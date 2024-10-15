营销领域的 AI：如何将此强大的新技术用于您的下一营销活动？
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Artificial Intelligence
2023 年 9 月 18 日
阅读时长6 分钟

Price Waterhouse Cooper (PwC) 最近的一项研究（ibm.com 外部链接）估计，到 2030 年，人工智能 (AI) 将为全球经济创造超过 15 万亿美元的收入，并最多可将当地经济提振 26%。(1) 但是，AI 在营销领域的具体潜力如何呢？

从定制内容创建到任务自动化和数据分析，AI 在营销方面的应用似乎无穷无尽，但也存在一些潜在风险。以下是一些关键定义、好处、用例以及将 AI 集成到下一个营销活动中的分步指南。

什么是 AI 营销？

AI 营销是使用数据收集、数据驱动分析、自然语言处理 (NLP) 机器学习 (ML) 等 AI 功能来提供客户洞察分析并自动执行关键营销决策的过程。如今，AI 科技的应用比以往任何时候都更广泛用于生成内容、改善客户体验并提供更准确的结果。在选择 AI 工具之前，组织应充分深入了解可用的不同类型的 AI 营销应用程序并了解其他企业如何使用它们。 

AI 的营销用例

AI 在营销中的例子比比皆是，因为越来越多的组织希望 AI 帮助他们改进从社交媒体帖子到电子邮件营销和内容营销工作的所有内容。以下是企业如何更多地使用 AI 来帮助他们实现营销目标的一些示例。

  • 内容生成：于 2022 年 11 月最新推出的 OpenAI 生成式 AI 平台 ChatGPT 引发了大量新的 AI 用例。用于内容生成的 AI 可通过创建博文、营销信息、文案材料、电子邮件、主题行、视频字幕、网站文案和众多其他针对目标受众的内容来节省营销团队的时间和金钱。
  • 受众细分：AI 可帮助企业根据客户的各种特征、兴趣和行为对其进行智能、高效的划分，从而优化目标定位，提升营销活动的效率，加强客户参与度，提高投资回报率。
  • 客服聊天机器人：营销人员越来越多地探索启用 AI 聊天机器人来增强客户服务某些方面的可能性。经过培训后，这些机器人可以与客户互动，无论他们处于客户旅程的哪个阶段，都可以帮助他们快速有效地处理工单并提高客户满意度。
  • 程序化广告：程序化广告是指在网站和应用程序上自动购买和投放广告。AI 显著增强了组织利用客户历史记录、偏好和上下文投放程序化广告的能力，从而能以更高的转化率提供更相关的广告。
  • 搜索引擎优化 (SEO)：通过部署 AI 解决方案来加强搜索引擎优化 (SEO) 有助于营销人员提高网页排名并制定更合理的战略。AI 可帮助营销人员创建并优化内容，以满足新的标准。
  • 电子商务：通过让企业更细致地了解客户的需求和购买习惯、自动执行各项任务以及简化工作流程，AI 正在帮助企业改进其电子商务计划和数字营销能力。
在营销领域使用 AI 的好处和挑战

与其他新技术一样，将 AI 用于营销目的既有好处，同时也有挑战。从维护用于训练 AI 所需的大型数据集的质量到遵守该领域不断扩张的隐私法律，以前没有用过 AI 的组织对它十分谨慎，这是情有可原的。但是，对于已为其进行投资且已发现能充分适合其需求的 AI 营销解决方案的企业来说，则正在享受诸多优势。

