在 CMMS 出现之前，人们根本无法实现集中的动态可见性和自动化管理，因为维护信息先是藏在纸质文件中，后来又分散在多个电子表格中。

20 世纪 60 年代，一些大型企业开始使用 CMMS 的最早版本。技术人员使用打孔卡和 IBM 大型机来支持计算机化记录并跟踪维护任务。20 世纪 70 年代，打孔卡被技术人员在下班时输入到 CMMS 系统的核对表所取代。

20 世纪 80 年代和 90 年代，随着计算机尺寸越来越小巧、价格越来越实惠、分布越来越广泛，并且越来越互联互通，CMMS 在中小型企业中也日渐流行起来。20 世纪 90 年代，CMMS 开始在局域网中共享信息。

21 世纪初见证了内网和基于 Web 的连接的诞生，将 CMMS 的功能扩展到一系列移动设备、现场应用和操作站点中。

最新一代的 CMMS 则是基于云且高度移动化的系统。它提供了更高级的功能，实施速度更快，维护起来更容易，而且加强了数据安全性。²