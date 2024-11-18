制造业如何使用 AI？

人工智能 (AI) 正通过提高各种生产流程的效率、精度和适应性来推动制造业转型升级，尤其是在工业 4.0 的背景下。

应用 AI 技术，如机器学习、计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，可以改善生产流程的各个方面。AI 可以分析来自传感器、设备和生产线的大量数据，从而优化效率、提高质量并减少停机时间。通过使用算法识别数据中的模式，AI 可以预测潜在问题，提出改进建议，甚至实时自主调整流程。

AI 最具影响力的应用之一是在预测性维护方面。AI 系统通过分析来自机器传感器的数据，能够提前预测可能发生的故障，从而减少意外停机时间和维护成本。AI 还能通过计算机视觉系统实现高级质量控制，实时扫描产品以识别缺陷。

生成式 AI 通过学习数据和以前的用户提示中的模式，创造文本、图像和代码等新内容。在工业领域，它用途广泛，例如产品搜索、文档摘要、客户服务、呼叫处理等。应用设计和原型开发可帮助工程师快速探索新的设计方案，并适应不断变化的生产需求。在供应链管理中，生成式 AI 可用于内容生成、情景建模和高级自动化，从而提高供应链的灵活性和沟通效率。

AI 在制造业中的应用不仅限于自动化，还包括支持实时决策。这种作用是通常所说的“智能工厂”或“智能制造”的一部分，两者都是工业 4.0 的同义词。这种先进的生产方式结合使用了互联技术、实时数据分析和人工智能，以创建灵活、高效和高度自动化的制造系统。人工智能可以监控正在进行的生产流程，并在没有提示的情况下进行调整，从而最大限度地提高生产率并减少浪费。这些系统彻底改变了企业制造、改进和分销产品的方式。

AI 也是日益增长的人机协作趋势的核心。传统的工业机器人通常需要严密的监管和受控的环境，但新一代人工智能驱动的协作机器人（或称 cobots）可以安全地与人类并肩工作。当员工专注于更复杂和更具创造性的工作时，协作机器人会承担重复或艰巨的任务。

这些 AI 应用共同推动制造业向更智能、更具适应性和可持续发展的方向发展。此等优势使 AI 能力成为现代制造业的宝贵资产。