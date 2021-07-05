计算机化维护管理系统 (CMMS) 是一种用于集中维护信息并助力维护运营流程的软件。
CMMS 有助于优化物理设备的使用方式和可用性，例如车辆、机器、通信设施、工厂基础设施和其他资产。CMMS 系统也称为 CMMIS 或计算机化维护管理信息系统，在各个行业中发挥着至关重要的作用。这些行业包括制造业、石油和天然气生产、发电、建筑、运输，以及实体基础设施发挥关键作用的其他行业。
CMMS 的核心是它的数据库。它有一个数据模型，用于整理有关维护组织必须维护的资产的信息，包括用于维护的设备、材料和其他资源。
CMMS 数据库中的信息可支持系统的各种功能，这些功能可实现多项能力：
跟踪可用的员工和设备认证。分配特定任务并组建班组。安排轮班并管理薪酬标准。
存储、访问和共享资产信息，例如：
工单管理通常被视为是 CMMS 的主要功能，包括以下信息：
工单管理还包括以下功能：
根据时间、使用情况或触发的事件自动启动工单。使用预防性维护来整理和关联多个工单中的资产。对预防性工单进行排序和安排。
跨存储区域、配送中心和设施进行维护和维修运维 (MRO) 设备及材料的清点、分配和回收。管理供应商、跟踪库存成本并自动补货。
生成跨维护类别的各项报告，例如资产可用性、材料使用情况、人工和材料成本、供应商评估等。分析信息以了解资产可用性、性能趋势、MRO 库存优化和其他信息，从而支持业务决策，并收集和整理信息以供审计。¹
在 CMMS 出现之前，人们根本无法实现集中的动态可见性和自动化管理，因为维护信息先是藏在纸质文件中，后来又分散在多个电子表格中。
20 世纪 60 年代，一些大型企业开始使用 CMMS 的最早版本。技术人员使用打孔卡和 IBM 大型机来支持计算机化记录并跟踪维护任务。20 世纪 70 年代，打孔卡被技术人员在下班时输入到 CMMS 系统的核对表所取代。
20 世纪 80 年代和 90 年代，随着计算机尺寸越来越小巧、价格越来越实惠、分布越来越广泛，并且越来越互联互通，CMMS 在中小型企业中也日渐流行起来。20 世纪 90 年代，CMMS 开始在局域网中共享信息。
21 世纪初见证了内网和基于 Web 的连接的诞生，将 CMMS 的功能扩展到一系列移动设备、现场应用和操作站点中。
最新一代的 CMMS 则是基于云且高度移动化的系统。它提供了更高级的功能，实施速度更快，维护起来更容易，而且加强了数据安全性。²
术语 CMMS 经常与企业资产管理 (EAM) 相混淆或互换使用。这两者具有非常相似的功能和目标，但本质上是不同的。要分清 CMMS 和 EAM 之间的关键差异，大致了解一下 CMMS 的历史以及 CMMS、EAM 和资产绩效管理之间的关系会很有帮助。
随着 CMMS 的不断演变，它为 EAM 奠定了基础。从本质上讲，EAM 包含 CMMS 的功能³，并且两者的功能可能相互重叠。EAM 为 CMMS 带来了以下能力：跨越不同站点、促进部门间协作以及更深入地集成企业资源规划 (ERP) 等其他系统，这在一定程度上要归功于增强的连接性和信息共享。
这些能力为 EAM 系统提供了更广泛的业务环境，考虑到了整个资产生命周期及其对财务分析、采购、流程管理、风险与合规、资产处置等方面的影响。CMMS 系统往往重点关注固定资产的可用性和正常运行时间，能够自动执行工单和工作流程、安排劳动力、管理材料，以及提供有关这些任务的报告和审计。
CMMS 和 EAM 是不可或缺的，因为有了它们，维护管理人员和部门才能更轻松、更高效地实现其主要目标：可靠的正常运行时间。
企业维护和运行资产和物理设备的时间越长，其提供的价值就越大。IBM 博主 Sarah Dudley 指出：“我们让设备运行的时间越长而不需要进行大修，从长远来看，我们节省的钱就越多。”2
实现可靠的正常运行时间意味着企业可以接受和履行订单、满足客户需求、塑造客户体验，并自信地做出一系列与资产相关的决策。IBM 对资产经理的一份调研报告表明，75% 的资产经理认为系统可靠性是投资 EAM 的主要原因。
