“计算机无法承担责任，因此计算机永远不能做出管理决策。”

– IBM 培训手册，1979 年

人工智能 (AI) 的采用率在不断上升。根据 2023 年 IBM 全球 AI 采用率指数，42% 的企业已积极部署 AI，40% 的企业正在试验这项技术。在正在使用或探索 AI 的企业中，有 59% 的企业在过去两年加快了投资和部署步伐。结果是 AI 决策日渐普及，企业纷纷尝试利用智能工具得出（据称）准确的答案。

然而，快速普及也引发了一个问题：如果 AI 做出错误的选择，该由谁负责？错在 IT 团队吗？错在高管吗？错在 AI 模型生成器吗？还是错在设备制造商？

在本文中，我们将深入了解不断发展的 AI 世界，并结合当前用例重新审视上面的引言：公司是否仍然需要人参与决策，还是可以由 AI 做出决定？