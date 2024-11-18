制造业如何使用 AI？

人工智能 (AI) 正通过提高各种生产流程的效率、精度和适应性来推动制造业转型升级，尤其是在工业 4.0 的背景下。
应用 AI 技术，如机器学习、计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，可以改善生产流程的各个方面。AI 可以分析来自传感器、设备和生产线的大量数据，从而优化效率、提高质量并减少停机时间。通过使用算法识别数据中的模式，AI 可以预测潜在问题，提出改进建议，甚至实时自主调整流程。
AI 最具影响力的应用之一是在预测性维护方面。AI 系统通过分析来自机器传感器的数据，能够提前预测可能发生的故障，从而减少意外停机时间和维护成本。AI 还能通过计算机视觉系统实现高级质量控制，实时扫描产品以识别缺陷。
生成式 AI 通过学习数据和以前的用户提示中的模式，创造文本、图像和代码等新内容。在工业领域，它用途广泛，例如产品搜索、文档摘要、客户服务、呼叫处理等。应用设计和原型开发可帮助工程师快速探索新的设计方案，并适应不断变化的生产需求。在供应链管理中，生成式 AI 可用于内容生成、情景建模和高级自动化，从而提高供应链的灵活性和沟通效率。
AI 在制造业中的应用不仅限于自动化，还包括支持实时决策。这种作用是通常所说的“智能工厂”或“智能制造”的一部分，两者都是工业 4.0 的同义词。这种先进的生产方式结合使用了互联技术、实时数据分析和人工智能，以创建灵活、高效和高度自动化的制造系统。人工智能可以监控正在进行的生产流程，并在没有提示的情况下进行调整，从而最大限度地提高生产率并减少浪费。这些系统彻底改变了企业制造、改进和分销产品的方式。
AI 也是日益增长的人机协作趋势的核心。传统的工业机器人通常需要严密的监管和受控的环境，但新一代人工智能驱动的协作机器人（或称 cobots）可以安全地与人类并肩工作。当员工专注于更复杂和更具创造性的工作时，协作机器人会承担重复或艰巨的任务。
这些 AI 应用共同推动制造业向更智能、更具适应性和可持续发展的方向发展。此等优势使 AI 能力成为现代制造业的宝贵资产。
AI 正在革新制造业的方方面面，推动生产运营向更智能、更高效、更灵活的方向发展。制造业中 AI 的主要用例包括：
协作机器人 (cobot) 是专门设计用来与人类工作者协同工作的机器人。它们能够分担重复性的或者对体力要求较高的工作，从而提高生产效率和安全性。例如，电子产品制造商使用协作机器人来精确放置组件，从而显著提高组装过程的效率和精度。协作机器人代表了自动化领域的重大进步，它有效地将人类的技能和机器的精准性结合了起来。
AI 可分析来自机械的传感器数据，在故障发生前进行预测。通过使用数字孪生来评估设备行为和性能模式，这些系统可以及早提醒操作员潜在的问题，使他们能够在故障升级之前加以预防。例如，汽车制造商对装配线机器人采用预测性维护，大大减少了计划外停机时间，节省了大量成本。这种方法还能让制造公司在非高峰时段进行维护计划，最大限度地减少对生产计划的干扰。
AI 能够支持制造商实现大规模的定制生产，产品可以根据每位客户的偏好进行定制，而生产速度并不会因此而减慢。通过将 AI 集成到设计流程中，公司可以根据消费者实时反馈快速调整设计。例如，服装制造商使用 AI 算法来制作个性化产品，允许客户选择符合其特定品味的设计。这种灵活性提升了用户参与度和满意度。
AI 驱动的生成式设计技术能够根据材料和制造约束等参数，探索大量不同的设计方案。这种产品开发流程允许制造商快速评估多个迭代方案，从而缩短设计周期。生成式 AI 设计工具已在各行各业得到应用，尤其是在航空航天和汽车领域，相关公司正利用它们来创造性能更优的零部件。虽然这项技术已经较为成熟，但在不断演进的现代制造业体系中，它的全部潜力还有待进一步挖掘。
“便携式智能工厂”是一种使用模块化、独立式制造单元来实现工厂能力的理念，这些单元可以快速部署到各种地点。它们配备了 AI 驱动的自动化技术、IoT 传感器和实时数据分析功能，可实现灵活的本地化生产。这使公司能够将制造业务部署到更接近需求的地方，从而降低物流成本并快速响应不断变化的需求。电子、汽车和制药等行业目前正在试验这些便携式单元。这一概念的全部潜力在于未来在自动化、模块化设计和数据集成方面的进步，这将使其成为一种可扩展的主流解决方案。
