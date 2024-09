MEAN 是相对较新的堆栈,代表 MongoDB、Express.js、AngularJS 和 Node.js。 MEAN 是一个端到端的 JavaScript 堆栈,主要用于云就绪应用。 要想最大程度地利用 MEAN 在软件开发方面的价值,就需要了解为何可能会使用该堆栈,确定使用示例,并深入了解各个组件。