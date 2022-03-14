存储区域网络 (SAN) 与网络直连存储 (NAS)

存储区域网络 (SAN) 是一个紧密耦合的专用存储设备网络，提供共享的存储池，在网络中的每个用户看来，就像直接连接到计算机一样。SAN 通过光纤通道连接，并使用交换机管理存储数据流量。它旨在实现快速、低延迟的数据访问并具备易于扩展的特性。
网络直连存储 (NAS) 指的是连接到计算机网络的文件级存储服务器，为网络中的一组用户提供数据访问。NAS 系统通过以太网网络连接，并具有冗余数据结构以提高可靠性。旨在作为一种经济且易于维护的网络存储方案。
SAN 存储解决方案基于块存储，意味着数据被拆分为存储卷，这些存储卷可以使用不同的协议进行格式化，例如 iSCSI 或光纤通道协议 (FCP)。SAN 可以包括硬盘或虚拟存储节点和云资源，称为虚拟 SAN 或 vSAN。
SAN 配置由三个不同的层组成：
当用户 A 想与位于另一地点的用户 B 协作处理某个文件时，他们会在网络设备上查找该文件，从而在主机层触发访问文件的请求。随后，该请求通过服务器在网络层（即光纤层）使用数据访问协议进行处理。数据随后从存储层内的存储池中检索出来。用户 A 可以对文件进行修改，由于 SAN 提供低延迟的数据存储和更新，用户 B 可以实时访问该文件、查看修改内容并添加自己的更改。
另一种 SAN 存储方法是通过 vSAN（即虚拟存储区域网络）。与将数据存储在硬件（如数据驱动器）上不同，vSAN 在虚拟机 (VM) 上提供存储，这些虚拟机通常托管在服务器上。虚拟机是云计算的基本单元，使企业能够有效、高效地运行和扩展应用程序及工作负载。vSAN 利用云计算的灵活性、可扩展性和安全性，为整个组织及不同地点提供共享存储和数据访问。
NAS 存储系统基于文件存储，这意味着数据以文件形式存储，并按目录和子目录的层级结构组织在文件夹中。与只能被单个设备访问的直连存储不同，NAS 文件系统提供设备之间的文件存储和共享功能。
一个 NAS 系统由以下几个元素构成：
当用户请求访问存储在 NAS 上的文件时，该请求会发送到 NAS 设备，由操作系统和软件进行管理，同时通过诸如 SMB（服务器消息块，一种用于共享文件访问的应用层协议）或 NFS（网络文件系统，允许用户在远程系统中查看、存储和更新文件）等协议检索数据。随后，数据通过 TCP/IP 协议以数据包形式通过中央服务器或交换机发送到用户设备。
SAN 和 NAS 系统都是基于网络的存储解决方案，旨在为多个用户提供全天候的本地及远程数据访问。以下是两种方法的一些区别。
根据公司的需求和应用，有时 NAS 是更合适的选择：
低延迟和可扩展性使 SAN 在以下情况下成为首选：
如今，公司可以选择多种存储技术。因此，了解不同选项、其功能以及各种存储方法的适用场景非常重要。
想要了解更多关于 SAN 的强大功能，请阅读我们的存储区域网络概述以及 IBM 的 SAN 解决方案。
网络直连存储在可靠维护企业数据方面发挥着重要作用。IBM 的 NAS 解决方案（通过Tivoli Storage Manager 提供）帮助企业防范数据故障。
想进一步了解您的数据存储选项吗？请阅读我们的概述“什么是数据存储？”，以比较不同选项并了解 IBM 提供的解决方案。
