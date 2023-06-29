数字孪生体是物理对象或系统的数字副本，包含物理对象的所有设计和运行数据，包括几何形状、性能数据和行为模型。数字孪生体的目的是实时模拟设备的行为，使工程师和操作人员能够监控性能并识别系统问题。

数字孪生体技术利用物联网 (IIoT) 传感器、机器学习和仿真软件来收集产品数据并生成准确的模型。然后，团队可以使用这些模型来预测维护需求、模拟系统的更改并优化流程（如安全协议、报告程序、制造流程等）。

例如，风力涡轮机的数字孪生体可以模拟风速和风向变化对涡轮机性能的影响，帮助运营商做出有关维护和能源生产的明智决策。