存储区域网络 (SAN) 与网络直连存储 (NAS)

逼真线条插图

深入了解这两种存储与文件共享方法之间的差异。

什么是 SAN？

存储区域网络 (SAN) 是一个紧密耦合的专用存储设备网络，提供共享的存储池，在网络中的每个用户看来，就像直接连接到计算机一样。SAN 通过光纤通道连接，并使用交换机管理存储数据流量。它旨在实现快速、低延迟的数据访问并具备易于扩展的特性。

什么是 NAS？

网络直连存储 (NAS) 指的是连接到计算机网络的文件级存储服务器，为网络中的一组用户提供数据访问。NAS 系统通过以太网网络连接，并具有冗余数据结构以提高可靠性。旨在作为一种经济且易于维护的网络存储方案。

 
IBM Storage FlashSystem

IBM Storage FlashSystem：优化 VMware 的成本、简易性和弹性

了解 IBM FlashSystem 如何优化 VMware 环境以实现成本效益、简便性和弹性。本次会议将重点介绍 FlashSystem 如何增强数据安全性、可访问性和性能，使其成为现代 IT 基础架构的理想解决方案。
深入了解 IBM Storage FlashSystem

SAN 的工作原理

SAN 存储解决方案基于块存储，意味着数据被拆分为存储卷，这些存储卷可以使用不同的协议进行格式化，例如 iSCSI 或光纤通道协议 (FCP)。SAN 可以包括硬盘或虚拟存储节点和云资源，称为虚拟 SAN 或 vSAN。

SAN 配置由三个不同的层组成：

  • 存储层：物理数据存储资源，例如数据中心中的硬盘，被组织成存储池和存储层级。由于数据采用块级存储、内置冗余和自动流量重路由，即使服务器宕机，数据仍然可用。
  • 光纤网层：指存储与用户的连接方式，例如通过网络设备和电缆。此连接可以通过光纤通道或以太网光纤通道 (FCoE) 实现。两者都通过将存储及其相关数据流量迁移到独立的高速网络，从而减轻局域网 (LAN) 的压力。
  • 主机层：该层包括用于访问存储的服务器和应用程序。由于这一层将 SAN 存储识别为本地硬盘，它能够确保快速的处理速度和数据传输。

当用户 A 想与位于另一地点的用户 B 协作处理某个文件时，他们会在网络设备上查找该文件，从而在主机层触发访问文件的请求。随后，该请求通过服务器在网络层（即光纤层）使用数据访问协议进行处理。数据随后从存储层内的存储池中检索出来。用户 A 可以对文件进行修改，由于 SAN 提供低延迟的数据存储和更新，用户 B 可以实时访问该文件、查看修改内容并添加自己的更改。

另一种 SAN 存储方法是通过 vSAN（即虚拟存储区域网络）。与将数据存储在硬件（如数据驱动器）上不同，vSAN 在虚拟机 (VM) 上提供存储，这些虚拟机通常托管在服务器上。虚拟机是云计算的基本单元，使企业能够有效、高效地运行和扩展应用程序及工作负载。vSAN 利用云计算的灵活性、可扩展性和安全性，为整个组织及不同地点提供共享存储和数据访问。

NAS 的工作原理

NAS 存储系统基于文件存储，这意味着数据以文件形式存储，并按目录和子目录的层级结构组织在文件夹中。与只能被单个设备访问的直连存储不同，NAS 文件系统提供设备之间的文件存储和共享功能。

一个 NAS 系统由以下几个元素构成：

  • 网络：一个或多个 NAS 设备通过局域网 (LAN) 或以太网连接，并分配有 IP 地址。
  • NAS 设备：该硬件设备拥有自己的 IP 地址，包括网络接口卡 (NIC)、电源、处理器、内存以及可容纳两到五块磁盘的硬盘托架。NAS 设备（或称主机）在用户计算机与 NAS 存储之间建立连接并处理请求。
  • 存储：NAS 设备中的硬盘用于存储数据。存储通常采用 RAID 配置，将数据分布并复制到多块硬盘上。这提供了数据冗余作为安全保障，并提升了性能和存储容量。
  • 操作系统：与本地存储不同，NAS 存储是自包含的。它还包含操作系统，用于运行数据管理软件并授权文件级访问给授权用户。
  • 软件：NAS 设备内置的预配置软件用于管理 NAS 设备，并处理数据存储和文件共享请求。