优势

  • 更快、更明智的决策：配备尖端 AI 工具的营销团队可近乎实时地查看其营销工作产生的影响，并相应地调整其计策。AI 营销平台可创建 AI 营销策略，使用 ML 算法以超越人类的速度更快地分析数据，并根据历史客户数据的情绪分析来推荐后续举措。
  • 提高营销活动的投资回报率 (ROI)：AI 营销工具可帮助营销人员近乎实时地从营销活动产生的数据中找出可操作的见解。此外，这些工具还可以根据客户行为帮助确定正确的媒体购买渠道，甚至是广告的最佳展示位置。现代 AI 营销解决方案可帮助利益相关者确保他们在营销活动中获得最大的投资收益。
  • 更准确地衡量关键绩效指标 (KPI)：数字营销活动会产生人类难以同步处理的大量数据，因此很难衡量营销活动的成败。AI 增强型仪表板可帮助营销人员将他们工作的成功与其部署的特定计策联系起来，从而帮助他们更好地了解哪些方面卓有成效，哪些方面又有待改进。
  • 增强的客户关系管理 (CRM) 功能：AI 技术可通过自动执行客户数据准备等日常任务来帮助营销团队改进客户关系管理 (CRM) 计划。此外，它们还可降低出现人为错误的可能性、提供更为个性化的客户消息，并识别存在风险的客户。
  • 从客户数据中获得更有意义的洞察：如今，很多营销人员在策划营销活动时，都在为大量的可用数据而苦恼。AI 则可通过以下几项功能来提供帮助：对客户数据进行预测分析，以及使用快速、高效的机器学习 (ML) 算法在几秒钟内分析大量数据。它可利用数据来生成有关未来客户行为的洞察信息，推荐更为个性化的内容，并从大型数据集中发现模式以供营销人员采取相应措施。

挑战

  • 训练 AI 解决方案：就像人类一样，AI 需要大量训练来学习新任务。例如，如果您想要一个能以吸引人的方式与客户对话的 AI 解决方案，则需要投入必要的时间和资源来教授它。要构建这样的应用程序，您将需要大量有关客户偏好的数据，并且可能需要专门从事此类训练的数据科学家。
  • 确保数据的质量和准确性：AI 解决方案的强大程度取决于其所用训练数据的质量。无论工具的技术有多么先进，情况都是如此—如果用于训练 AI 的数据不够准确且不具代表性，它生成的回答和决策则会质量低下且效果不佳。
  • 遵守隐私法：由于 AI 是根据客户个人信息进行训练的，因此必须严格遵守与可使用信息相关的法律。出于营销目的部署 AI 的公司需要能够遵守消费者数据法规，否则将面临巨额罚款和声誉损害。根据 HFS Research（ibm.com 外部链接）的调查，媒体报道的 AI 错误部署所造成的声誉损害增加了欧洲和北美要求加强监管的压力。
将 AI 融入营销策略的分步指南

遵循以下五个步骤，将 AI 有效地整合到您的下一个营销活动中。

步骤 1：制定目标

将 AI 集成到营销活动中的第一步是设定目标和期望。评估过去营销活动的有效和无效之处，并概述您希望 AI 在未来帮助改善结果的方式。一旦利益相关者对期望达成一致，就可以更轻松地选择 AI 解决方案，并设置有意义的关键绩效指标 (KPI) 来评估其成功与否。

步骤 2：获得合适的人才

具有 AI、机器学习与深度学习背景的数据科学家或工程师通常不会加入营销团队，但他们的专业知识却对实现成功的 AI 营销计划必不可少。为解决此问题，组织可选择出资聘请它们所需的数据科学家和工程师，或是向第三方供应商寻求帮助以便培训和维护其 AI 营销工具。这两种方法均各有优缺点，且主要围绕组织愿意付出的投资水平。

步骤 3：遵守数据隐私法

AI 营销解决方案面临的最大挑战之一在于：在不违反隐私法律的情况下，将客户数据用于训练和实施用途。在整个训练过程中，组织必须想方设法维护客户的安全和隐私，否则便会面临巨额罚款。

步骤 4：测试数据质量

AI 营销工具的成功取决于其训练数据的准确性和相关性。使用不能准确反映客户意图的数据训练的 AI 工具将无法提供有关客户行为的有用洞察或提出有用的战略建议。通过优先考虑数据质量，企业可以确保其 AI 解决方案能够帮助他们更好地实现营销计划试图达成的结果。

第 5 步：选择适合您的解决方案

选择 AI 解决方案的组织有众多不同的平台和功能可供其选择。如果它们谨慎遵循了前四个步骤（即，制定目标、招聘合适的人才，以及确保数据的质量和准确性），最后一步则应是最为直接了当的一步：选择适合它们的工具。

AI 营销解决方案

当今最有效的 AI 营销解决方案利用 AI 和 ML 科技来增强客户体验，并快速准确地向营销人员提供有意义的洞察分析。你可以在这里阅读更多关于 IBM 方法的信息。IBM watsonx Assistant 是一个市场领先的会话式 AI 平台，它使企业能够构建语音代理和聊天机器人，这些代理和聊天机器人可以与客户进行自然对话并帮助他们解决问题。

 
作者
Mesh Flinders Writer

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