系统工程软件和解决方案

复杂的产品开发问题需要系统工程解决方案
如今，软件和产品开发团队的任务是实现高质量、满足安全规范和监管标准、具有价格竞争力且快速交付的产品。
解决方案是采用务实的方法来管理基本环节——从需求和建模到开发、产品测试和发布。为了最大程度提高有效性，需要为所有利益相关者提供覆盖整个产品生命周期的端到端视图。
IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 是管理产品和软件开发的领先解决方案。
对产品和软件开发生命周期采用端到端解决方案，更轻松地协调多个工作流，并推动包括供应商在内的所有利益相关者的协作和沟通。
保持分散的团队相互联系、增强实时协作和分配、自动化重复任务以及提高整个开发生命周期的可追溯性，有助于提高开发团队的生产效率。
利用端到端方法提供的可见性，可实现从需求到测试的透明度和可追溯性。持续测试、改善变更管理、减少返工，可降低风险，提高质量。
采用更敏捷的方法管理产品和软件开发，提高软件工程团队的生产效率，减少后期成本高昂的后期返工，提高整体产品质量。
利用单一来源的工程数据和流程，配合可追溯性，为验证合规性和记录开发状态奠定坚实基础。
功能多样，例如生成报告了解问题的根源、传达项目的状态并定义潜在的流程改进领域，有助于降低成本、提高质量并确保按时交付。
深入了解可帮助您扩大规模、提高数据透明度、实现合规并追求自动化的解决方案。
安排一对一专家咨询，学习如何更轻松地管理工程生命周期的每个阶段。