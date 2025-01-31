“计算机无法承担责任，因此计算机永远不能做出管理决策。”
– IBM 培训手册，1979 年
人工智能 (AI) 的采用率在不断上升。根据 2023 年 IBM 全球 AI 采用率指数，42% 的企业已积极部署 AI，40% 的企业正在试验这项技术。在正在使用或探索 AI 的企业中，有 59% 的企业在过去两年加快了投资和部署步伐。结果是 AI 决策日渐普及，企业纷纷尝试利用智能工具得出（据称）准确的答案。
然而，快速普及也引发了一个问题：如果 AI 做出错误的选择，该由谁负责？错在 IT 团队吗？错在高管吗？错在 AI 模型生成器吗？还是错在设备制造商？
在本文中，我们将深入了解不断发展的 AI 世界，并结合当前用例重新审视上面的引言：公司是否仍然需要人参与决策，还是可以由 AI 做出决定？
Guy Pearce 是 DEGI 首席顾问兼 ISACA 工作趋势小组成员，三十多年来一直致力于研究 AI。他说道，“起初，AI 只是象征性的，但是现在具有了统计学意义。它的算法和模型可以进行数据处理，并随着时间推移改善业务表现。”
IBM 近期发布的《AI 实际应用》报告中的数据展示了这种转变所带来的影响。三分之二的领导者表示，AI 使收入增长率提高了 25％ 以上；72％ 的受访者表示，在推动 AI 迈向成熟的道路上，高级管理层与 IT 领导层在下一步发展方向上完全一致。
随着人们对 AI 的信心不断增强，企业纷纷部署智能工具来改善业务成果。例如，财富管理公司 Consult Venture Partners 部署了 AIda AI，这是一种会话式数字 AI 服务台，通过使用 IBM watsonx Assistant 技术来回答潜在客户的问题，而无需人工客服。
结果不言自明：Alda AI 正确回答了 92% 的查询，其中 47% 的查询促成了网络研讨会注册，39% 的查询转化为潜在客户。
对于 Alda AI 来说，92％ 的准确率是一项了不起的成就。但需要注意的是，仍有 8% 的错误率。那么，当 AI 犯错时会发生什么呢？
在 Pearce 看来，这取决于利害关系。
他以一家利用 AI 来评估信用评分和发放贷款的金融公司为例。AI 决策产生的后果风险相对较低。在理想的情况下，AI 批准的贷款能够按时全额偿还。而最坏的情况是，借款人违约，公司需要采取法律行动。虽然这种情况会带来不便，但是潜在的积极影响远远超过负面影响。
Pearce 表示，“说到高风险，看看医疗行业就知道了。假设我们使用 AI 来解决等待时间的问题。我们是否有足够的数据来确保患者按照正确顺序就诊？如果弄错了怎么办？结果可能是造成死亡。”
因此，AI 在决策中的应用很大程度上取决于它要对什么做出决策，以及这些决策如何影响做出决策的公司以及受决策影响的人。
在某些情况下，即使是最坏的情况，也只是带来小小的不便。而在其他情况下，结果可能会造成重大危害。
2024 年 4 月，一辆处于“完全自动驾驶”模式的特斯拉撞死了一名摩托车骑手。该车驾驶员承认，事故发生前在查看手机，尽管该模式明确要求驾驶员全程保持主动监控。
那么，谁该为此负责呢？肇事司机是显而易见的问责人选，而且已因涉嫌交通杀人罪而被捕。
但这并不是追究责任的唯一途径。也有人认为特斯拉负有部分责任，因为该公司的 AI 算法未能发现受害者。此外，也可以将责任归咎于美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 等管理机构。也许是因为他们的测试不够严格或不够全面才导致这起事故。
甚至有人可能会认为，特斯拉 AI 模型创造者应该为允许可能致人死亡的代码上线而承担责任。
这就是 AI 决策的悖论：是某个人有错，还是每个人都有错？Pearce 问道："如果把所有应该负责的利益相关者聚集在一起，那么责任究竟在于谁呢？责任是在高管层？还是整个团队？如果责任覆盖整个组织，那么就不可能让所有人都承担刑事责任。归根结底，责任分摊往往会导致无人担责。”
那么，组织该如何划定界限呢？AI 洞察分析在哪些方面该让位于人类决策呢？
有三个关键考量因素：道德、风险和信任。
Pearce 说道，“涉及道德困境时，AI 无能为力。”这是因为智能工具会自然而然地寻求最有效的路径，而不是最合乎道德的路径。因此，任何涉及道德问题或疑虑的决策都应由人类监督。
与此同时，风险评估是 AI 的专长。Pearce 表示，“AI 在风险管理方面表现出色。统计模型的作用是提供一种所谓的标准误差，它可以帮助您判断 AI 提供的建议的潜在变异性是高还是低"。这使得 AI 非常适合金融或保险等领域中基于风险的决策。
最后，企业需要将信任放在首位。Pearce 表示：“人们对机构的信任度正在下降。许多公民并不相信他们分享的数据会以值得信赖的方式得到使用。”
例如，根据 GDPR，公司需要在数据收集和处理方面保持透明，并为公民提供选择退出的机会。为了增强对 AI 的信任，组织应清楚地说明他们使用 AI 的方式和原因，并在可能的情况下允许客户选择退出 AI 驱动的流程。
是否应该使用 AI 做出管理决策？也许吧。是否会使用 AI 做出部分决策？当然。AI 的吸引力在于它能够捕获、关联和分析多个数据集并提供新的洞察分析，这使其成为帮助企业简化运营和降低成本的强大工具。
目前尚不清楚的是，将 AI 应用于管理层决策将如何影响问责制。Pearce 认为，从目前的情况来看，这方面存在“模糊的界限”；立法未能跟上 AI 使用范围持续扩大的步伐。
为了确保符合道德原则、降低做出错误选择的风险，并赢得利益相关者和客户的信任，企业最好让员工参与其中。这或许意味着 AI 在采取行动前需要得到员工的直接批准。这或许还意味着要不定期地审核和评估 AI 决策带来的结果。
无论企业选择哪种方法，核心要义始终不变：在 AI 驱动的决策方面，不存在一成不变的明确界限。这是一个不断变化的目标，由可能的风险、潜在的回报和可能的结果共同决定。
