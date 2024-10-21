系统工程软件和解决方案

如今，软件和产品开发团队的任务是实现高质量、满足安全规范和监管标准、具有价格竞争力且快速交付的产品。

解决方案是采用务实的方法来管理基本环节——从需求和建模到开发、产品测试和发布。为了最大程度提高有效性，需要为所有利益相关者提供覆盖整个产品生命周期的端到端视图。

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是管理产品和软件开发的领先解决方案。