓越采购”，并帮助您为企业目标做出贡献：提高盈利能力、增强服务成效以实现收入增长、建立客户满意度并确保供应商交付高质量的商品和服务。