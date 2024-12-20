多个行业的技术人才普遍存在短缺问题。此问题的部分原因在于人工智能 (AI) 的飞速发展和新技术（如生成式 AI）的普及，而这些技术正在改变公司招聘的职位类型和技能要求，因为这些公司仍在继续致力于实现流程与服务的自动化。

路透社的最新研究显示，到 2024 年，AI 支出将增长到 5,500 亿美元以上，而 AI 人才缺口预计则会达到 50%。1

AI 在增强产品和服务、优化业务运营和工作流程、帮助决策并自动执行繁琐任务方面极具潜力。Deloitte 的一份报告称，AI 有可能改变工作性质和就业市场。2

然而，即使是当今最先进的 AI 也离不开人类。缩小 AI 技能差距对于帮助组织为未来工作做好准备并加速创新可谓至关重要。