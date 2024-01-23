采购转型：卓越为何重要

在许多利益相关者的眼中，采购部门并没有销售、运营乃至财务部门那么“显眼”。但它在企业效益、产品质量和服务交付等方面的影响都不容忽视，这就是为什么“卓越采购”是一个值得追求的目标。
优化采购职能有助于成功取得业务成果，例如：
如果您的组织还未取得上述成果，那么它就是转型的理想“人选”。转型历程的第一步是了解业务现状，并使用该信息来确定今后的方向。有时，您很难腾出时间完成思考过程，以建立通往卓越的道路，尤其是当您身处复杂的组织，每天都要专注于支持他人对采购的需求时。
这时，与采购咨询服务合作有助于引导您的团队实现“卓越采购”，并帮助您为企业目标做出贡献：提高盈利能力、增强服务成效以实现收入增长、建立客户满意度并确保供应商交付高质量的商品和服务。
最重要的一步，是审查采购部门的使命及其目前在组织中的角色。可靠的评估能够深入研究整个采购生命周期。
采购如何将利益相关者的需求与具备适当能力的供应商联系起来？如何组织团队以保持与关键目标的一致性？
他们在以下方面表现如何：
高绩效组织会定期向高级管理层通报情况，并向企业展示采购的价值。您是否会提供以下报告，例如：
基于采购职能评估结果制定可实现的目标，为未来规划路线图。采购顾问可帮助确定差距，并制定推进类别管理的计划和目标运营模式，并在需要采取行动的地方发掘其他关键机遇。
IBM 的业务范围遍布 170 多个国家或地区，涉及 13,000 多家供应商，因此这并不是一项简单的任务。采购团队利用“设计思维”等方法，确定了未来状态的愿景，并制定了行之有效的解决方案。利用智能工作流实现采购转型，以便采购专业人员将引入供应商的速度提高 10 倍并在 10 分钟内进行定价分析，而以往此项任务需要 2 天时间才能完成。AI、自动化、区块链等技术都推动了转型。
事实上，越来越多的采购组织正在考虑将生成性 AI 纳入其未来规划，以作出更快、更准确的决策，降低运营成本并提高弹性。
供应商是企业最有价值的元素之一，因此有必要在这个领域建立良好的合作伙伴关系。首选供应商计划的合同和价格经过精心谈判，并与关键业务战略保持一致，因此不仅可以提高商品和服务的交付能力，还可以提高客户满意度，这一点也同样重要。
从供应商选择、寻源到付款再到基准定价，对整个供应商生态系统进行全面审查，可以为企业生态系统的成熟度提供关键的洞察分析。衡量合规性是问责制的关键绩效指标 (KPI) 之一。内部利益相关者是遵循体系政策还是意图跳出体系框架？供应商是否满足合同要求、服务水准和可持续发展目标？
许多公司都会密切跟踪其净推荐值 (NPS)，无论是正面还是负面趋势。即使在 B2B 领域，客户也要求交易直观、易于履行且符合公司政策。在许多方面，优化的采购职能可以为高质量、准时交付超出预期的商品和服务奠定基础，并将 NPS 提高 30-50%。
除了面向外部的利益相关者之外，采购团队还应建立和维护内部关系。这不仅有助于收集需求，而且还可以在整个组织内培养信任。鼓励与“类别专家”（他们通常希望自行处理采购事宜）密切互动的模式有助于管理寻源、签约和衡量绩效，同时保持可见性、问责制和开支纪律。
IBM 商业价值研究院在最近发布的一份专家洞察分析报告“智能采购助力更智能”中提到，集成运营模式可通过高级分析和预测算法，帮助组织基于实时数据作出采购决策。表现最好的组织将订购材料和服务的成本降低了 52%，处理应付账款的成本降低了 60%，而超过半数的组织三年来在收入增长和效率方面明显优于竞争对手。
让供应商参与其中，并简化“范围 3 - 类别 1”排放量计算，从而满足报告要求并优化绩效。
借助 IBM 的供应链解决方案减少中断并制定可持续发展的弹性计划。
利用 IBM 的供应链咨询服务，构建支持 AI 的可持续供应链。