AI 采用计算机视觉和机器学习（通常还会结合数字孪生体技术）实时识别缺陷，从而增强质量控制流程。这些系统会在生产线上分析产品图像，发现不合格或有故障的产品，其准确度高于人工检查员。例如，电子产品制造商使用 AI 驱动的质量控制，帮助确保组件严格符合要求。这些检查有助于提高产品质量，减少浪费，并提升客户满意度。
AI 通过分析数据来预测库存需求并自动补货，从而优化库存水平。通过实时预测需求和监控库存，制造商可以保持最佳库存水平，降低持有成本并改善现金流。例如，食品和饮料制造商使用人工智能驱动的系统实时跟踪原料使用情况。他们可以根据生产计划、季节和过去趋势预测未来的需求。这不仅有助于避免潜在的生产瓶颈，而且也减少了库存过剩造成的浪费。
AI 系统实时监控能源使用情况，以识别效率低下的情况。这些系统可以建议调整措施，以降低能源成本并最大限度地减少对环境的影响。例如，电子制造商使用能源管理 AI 解决方案来优化其运营。效率的提升带来了显著的成本节约，同时也降低了碳足迹。
AI 通过分析员工数据来优化班次和提高生产率，从而协助员工队伍规划和管理。这些系统可以评估工作量、员工绩效和技能组合等因素，从而制定高效的时间表。制造商利用这种人工智能功能来有效管理劳动力，帮助确保将熟练工人分配到最需要的地方。
生成式 AI 可帮助客户在不知道确切名称或代码时找到产品。客户可以描述所需的功能，AI 将其转化为有效的搜索查询。它还能生成详细的产品描述，通过语义理解提高搜索准确性。
生成式 AI 通过支持高效的搜索和摘要，来转变制造业的文档处理。无需手动整理技术图纸、报告和记录，AI 能够处理大量文档，识别其中的模式并总结关键信息。这种方法可以加快检索速度，以清晰易懂的格式呈现复杂的信息。
生成式 AI 还适用于支持生产流程的领域，如票据处理、呼叫处理、市场调研以及创建产品描述、维护计划和说明书。
除了上述用例之外，AI 还能为制造业带来更多影响深远的优势。
提高效率：AI 驱动的自动化通过接管重复性任务、减少人为失误和优化工作流程来加速生产。借助集成系统，从原材料到成品的流程变得更加简化，人工干预大大减少，“放手式”制造成为现实。
降低成本：自动化、预测性分析和改进的质量控制都有助于节省大量成本。AI 减少了劳动力和维护费用，减少了浪费并优化了能耗，从而提供了更精益、更具成本效益的生产环境。
改进决策：AI 可以实时处理数据，让管理人员能够做出数据驱动的明智决策。借助数字孪生体，制造商能够模拟生产场景，在全面实施之前测试结果，以最大限度降低风险并改进决策流程。
提高安全性：配备 AI 的协作机器人 （cobot） 可以与人类工人一起处理繁重或危险的任务，从而提高工作场所的安全性。智能系统和 AR 引导的工作流程支持更安全、更精准地完成任务，最大限度地降低人类员工的风险。
可持续性：AI 能够优化资源配置、减少能源消耗和浪费，有助于实现环保的生产实践。带有自我监测传感器的组件有助于最大限度地减少维护需求，从而降低对环境的影响。
创新和竞争优势：AI 通过加快原型设计、运用生成式设计和数字孪生体仿真等技术，帮助制造商快速高效地进行创新。AI 能够缩短产品上市时间，并支持更先进的产品设计，从而帮助企业在快速变化的行业中保持竞争力和快速响应市场变化的能力。
在制造业中使用 AI 会面临一些挑战，其中包括：
数据质量和可用性：AI 依赖于高质量的数据，但制造商往往缺乏可靠见解所需的干净、结构化和特定应用的数据。在质量控制等领域尤其如此，不完整的缺陷数据会影响模型的准确性。
运营风险：制造业对精度和可靠性要求极高，但一些 AI 模型，比如生成式 AI，仍处于发展完善阶段。目前的模型可能无法满足生产环境中对精度的要求。
技能短缺：精通 AI、数据科学和机器学习的专业人才供不应求。这种具有相关技能人才的短缺导致企业若不进行员工技能培养，就难以充分发挥 AI 的效用。
网络安全问题：AI 的融入提高了数字互联程度，但也因此增加了遭受网络攻击的风险。制造商需要采用更先进的网络安全防护手段来保护敏感系统。
变革管理：几乎 100% 的受访组织认为，AI 和自动化至少在一定程度上产生了影响1。采用这些技术可能会遇到员工的抵触，他们担心自己的工作受到影响。通过清晰的沟通和重新培训，可以有效缓解这一转型过程中的阻力。
实施成本：采用 AI 需要在技术和基础设施方面进行大量前期投资，这可能会成为障碍，尤其是对于小型公司而言。
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