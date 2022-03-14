存储区域网络 (SAN) 与网络直连存储 (NAS)

SAN 存储解决方案基于块存储，意味着数据被拆分为存储卷，这些存储卷可以使用不同的协议进行格式化，例如 iSCSI 或光纤通道协议 (FCP)。SAN 可以包括硬盘或虚拟存储节点和云资源，称为虚拟 SAN 或 vSAN。

SAN 配置由三个不同的层组成：

存储层： 物理数据存储资源，例如数据中心中的硬盘，被组织成存储池和存储层级。由于数据采用块级存储、内置冗余和自动流量重路由，即使服务器宕机，数据仍然可用。

物理数据存储资源，例如数据中心中的硬盘，被组织成存储池和存储层级。由于数据采用块级存储、内置冗余和自动流量重路由，即使服务器宕机，数据仍然可用。 光纤网层： 指存储与用户的连接方式，例如通过网络设备和电缆。此连接可以通过光纤通道或以太网光纤通道 (FCoE) 实现。两者都通过将存储及其相关数据流量迁移到独立的高速网络，从而减轻局域网 (LAN) 的压力。

指存储与用户的连接方式，例如通过网络设备和电缆。此连接可以通过光纤通道或以太网光纤通道 (FCoE) 实现。两者都通过将存储及其相关数据流量迁移到独立的高速网络，从而减轻局域网 (LAN) 的压力。 主机层：该层包括用于访问存储的服务器和应用程序。由于这一层将 SAN 存储识别为本地硬盘，它能够确保快速的处理速度和数据传输。

当用户 A 想与位于另一地点的用户 B 协作处理某个文件时，他们会在网络设备上查找该文件，从而在主机层触发访问文件的请求。随后，该请求通过服务器在网络层（即光纤层）使用数据访问协议进行处理。数据随后从存储层内的存储池中检索出来。用户 A 可以对文件进行修改，由于 SAN 提供低延迟的数据存储和更新，用户 B 可以实时访问该文件、查看修改内容并添加自己的更改。

另一种 SAN 存储方法是通过 vSAN（即虚拟存储区域网络）。与将数据存储在硬件（如数据驱动器）上不同，vSAN 在虚拟机 (VM) 上提供存储，这些虚拟机通常托管在服务器上。虚拟机是云计算的基本单元，使企业能够有效、高效地运行和扩展应用程序及工作负载。vSAN 利用云计算的灵活性、可扩展性和安全性，为整个组织及不同地点提供共享存储和数据访问。