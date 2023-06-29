随着制造业和工程领域的数字化转型加速，两个概念获得了广泛的关注：数字孪生体和数字线程。这两个概念都是指物理对象的数字表示，但它们的目的不同，并为公司提供了独特的优势。在此，我们将对数字双胞胎和数字线程进行比较，并讨论潜在的用例和优点。
数字线程是从产品设计、制造到维护等的生命周期的数字表示，提供了连接生命周期所有方面的无缝数据流。数字线程的目的是提供一个完整、透明的制造系统视图，实现流程各阶段的高效协作和决策。
数字线程使用各种技术，包括计算机辅助设计 (CAD) 软件、产品生命周期管理 (PLM) 系统和 物联网 (IoT) 传感器，在工作流中收集和分享数据。数字线程技术通过优化可追溯性，实现对资产进度的全程追踪，并确保所有利益相关方在生产过程中保持信息同步。例如，航空航天公司可以创建一个数字线程，利用数字工程帮助组装飞机。生产团队利用基于 3D 模型的系统来确保飞机完全按照工程规范制造，并依靠数字线程来跟踪进度，识别生产过程中的问题和效率低下问题。
数字孪生体和数字线程都利用现实世界资产和流程的虚拟表示，但它们提供的功能截然不同。
数字孪生体具有可扩展性，但仅限于一定程度。数字孪生技术从单一来源/资产收集实时数据。虽然数字孪生体概念可以与其他孪生概念连接，模拟整个数字环境，但它们在评估特定生产环境时最有用。而数字线程概念则可以无限扩展。数字线程可以连接到（几乎）任何其他企业系统，包括数字孪生体。
因此，数字线程技术可能最适合必须从一系列部门、设备、系统和流程中收集数据的操作和/或环境。相反，数字孪生体将更好地服务于在特定生产环境中主要依赖重复性机器流程的业务。
数字孪生体和数字线程都在一定程度上集中了数据。两者都能收集全面的传感器数据，并将数据汇总和存储到易于访问的数据中心。然而，数字线程使团队能够从数字孪生体和其他来源获取数据，并集中管理跨部门和生产孤岛的数据流，从而使整个公司都能访问相同的信息。由于数字线程概念的自动化功能使各部门和工作流之间不再需要手动传输信息，因此数字线程所附的数据也往往更加一致准确。
数字孪生体和数字线程均帮助组织提高系统效率、降低生产成本、改进产品设计并限制停机时间。不过，每种技术的影响都会因制造商的需求而异。
数字孪生体技术使制造商能够做到以下几点：
数字线程通过以下方式帮助制造商：
数字孪生体和数字线程是企业启动或加速数字化转型的重要工具。使用 IBM Maximo 等先进技术工具可以帮助组织更快地实现这一目标。
IBM Maximo是一个综合性的企业资产管理系统，可帮助组织优化资产性能并简化日常运营。IBM Maximo 利用集成的人工智能驱动的云平台，提供全面的 CMMS 功能，可生成高级数据分析，并支持制造商就系统性能和优化做出明智的决策。
使用 IBM Maximo 软件，尤其是作为现有企业资源管理 (ERP) 系统或制造执行系统 (MES) 的补充，可以帮助设施在当今不断发展的制造市场中获得竞争优势。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
通过融合生成式 AI、高级分析和物联网技术，简化关键设备和 基础设施的维护、检查及可靠性管理。
利用丰富的数据和强大的 AI 技术实现运营转型，以便整合优化流程并实现智能增长。
利用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。