人工智能改变运营管理的 10 种方式

对于寻求简化流程、降低成本和提高运营效率的运营经理来说，AI 是一个强大的工具。人工智能驱动式系统可分析大量数据，从而实现实时决策和业务流程优化。此类系统有助于运营经理发现瓶颈、预测设备故障并适应市场趋势。
此外，AI 还可提供可操作的建议来解决问题，并扩充不完整或不一致的数据，从而获得更准确的洞察信息并实现更明智的决策。机器学习、自动化与预测性分析领域的发展正在帮助运营经理改进规划并简化工作流程。
虽然 AI 的优点显而易见，但企业也必须注意其挑战所在。其中包括数据隐私问题、监管合规问题以及对负责管理 AI 技术的熟练人员的需求。虽然 AI 可适应变化并在没有人工输入的情况下对流程发起重要变更，但仍须借助人类的判断来验证其输出并做出更高层次的战略决策。通常，最有效的方法是将 AI 功能与人类专业知识相结合。
通过精心规划和执行，企业可利用 AI 的强大功能来取得更出色的成果。
AI 使用高级分析来提取有价值的洞察信息并做出预测。机器学习模型可分析历史销售数据、市场趋势、季节性因素、天气模式、社交媒体情绪和其他因素来生成需求预测。例如，AI 可分析销售模式并预测未来销售，从而帮助企业保持最佳库存水平。一项研究发现，人工智能驱动式工具可将预测错误减少多达 50%，并将因库存短缺而导致的销售损失减少多达 65%。
将 AI 用于供应链管理可增强决策和运营效率。AI 有助于企业实时处理大量数据、预测市场趋势、优化物流并根据不断变化的状况进行选路和调度。它还可通过自动化功能来简化工作流程、改进采购、减少中断并提供更高的端到端可见性和透明度。
在整个供应链运营中使用物联网 (IoT) 设备也为 AI 系统提供了更广泛的数据，从而可实现更全面的洞察分析。IBM 已将其多个人工智能驱动式供应链解决方案应用于自身运营，因而即使在新冠疫情高峰期也实现了 1.6 亿美元的节余，同时订单履行率也达到 100%。
AI 算法可分析传感器数据和历史维护记录，以预测设备故障。AI 还有助于更有效地创建失效模式与影响分析 (FMEA) 模型，从而减少开展这些研究所需的时间和精力。如此一来，公司便可主动安排维护，以最大限度地减少停机时间、延长资产的使用寿命并降低运营成本。例如，某一矿业公司使用 AI 驱动式解决方案来预测维护需求，从而将生产停机时间减少多达 30%。
通过对历史数据进行训练，AI 模型可快速识别可能表明存在质量控制问题的异常模式和异常值。通过连接来自摄像头、无人机、传感器和其他边缘设备的数据，AI 可实时解决质量问题。人工智能驱动式可视化效果和算法能比人类更快、更准确地检测产品缺陷，有时甚至还能识别根本原因。事实上，某一汽车制造商发现，基于 AI 的视觉检查系统识别缺陷的准确率高达 97%，而人工检测员的准确率仅为 70%。
人工智能驱动式聊天机器人和虚拟助理可提供 24×7 全天候服务，以便解决常见问题并增强客户体验。此服务可显著提高客户满意度和留存率。例如，Bouygues Telecom 使用生成式 AI 来提取和分析客户服务中心数据，以便工作人员实时提出个性化建议和解决方案。此个性化方法使得通话前与通话后的运营工作减少了 30％，且预计将节省 500 多万美元。
AI 聊天机器人可为员工提供全天候支持，以便提供数据并回答常见问题。它们可以帮助工作人员更快地修复问题、提高首次修复率并提升运营效率。这一助力可为提高机构知识保留提供支持，且有助于克服技能差距。例如，AI 和虚拟现实可用于创建模拟对象，以便工作人员能在实际情况下应用相关技能之前安全地磨炼这些技能。人工智能驱动式培训计划可提供个性化的学习体验，以便调整内容来适应个体能力和进度。
机器人流程自动化 (RPA) 使用人工智能驱动式机器人来自动执行基于规则且重复的日常任务，例如数据输入、发票处理和客户服务响应。机器人可提取数据、填写表单、生成报告并执行其他日常活动，从而提高效率、减少错误并解放员工队伍来执行更复杂、更具战略性的任务。例如，Deloitte 发现 (PDF)，RPA 可将管理报告的准备时间从几天缩短为仅 1 小时，并将差旅费用报告的准备时间从 3 小时缩短为 10 分钟。
AIOps（即面向 IT 运营的人工智能）使用 AI 来自动执行并简化 IT 服务管理与运营工作流程。IT 应用程序、性能监控工具和基础设施组件可生成大量数据。AIOps 解决方案可对这些数据进行分类，以识别重要事件和模式、诊断根本原因，并将其报告给 IT 与 DevOps 部门，以便进行快速响应和修复或是自动解决相关问题。例如，Electrolux 采用 AIOps 将 IT 问题解决时间从 3 周缩短为 1 小时，并通过自动执行修复任务每年节省 1,000 多个小时。
越来越多公司正在寻找将人工智能整合到其运营管理中的方法。随着 AI 和数据科学的持续发展，我们有望见证更尖端的 AI 整合方法，以便进一步推动业务运营，并为获得竞争优势提供新的途径。
选择合适的 AI 工具和软件解决方案对任何数字化转型都非常重要。例如，IBM Maximo Application Suite 可在单一平台中提供智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性。IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite 利用 AI 的强大功能来提高供应链的弹性和可持续性。IBM 提供越来越丰富的 AI 解决方案来帮助企业重新构想未来并建立竞争优势。