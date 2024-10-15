Price Waterhouse Cooper (PwC) 最近的一项研究（ibm.com 外部链接）估计，到 2030 年，人工智能 (AI) 将为全球经济创造超过 15 万亿美元的收入，并最多可将当地经济提振 26%。(1) 但是，AI 在营销领域的具体潜力如何呢？
从定制内容创建到任务自动化和数据分析，AI 在营销方面的应用似乎无穷无尽，但也存在一些潜在风险。以下是一些关键定义、好处、用例以及将 AI 集成到下一个营销活动中的分步指南。
AI 营销是使用数据收集、数据驱动分析、自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 等 AI 功能来提供客户洞察分析并自动执行关键营销决策的过程。如今，AI 科技的应用比以往任何时候都更广泛用于生成内容、改善客户体验并提供更准确的结果。在选择 AI 工具之前，组织应充分深入了解可用的不同类型的 AI 营销应用程序并了解其他企业如何使用它们。
AI 在营销中的例子比比皆是，因为越来越多的组织希望 AI 帮助他们改进从社交媒体帖子到电子邮件营销和内容营销工作的所有内容。以下是企业如何更多地使用 AI 来帮助他们实现营销目标的一些示例。
与其他新技术一样，将 AI 用于营销目的既有好处，同时也有挑战。从维护用于训练 AI 所需的大型数据集的质量到遵守该领域不断扩张的隐私法律，以前没有用过 AI 的组织对它十分谨慎，这是情有可原的。但是，对于已为其进行投资且已发现能充分适合其需求的 AI 营销解决方案的企业来说，则正在享受诸多优势。
遵循以下五个步骤，将 AI 有效地整合到您的下一个营销活动中。
将 AI 集成到营销活动中的第一步是设定目标和期望。评估过去营销活动的有效和无效之处，并概述您希望 AI 在未来帮助改善结果的方式。一旦利益相关者对期望达成一致，就可以更轻松地选择 AI 解决方案，并设置有意义的关键绩效指标 (KPI) 来评估其成功与否。
具有 AI、机器学习与深度学习背景的数据科学家或工程师通常不会加入营销团队，但他们的专业知识却对实现成功的 AI 营销计划必不可少。为解决此问题，组织可选择出资聘请它们所需的数据科学家和工程师，或是向第三方供应商寻求帮助以便培训和维护其 AI 营销工具。这两种方法均各有优缺点，且主要围绕组织愿意付出的投资水平。
AI 营销解决方案面临的最大挑战之一在于：在不违反隐私法律的情况下，将客户数据用于训练和实施用途。在整个训练过程中，组织必须想方设法维护客户的安全和隐私，否则便会面临巨额罚款。
AI 营销工具的成功取决于其训练数据的准确性和相关性。使用不能准确反映客户意图的数据训练的 AI 工具将无法提供有关客户行为的有用洞察或提出有用的战略建议。通过优先考虑数据质量，企业可以确保其 AI 解决方案能够帮助他们更好地实现营销计划试图达成的结果。
选择 AI 解决方案的组织有众多不同的平台和功能可供其选择。如果它们谨慎遵循了前四个步骤（即，制定目标、招聘合适的人才，以及确保数据的质量和准确性），最后一步则应是最为直接了当的一步：选择适合它们的工具。
当今最有效的 AI 营销解决方案利用 AI 和 ML 科技来增强客户体验，并快速准确地向营销人员提供有意义的洞察分析。你可以在这里阅读更多关于 IBM 方法的信息。IBM watsonx Assistant 是一个市场领先的会话式 AI 平台，它使企业能够构建语音代理和聊天机器人，这些代理和聊天机器人可以与客户进行自然对话并帮助他们解决问题。
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