AI 项目失败原因：科学实验陷阱以及如何避免

很容易想象：一位孤独的科学家把自己锁在车库里数周，然后带着一项改变世界的发现走了出来。或者是一个神秘的企业秘密研发小组，他们每隔几个月才会露面，展示他们最新的突破性发明。

闭门造车（即天才们孤立地工作）曾有过辉煌时期，而且这种理念在公众的想象中仍占有一席之地。

但我要陈述一个让这种模式失效的情况，并且实际上弊大于利：企业 AI 采用。

试图闭门实施企业 AI 转型肯定会失败。将战略利益相关者、业务部门领导者和协作者排除在外，最终意味着忽视成功所需的观点和资源。

根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的《2025 年首席执行官研究》，这种方法或许可以解释为什么只有 16％ 的 AI 计划在企业层面实现了规模化。麻省理工学院的 NANDA 计划最近的一份报告得出了更严峻的结论：95% 的生成式 AI 试点失败了。

在太多情况下，公司参与了多个概念验证 (POC)，而这些概念验证只不过是不切实际的科学实验。一开始可能会激发人们的惊叹（或 FOMO，正如 IBV 所指出的），但最终产生的价值微乎其微。作为一个拥有深厚金融背景的人，我知道组织可以做得更好，而不是屈从于如此微薄的投资回报。