CMMS 的优势包括：
CMMS 数据库实现了信息集中管理，因此维护管理人员和团队可以近乎即时地访问资产数据，包括资产购买日期、维护记录、故障频率、所用零件、能效评级等详细信息。
技术人员和其他人员可以定制仪表板和可视化内容，以实时评估状态和进度。维护团队可以快速发现资产所在位置及其需求，以及谁应该在何时处理该资产。
自动执行任务，例如订购零件、补充 MRO 库存、安排轮班、编译审计信息和其他管理职责，有助于节省时间、减少错误和提高工作效率。这种方法使团队能够专注于维护任务而不是管理任务。
所有相关方都可以查看和跟踪工单。团队可以在移动设备之间共享详细信息，以便与运营中心协调现场工作。可以优先考虑和优化材料和资源的分配和使用。
内部和外部现场工作人员的管理可能非常复杂且成本不菲。借助 CMMS 和 EAM 的功能，可以统一并经济高效地部署内部团队与外部伙伴关系。最新的 EAM 系统在连接性、移动性、增强现实和区块链方面取得了进步，实现了现场运营转型。
CMMS 数据让维护运营能够从被动方法转变为主动方法，从而能够制定先进的资产维护策略。透过源于日常活动、传感器、计量表和其他 IoT 仪表装置的数据，可以深入洞察流程和资产，赶在资产发生故障或性能不佳之前告知预防措施并触发警报。
CMMS 可以存储文档、维修手册和媒体，用于记录维护程序并将其链接到相关资产。通过这种信息存储与管理，可以确保程序和工艺的一致性，还能确保将这些知识保留下来并转移给新的技术人员，而不会在员工离职后丢失。
合规性审计可能会对整个维护运营和资产密集型业务造成干扰。利用 CMMS 数据，可根据审计要求生成响应和定制报告，从而大幅简化审计工作。
根据合规性管理的要求，CMMS 和 EAM 会提供安全、健康和环境问题的集中报告。目标是降低风险，维护安全的运营环境。CMMS 和 EAM 可以展开调查，分析重复发生的事件或缺陷，实现事件和纠正措施可跟踪性，以及流程变更管理。
选择和实施有效的 CMMS 需要考虑功能因素和技术因素。在这种情况下，提供者和采用者可以互换使用术语 CMMS 和 EAM，这是可以接受的，因为它们的功能相互重叠。
IDC 的 IT 分析师指出，在功能方面主要应考虑的一点是，处理的数据量日益增多：“随着资产管理者可用的数据源数量（例如传感器、空间数据、视觉数据等）不断增长，快速地管理、合并和分析这些数据池，将是 EAM 专业人员在未来五年内面临的一项巨大挑战。”
IDC 还指出，使人员配置和开发资源与资产管理保持一致是至关重要的：“在人员配置、培训和发展方面，该功能往往资源不足。这种资源不足会削弱员工的积极性，并在员工中产生适得其反的文化。”
最后，IDC 指出，实现 CMMS 和 EAM 功能的现代化十分重要，并且“一些组织还没有为关键的 EAM 功能抛弃旧系统和电子表格，例如维修订单管理、工作调度和更换或维修决策。”
CMMS 和 EAM 平台以多种方式应对功能挑战。关键技术方法之一是将云端托管的 CMMS 和 EAM 解决方案部署为软件即服务 (SaaS)。
据 IBM 称，“选择资产管理软件时，组织越来越倾向于 SaaS，这是一种基于云的交付模式，其中软件由供应商集中托管并按需提供。”
SaaS 作为一种技术方法，解决了功能方面的一些主要问题：
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了解 Sund & Bælt 如何使用 IBM 的 Maximo 软件来监控和管理其关键基础设施。
了解 VPI 如何使用 IBM Maximo 软件在净零排放的道路上取得进展。
伦敦交通局通过 IBM Maximo 软件的维护工作集中化，确保公众出行的安全、可靠和可持续。
数据来源
1“The Role of CMMS”，Mike Crain。
2“什么是 CMMS？必要信息快速指南”，Sarah Dudley, 2020 年 1 月 26 日。
3“CMMS 与 EAM：有什么区别？”，comparesoft.com，2021 年 8 月。