当用户请求访问存储在 NAS 上的文件时，该请求会发送到 NAS 设备，由操作系统和软件进行管理，同时通过诸如 SMB（服务器消息块，一种用于共享文件访问的应用层协议）或 NFS（网络文件系统，允许用户在远程系统中查看、存储和更新文件）等协议检索数据。随后，数据通过 TCP/IP 协议以数据包形式通过中央服务器或交换机发送到用户设备。

SAN 与 NAS

SAN 和 NAS 系统都是基于网络的存储解决方案，旨在为多个用户提供全天候的本地及远程数据访问。以下是两种方法的一些区别。

  • 网络类型：NAS 使用局域网或以太网网络连接到设备，而 SAN 在高速光纤通道上运行。
  • 易于管理：NAS 存储选项通常易于设置和管理，既适合小型企业，也适合大型企业。SAN 则需要更多的手动管理来进行配置和维护。
  • 协议：协议为设备之间提供通信方式，并为数据格式化和处理提供标准化规则。NAS 可以使用多种协议与服务器连接，包括 NFS、SMB/CIFS 和 HTTP；而 SAN 使用 SCSI 协议。
  • 可扩展性：SAN 和 NAS 都可以通过增加存储设备来扩展存储容量。简单的 NAS 配置只需增加更多 NAS 设备即可轻松扩展；但在企业级环境下，这可能增加复杂性并导致成本上升。SAN 具有高度可扩展性，因为可以随时间增加更多块级存储设备，而不会影响网络完整性。
  • 速度和性能：由于共享存储池，SAN 是低延迟的解决方案，而 NAS 系统在检索共享文件时通常吞吐量较低。
  • 价格：入门级 NAS 解决方案对个人用户来说价格实惠。企业也可以以较低成本满足部分存储需求。由于 SAN 需要更多管理且存储架构更复杂，因此通常价格更高。

NAS 用例

根据公司的需求和应用，有时 NAS 是更合适的选择：

  • 文件协作和存储：这是中大型企业中 NAS 的主要使用场景。通过部署 NAS 存储，IT 部门可以整合多个文件服务器，便于管理并节省空间。
  • 归档：NAS 是存储大量文件的良好选择，尤其适用于希望创建可搜索且可访问的活跃归档的情况。
  • 大数据：NAS 是用于存储和处理大型非结构化文件、运行分析以及使用 ETL（提取、转换、加载）工具进行整合的常见选择。

SAN 用例

低延迟和可扩展性使 SAN 在以下情况下成为首选：

  • 视频编辑：大型文件需要高吞吐量和低延迟。SAN 可以直接连接到视频编辑桌面客户端，无需额外的服务器层，从而提供高性能能力。
  • 电子商务：当今消费者期望在线购物顺畅且快速。电子商务公司需要高性能功能，这使 SAN 成为合适选择。
  • 备份/灾难恢复：网络设备的备份可以快速且直接地写入 SAN 存储，因为数据流量不经过局域网 (LAN)。虚拟化通过虚拟机和云存储加速了 SAN 的处理能力和可扩展性。

SAN、NAS 与 IBM

如今，公司可以选择多种存储技术。因此，了解不同选项、其功能以及各种存储方法的适用场景非常重要。IBM 提供多种存储解决方案，以满足现代企业的需求。

想要了解更多关于 SAN 的强大功能，请阅读我们的存储区域网络概述以及 IBM 的 SAN 解决方案

网络直连存储在可靠维护企业数据方面发挥着重要作用。IBM 的 NAS 解决方案（通过Tivoli Storage Manager 提供）帮助企业防范数据故障。

想进一步了解您的数据存储选项吗？请阅读我们的概述“什么是数据存储？”，以比较不同选项并了解 IBM 提供的解决方案。
