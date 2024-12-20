AI 技能差距

标签

Artificial Intelligence

2024 年 12 月 20 日

作者

Charlotte Hu

IBM Content Contributor

Amanda Downie

Editorial Strategist, AI Productivity & Consulting

多个行业的技术人才普遍存在短缺问题。此问题的部分原因在于人工智能 (AI) 的飞速发展和新技术（如生成式 AI）的普及，而这些技术正在改变公司招聘的职位类型和技能要求，因为这些公司仍在继续致力于实现流程与服务的自动化。

路透社的最新研究显示，到 2024 年，AI 支出将增长到 5,500 亿美元以上，而 AI 人才缺口预计则会达到 50%。1

AI 在增强产品和服务、优化业务运营和工作流程、帮助决策并自动执行繁琐任务方面极具潜力。Deloitte 的一份报告称，AI 有可能改变工作性质和就业市场。2

然而，即使是当今最先进的 AI 也离不开人类。缩小 AI 技能差距对于帮助组织为未来工作做好准备并加速创新可谓至关重要。

为什么会出现 AI 技能差距？

随着自动化和技术进步的飞速跃进，对 AI 角色的需求也在逐日上升。然而，不同企业的 AI 采用水平却依然不均。很多员工认为，AI 技能差距仅仅是 AI 培训差距3

根据 Randstad 2024 年的一项调查，受访者表示：采用 AI 的公司在培训或提高员工在工作中使用 AI 的技能方面一直处于滞后状态。而在 AI 培训如何充分让员工做好准备方面，也存在性别与年龄差异。

2024 年另一项 Skillsoft 调查（ibm.com 外部链接）5受访者表示，现有人才发展计划中的学习形式有时效果不佳，或是很难找到时间或领导支持来完成这些计划。

Snaplogic 的研究表明，对公司而言，内部预算的限制以及科技、工具和数据的获取均会阻碍 AI 技能提升6

此外，某些雇主表示他们将使用 AI，但无法确定其具体使用方式，从而致使他们难以确定完成这些任务所需的确切技能。

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掌握 AI 需要哪些技能？

目前，已存在一个高需求 AI 与相关技能集的生态系统。1一般而言，组织需要 AI 构建器和 AI 转换器2其中包括懂得使用和部署生成式 AI、预测性分析、大型语言模型 (LLM)、自然语言处理 (NLP)、机器学习 (ML)、深度学习和强化学习的人员。

并非所有技能均需广泛的 AI 部署相关知识。某些任务可能包含更多基本知识；例如，如何对 ChatGPT 进行提示微调或微调。

此外，员工还需具备安全、隐私、数据科学、统计、软件开发、编码、模型与算法方面的从业知识。

除 AI 与编程技能外，某些员工还需担任管理职务，并与主题专家或用户体验设计师开展合作。因此，不能只是以自下而上的方式弥合此差距。高级管理层也需掌握最新的 AI 知识，以便了解公司正在开展的工作和努力的方向。

让每个会与 AI 相关功能进行交互的员工都学习如何全程编写 AI 代码通常并无必要。企业还可考虑在 AI 项目中实施7低代码或无代码的直观工具。

报告                        

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我们应如何弥合员工队伍中的 AI 技能差距？

我们可通过对技能开发进行投资和采取相关举措来弥合技能短缺问题。导致 AI 技能差距的很多问题同时也是致使技术人才短缺的原因所在。弥合 AI 技能差距的几种解决方案也与用于填补技术人才短缺的解决方案互有重叠。

有多个在线平台提供 AI 技能教学。例如，IBM 的 SkillsBuildMicrosoft8 均提供了免费资源，可帮助任意人员开始评估和发展自己的 AI 技能。

要培养一支面向未来的员工队伍，其中涉及战略性招聘以及对持续学习进行投资。大多数员工均乐于接受更多培训，以适应新兴技术。

传统学习途径（如大学、博士课程、AI 训练营和在线学院）对 Z 世代员工来说，仍是获取技能的可行途径。在学校课程中对 AI 技术和工具进行培训和接触很有必要，尤其是针对低龄学生。因此，让培训师和教师了解相关最新技术资讯便至关重要。

入职时，内部学习机会（如培训计划、同行研讨会、办公时间或沙盒演练等）有助于留住有价值的员工，从而可减少审核新应聘者所需的时间。

为简化招聘流程并提高学习效率，公司须首先全面评估 AI对其组织带来的优点和限制 (PDF)2

AI 越多，并非总是好事9企业应仔细评估去年在运营中使用 AI 的情况、确定其中行之有效和效果欠佳的方面，并借助反馈意见来制定未来几年使用 AI 的路线图。

在此基础上，它们便可测试现有员工在这些 AI 主题方面的 AI 就绪程度，以便找出技能熟练度方面的差距。根据公司对 AI 需求的专业程度，它们可选择引入新的 AI 专家来开拓项目，或是重新培训现有工程师来使用和应用 AI 工具。

为帮助员工参与到自身的个人技能培养目标中，雇主应考虑采用互动式、可定制的学习计划5，以便将在线、按需提供的课程与体验机会和讲师指导式现场培训相结合。

其中的重点在于，公司须帮助确保其 AI 培训方法和举措足够一视同仁，并可包容来自不同人口群体的员工。

协作解决问题比从头开始制定策略和内部学习计划要容易得多。企业可参与到与教育机构和其他组织的合作中，以便提供这些服务。

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