DRP 在制定整体安全计划方面发挥着至关重要的作用，有助于确保 利益相关者、客户和投资者相信企业以负责任的方式运营。不采取必要措施确保 做好准备 的企业面临各种风险，包括代价高昂的 数据丢失、 运营停机、经济处罚和声誉受损。

以下是企业在投资强大的 DRP 后可享受的一些好处：

缩短停机时间

当今许多顶级企业的 正常运营在很大程度上都依赖于技术。如果意外事件导致业务中断，可能会造成数百万的损失。 网络攻击 的高调性和经常被分析的 停机时间 也会导致客户和投资者失去信心。经过严格测试的强大 DRP 可帮助公司在发生意外事件后迅速恢复正常运行。

降低恢复成本

事故后的恢复工作可能代价高昂。根据 IBM 最近的《数据泄露成本报告》，2023 年数据泄露的平均成本为 445 万美元，比过去三年增长了 15％。企业可通过实施强大的 DRP 大幅降低业务恢复成本和意外事故造成的其他后果。同一报告发现，与未使用安全 AI 和自动化技术的组织相比，广泛使用相关技术的组织平均可节省 176 万美元。

降低网络保险费用

由于 网络攻击的规模和频率，许多企业依靠网络保险来保护自己免遭危险的安全漏洞。许多保险公司不会为没有建立强有力的 DRP 的企业投保。DRP 有助于降低企业在保险公司的整体风险状况，并有助于降低保费。

监管严格的行业罚款较少

在医疗保健和个人金融等受到严格监管的行业中运营的企业，会因数据泄露而面临巨额罚款和处罚。缩短响应和恢复周期对这些行业中至关重要，因为经济处罚金额通常与违规的持续时间和严重程度有关。拥有稳健 DRP 的企业能够更迅速、更全面地从计划外事件中恢复，从而减少因此面临的罚款。